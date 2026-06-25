Colombia

Así reaccionó la farándula colombiana a los terremotos de Venezuela que dejaron afectaciones y víctimas mortales: “Que el país encuentre esperanza”

J Balvin, Adriana Lucía y Ryan Castro expresaron sus mensajes de apoyo y solidaridad tras los movimientos telúricos presentados en el país vecino el miércoles 24 de junio de 2026

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En la Gran Caracas, el terremoto obligó a desalojar oficinas, viviendas y comercios por la caída de objetos y las oscilaciones del terreno - crédito @srahalh/X

Dos fuertes terremotos sacudieron el miércoles 24 de junio de 2026 el territorio de Venezuela, dejando al menos 164 personas fallecidas y más de 970 heridos, según reportes oficiales.

El primer movimiento telúrico, con magnitud de 7,2, ocurrió a las 18:04 en la costa central, cerca de San Felipe, estado Yaracuy, a unos 280 kilómetros al oeste de Caracas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Solo 39 segundos más tarde, un segundo sismo, incluso de mayor intensidad, volvió a estremecer la región. Este segundo evento, con epicentro próximo al municipio de Yumare, registró una magnitud de 7,5.

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Las autoridades locales han informado sobre daños materiales extensos, incluyendo colapso de edificaciones, interrupción de servicios básicos y múltiples vías bloqueadas. Equipos de emergencia trabajan en la zona para asistir a los afectados y evaluar la magnitud del impacto en las comunidades.

J Balvin, Adriana Lucia y Ryan Castro se pronunciaron tras terremotos en Venezuela - crédito AP - @adrianalucia/Instagram - @ryancastrro/Instagram - patriciajaniot/X
J Balvin, Adriana Lucia y Ryan Castro se pronunciaron tras terremotos en Venezuela - crédito AP - @adrianalucia/Instagram - @ryancastrro/Instagram - patriciajaniot/X

Tras lo anterior, la actriz Johana Fadul utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje breve y contundente, resaltando su fe en la providencia: “En mis oraciones, Papá Dios tiene el control”.

Johanna Fadul compartió mensaje de fe y esperanza tras terremoto en Venezuela - crédito johannafadul/Instagram
Johanna Fadul compartió mensaje de fe y esperanza tras terremoto en Venezuela - crédito johannafadul/Instagram

Por su parte, el cantante Lucas Arnau recurrió a la red social X para expresar su consternación ante la magnitud del desastre: “Uy parce que tragedia esos terremotos en Venezuela, toda la solidaridad con su gente”.

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Lucas Arnau manifestó solidaridad con Venezuela tras los terremotos - crédito @LucasArnau/X
Lucas Arnau manifestó solidaridad con Venezuela tras los terremotos - crédito @LucasArnau/X

El comediante Piter Albeiro se sumó a la ola de mensajes de acompañamiento espiritual, escribiendo en Instagram: “Mis oraciones por Venezuela. Dios tiene el control, mucha fuerza”.

Piter Albeiro envió mensaje de fortaleza y fe a Venezuela tras los terremotos - crédito piteralbeiro/Instagram
Piter Albeiro envió mensaje de fortaleza y fe a Venezuela tras los terremotos - crédito piteralbeiro/Instagram

La cantante Adriana Lucía optó por un mensaje esperanzador y reconfortante para los venezolanos: “Venezuela sigue en pie. Que la esperanza nunca se apague y que Dios fortalezca a cada familia. ¡No duerme el que cuida a Venezuela!”.

Adriana Lucía transmitió esperanza y fortaleza a Venezuela tras la tragedia - crédito adrianalucia/Instagram
Adriana Lucía transmitió esperanza y fortaleza a Venezuela tras la tragedia - crédito adrianalucia/Instagram

En el ámbito de la música urbana, J Balvin dedicó unas palabras a los afectados, enfatizando el dolor colectivo y el deseo de que los desaparecidos sean hallados con vida.

Mi corazón está con todas las personas afectadas por esta dolorosa tragedia. Que quienes aún están desaparecidos puedan ser encontrados con vida, que los heridos se recuperen pronto y que el país encuentre fortaleza y esperanza en los días que vienen”, expresó el artista.

