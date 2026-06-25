Gobierno Petro alista decreto para impulsar ensamble de motos y tecnologías limpias en Colombia

El Gobierno Petro avanza en un proyecto de decreto para actualizar el régimen de transformación y ensamble de motocicletas en Colombia, en medio del crecimiento sostenido que registra este sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno Petro avanza en un proyecto de decreto para actualizar el régimen de transformación y ensamble de motocicletas en Colombia, en medio del crecimiento sostenido que registra este sector.

La iniciativa busca fortalecer la producción nacional, elevar la competitividad, incorporar nuevas tecnologías y promover vehículos de cero o bajas emisiones dentro de la industria automotriz.

La información publicada por Revista Semana señala que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sostuvo una reunión en Cartagena con varias ensambladoras de motocicletas del país para revisar el futuro del sector. En el encuentro participaron marcas como Incolmotos-Yamaha, Suzuki Motor, AKT Motos, HMCL-Hero Motos, Auteco Mobility, Fanalca-Honda y Grupo UMA.

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El Gobierno Petro avanza en un proyecto de decreto para actualizar el régimen de transformación y ensamble de motocicletas en Colombia, en medio del crecimiento sostenido que registra este sector - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Secretaría de Movilidad

El contexto del diálogo está marcado por el aumento en las matrículas de motocicletas nuevas. Según los boletines más recientes de Fenalco y la Andi, durante mayo se registraron 110.599 motos nuevas en Colombia, lo que representa un incremento del 23,03 % frente al mismo mes de 2025. Con corte entre enero y mayo, el crecimiento llegó al 34,00 %.

Decreto para actualizar el ensamble de motos

Durante la reunión, la viceministra de Comercio Exterior encargada, Sofía Cañón, explicó que el proyecto de decreto en trámite busca actualizar el régimen de transformación y ensamble de motocicletas. Uno de los puntos centrales es el ajuste del Porcentaje de Integración Nacional, PIN, por categorías, con el fin de incentivar mayores niveles de producción local.

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La apuesta del Gobierno es que la industria avance hacia motocicletas diseñadas con tecnologías de cero o bajas emisiones, en línea con la transición energética que gana espacio en el mercado. Según la viceministra, el régimen de transformación y ensamble debe estar acorde con los estándares internacionales y responder a las nuevas condiciones de la industria.

El Gobierno Petro avanza en un proyecto de decreto para actualizar el régimen de transformación y ensamble de motocicletas en Colombia, en medio del crecimiento sostenido que registra este sector |CRÉDITO: Cuartoscuro

Cañón también planteó la necesidad de aumentar la participación de insumos nacionales en la producción, mejorar la cadena productiva e incorporar tecnologías disponibles en el mercado, especialmente para motocicletas eléctricas. La expectativa del Gobierno es que el decreto ayude a avanzar en esos objetivos y fortalezca al sector.

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La reunión en Cartagena fue presentada como un espacio de diálogo entre el Gobierno y las ensambladoras, en un momento en el que el mercado de motocicletas mantiene cifras positivas y se convierte en uno de los segmentos de mayor dinamismo dentro del sector automotor colombiano.

Nueve plantas y 45.000 empleos

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, defendió el papel de esta industria en la economía nacional. “La industria de motocicletas es un actor clave para el desarrollo productivo del país”, afirmó al destacar la importancia de fortalecer la producción nacional, impulsar la competitividad y generar más oportunidades para los colombianos.

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Según datos compartidos por la entidad, en Colombia existen nueve plantas ensambladoras donde se construyen localmente alrededor del 90 % de las motos que se comercializan en el país. Ese nivel de producción nacional muestra el peso que tiene la industria dentro de la economía y su capacidad para sostener empleo.

El Gobierno Petro avanza en un proyecto de decreto para actualizar el régimen de transformación y ensamble de motocicletas en Colombia, en medio del crecimiento sostenido que registra este sector. Foto: Composición Infobae

El sector genera alrededor de 45.000 empleos directos e indirectos, de acuerdo con las cifras mencionadas por el Ministerio. Por esa razón, el Gobierno busca que cualquier actualización normativa contribuya a preservar esa cadena productiva, mejorar su capacidad tecnológica y abrir espacio a nuevas inversiones.

El proyecto de decreto todavía se encuentra en trámite, por lo que su alcance final dependerá del texto que sea adoptado. Sin embargo, el mensaje oficial apunta a modernizar las reglas del ensamble, aumentar el uso de insumos nacionales y preparar a la industria para una demanda cada vez más orientada hacia tecnologías limpias.

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Con esta iniciativa, el Gobierno Petro busca impulsar un sector que no solo crece en ventas, sino que también tiene impacto sobre empleo, producción local y transición energética en Colombia.