En Bogotá habilitan punto de acopio para recibir ayudas para los venezolanos damnificados por los recientes terremotos

Vista de los restos de un edificio dañado por los terremotos que afectaron al país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026 - crédito Fausto Torrealba/Reuters

La Fundación Juntos Se Puede anunció que habilitó un centro de acopio en Bogotá para reunir donaciones destinadas a las familias afectadas por el terremoto en Venezuela, con un llamado directo: “Toda ayuda cuenta”.

La organización precisó que las personas que quieran colaborar pueden llevar sus aportes a la calle 104 #54-31, en el barrio Pasadena, localidad de Suba.

Según el aviso de la fundación, la sede funcionará como punto de recepción “a partir de mañana” y abrirá “desde las 7:00 a. m.”. En el mismo mensaje, la entidad sostuvo: “Ante la emergencia provocada por el terremoto en Venezuela, la solidaridad puede marcar la diferencia”.

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Además de recibir ayudas para las familias afectadas, la fundación informó que prestará apoyo para ubicar personas. “Estaremos apoyando en la búsqueda de familiares en las listas de desaparecidos”, señaló.

La Fundación Juntos Se Puede anunció que habilitó un centro de acopio en Bogotá para reunir donaciones destinadas a las familias afectadas por el terremoto en Venezuela - crédito @fjuntossepuede/X

Por su parte, la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá habilitó canales de atención para quienes no han logrado comunicarse con familiares en ese país y pidió contactarlos: “Si estás en Bogotá o el departamento de Cundinamarca y no has obtenido información de tus familiares que se encuentran en Venezuela”.

La organización indicó que presta apoyo para restablecer el vínculo con parientes en el exterior. “Comunícate con nosotros y te ayudamos a restablecer el contacto con tus familiares”, señaló.

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Para solicitar orientación, habilitó la línea de atención por WhatsApp 324 530 9495 y la Línea 132.

También dispuso el correo electrónico rcf@cruzrojabogota.org.co para recibir solicitudes. “¡Atención!”

La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá habilitó canales de atención para quienes no han logrado comunicarse con familiares en ese país y pidió contactarlos - crédito Cruz Roja

Periodista colombiana en Venezuela relató la angustia que experimentó tras dos terremotos

Las consecuencias de los terremotos en Venezuela han dejado a cientos de familias sin hogar ni refugio seguro en Caracas y otras ciudades. La escena es calificada por testigos como “de guerra” debido a la magnitud de los daños en infraestructuras y el colapso de los servicios básicos.

Los sismos, de 7,1 y 7,5 de magnitud, golpearon en rápida sucesión durante la tarde del 24 de junio de 2026, según reportaron las autoridades. Muchas personas debieron abandonar precipitadamente sus viviendas, buscando protección ante el riesgo de derrumbes y la reiteración de réplicas.

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La rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió la instalación de hospitales de campaña, donde los heridos reciben atención médica. “Mi familia está bien, pero mi apartamento sí sufrió bastantes daños”, relató la corresponsal Gabriela Rodríguez a Caracol Radio.

Miles de personas pasaron la noche fuera de sus viviendas por temor a réplicas, mientras equipos de rescate, apoyados por ayuda internacional, buscan sobrevivientes entre los escombros - crédito Europa Press /@GabyGabyGG/X

La periodista fue una de las numerosas personas que pasaron la noche fuera de su casa, ya que el edificio donde reside quedó comprometido: “Una pared colapsó, se rompieron tuberías y la estructura general del edificio quedó comprometida”.

Los habitantes de Caracas y otras ciudades afectadas se refugiaron en plazas y calles, utilizando colchonetas y mantas improvisadas con lo poco que lograron rescatar. El miedo a nuevos sismos y a la inestabilidad de los inmuebles impidió a muchos regresar a sus hogares.

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Los dos terremotos ocurrieron con pocos minutos de diferencia, lo que intensificó la sensación de pánico y prolongó el daño. Rodríguez compartió su experiencia: “Me di cuenta de que era un terremoto hasta que me paro de la silla y realmente siento y empiezo a escuchar. Ahora creo que todos estamos entendiendo que fueron dos terremotos tan fuertes y pegados el uno del otro que se hicieron muy largos”.

Un hombre observa un edificio dañado por los terremotos que afectaron al país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026 - crédito Fausto Torrealba/Reuters

La situación de emergencia forzó a cientos de familias a abandonar sus viviendas, mientras las autoridades confirmaron daños severos en infraestructuras residenciales y servicios esenciales como agua, electricidad y comunicaciones. Ante la ausencia de alternativas seguras, la mayoría de los afectados permanece a la intemperie.

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Tras los terremotos de gran magnitud que sacudieron Venezuela el 24 de junio, las autoridades informaron que la destrucción de edificios y el colapso de servicios básicos han provocado el desplazamiento masivo de la población, especialmente en Caracas. Los habitantes pasaron la noche en espacios públicos, ante el temor a más derrumbes y la falta de refugios disponibles.

Las imágenes difundidas mostraron edificios colapsados, calles cubiertas de escombros y hospitales de campaña improvisados. “En esta zona en donde nos encontramos, con los edificios derrumbados, hay una especie de silencio extraño, hay mucha gente en las plazas que están ubicadas en este municipio durmiendo en colchonetas, en el piso, con lo que apenas pudieron sacar de sus apartamentos, de sus casas”, describió Rodríguez.

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La periodista subrayó la incertidumbre reinante: “Es un escenario muy difícil de describir, es un escenario que parece de guerra por la magnitud de daño en las estructuras de los edificios, de soledad en ciertas zonas y de gente en las plazas durmiendo a falta de tener un techo para hacerlo”.

Las autoridades continúan evaluando el alcance de los daños y coordinando la asistencia para los damnificados, mientras la población enfrenta la incertidumbre y la preocupación por posibles réplicas en los próximos días.