El artista J Balvin expresó solidaridad con víctimas y desaparecidos por los terremotos en Venezuela - crédito Jbalvin/Instagram
El artista J Balvin expresó solidaridad con víctimas y desaparecidos por los terremotos en Venezuela - crédito Jbalvin/Instagram

El cantante de música popular Pipe Bueno también utilizó Instagram para acercarse a las familias venezolanas, reconociendo la dificultad de la situación y el miedo generado por el sismo.

Hoy quiero enviar un abrazo enorme a todos nuestros hermanos venezolanos que están viviendo momentos de angustia por el temblor. Sé que no hay palabras que puedan borrar el miedo que se siente en situaciones así, pero sí quiero recordarles que no están solos. Desde Colombia los acompañamos con el corazón, elevando una oración por cada familia y deseando que todos estén a salvo”, compartió el intérprete.

Agregó: “Que Dios les dé fortaleza, calma y protección en medio de este momento tan difícil. Después de la incertidumbre siempre llega la esperanza, y estoy seguro de que, como tantas veces, saldrán adelante unidos. Toda mi solidaridad con Venezuela”.

Pipe Bueno expresó solidaridad y esperanza a Venezuela tras terremotos - crédito pipebueno/Instagram
Pipe Bueno expresó solidaridad y esperanza a Venezuela tras terremotos - crédito pipebueno/Instagram

El respaldo continuó con Ryan Castro, quien publicó en sus redes sociales: “Mucho amor para Venezuela, Dios los bendiga mucho, mucha fuerza”.

Ryan Castro envió mensaje de fuerza y bendiciones a Venezuela tras la tragedia - crédito ryancastro/Instagram
Ryan Castro envió mensaje de fuerza y bendiciones a Venezuela tras la tragedia - crédito ryancastro/Instagram

En la misma línea, la influencer y empresaria Luisa Fernanda W expresó: “Estamos orando por Venezuela. Que Dios traiga paz, sanidad y esperanza a nuestro hermano país. Unidos con oración, fe y esperanza”.

La influencer Luisa Fernanda W pidió unión y oración por la recuperación de Venezuela - crédito luisafernandaw/Instagram
La influencer Luisa Fernanda W pidió unión y oración por la recuperación de Venezuela - crédito luisafernandaw/Instagram

El cantante Maluma expresó en Instagram su solidaridad con Venezuela tras los recientes terremotos.

En su mensaje, envió “fuerza, cariño y oraciones” a las familias afectadas, destacando su apoyo desde la distancia y reafirmando: “Estamos con ustedes”, junto a un corazón y la bandera venezolana.

El cantante Maluma expresó fuerza y cariño a familias afectadas en Venezuela - crédito maluma/Instagram
El cantante Maluma expresó fuerza y cariño a familias afectadas en Venezuela - crédito maluma/Instagram

El cantante de vallenato Silvestre Dangond expresó su solidaridad con Venezuela tras los recientes terremotos, mediante un mensaje en redes sociales.

“Hoy nuestro corazón está con Venezuela”, escribió Dangond, invitando a la unión y a brindar ayuda en todo lo posible. El artista manifestó su apoyo a las familias afectadas y acompañó en oración a todo el pueblo venezolano.

Que la fe, la fortaleza y la unión los acompañen. Estoy con ustedes”, afirmó, sumándose a las voces que envían mensajes de aliento y esperanza a quienes enfrentan la emergencia en el país vecino.

Silvestre Dangond expresó solidaridad y fe a Venezuela tras los terremotos - crédito silvestredangond/Instagram
Silvestre Dangond expresó solidaridad y fe a Venezuela tras los terremotos - crédito silvestredangond/Instagram

Por último, la pareja de cantantes Camilo y Evaluna Montaner también se pronunciaron por medio de su cuenta de Instagram, donde pidieron a sus seguidores apoyar a Venezuela.

“Viene lo urgente que es la ayuda hoy, que puedo hacer hoy, se pregunta todo el mundo, donde sea que ustedes estén hay cosas por hacer, iniciativas locales, si están en países vecinitos, si ustedes están afuera hay un montón de gente haciendo trabajo de puente increíble”, finalizó.

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