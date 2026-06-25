Gobierno de Colombia expresó su solidaridad con Venezuela y dispuso su capacidad de asistencia humanitaria tras devastadores terremotos

Los terremotos ocurrieron el miércoles 24 de junio de 2026 - crédito Federico Parra/AFP/@CancilleriaCol/X

El Gobierno de Colombia, a través de la Cancillería, expresó su solidaridad con el pueblo y las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela ante los fuertes sismos que ocurrieron el miércoles 24 de junio de 2026.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó en X que el primer sismo, de magnitud 7,2, se localizó a 21 kilómetros al oeste de Morón y se produjo a las 6:04 p. m., hora de Venezuela. Un minuto después, se reportó un segundo temblor de magnitud 7,5. Las sacudidas alcanzaron varias regiones de Colombia.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresó su solidaridad por lo ocurrido, señalando que, según la Cancillería, el epicentro se ubicó en Maiquetía y los efectos se sintieron en Caracas y otras regiones del país.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresó su solidaridad por lo ocurrido, señalando que, según la Cancillería, el epicentro se ubicó en Maiquetía y los efectos se sintieron en Caracas y otras regiones del país - crédito Cancillería de Colombia

“El Gobierno de Colombia expresa su solidaridad con el pueblo y las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela ante los fuertes sismos registrados este 24 de junio, con epicentro en Maiquetía y efectos en Caracas y otras regiones del país”, indicó la cartera.

La Cancillería de Colombia informó que, por instrucción del Gobierno nacional, se puso a disposición la capacidad de asistencia humanitaria para apoyar la atención de la emergencia, en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

“Por instrucción del Gobierno nacional, y en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Colombia ha dispuesto su capacidad de asistencia humanitaria para apoyar la atención de la emergencia. En una primera fase, esta respuesta contempla equipos especializados de búsqueda y rescate, listos para su eventual despliegue de acuerdo con las necesidades que determinen las autoridades venezolanas”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

PUBLICIDAD

La cartera señaló que hasta el momento no se han recibido reportes de colombianos afectados o que requieran asistencia consular por los movimientos telúricos. Asimismo, informaron que no se registran afectaciones a ciudadanos colombianos privados de la libertad en Venezuela.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, hasta el momento, no se han recibido reportes de ciudadanos colombianos afectados o que requieran asistencia consular. De igual manera, las verificaciones adelantadas por la red consular no registran afectaciones a ciudadanos colombianos privados de la libertad en territorio venezolano”, indicó la Cancillería.

La Cancillería de Colombia señaló que hasta el momento no se han recibido reportes de colombianos afectados o que requieran asistencia consular por los movimientos telúricos - crédito Cancillería de Colombia

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia indicó que la Embajada y los consulados del país mantienen un monitoreo constante de la situación en Venezuela. Además, informó que todo el persona diplomático y administrativo se encuentra a salvo.

PUBLICIDAD

“La Embajada de Colombia en Venezuela y los consulados en el país mantienen un monitoreo permanente de la situación. Todo el personal diplomático y administrativo se encuentra a salvo y permanece atento para brindar orientación y asistencia a los connacionales que puedan requerirla”, señaló la cartera.

Finalmente, la Cancillería de Colombia precisó que seguirán de cerca la evolución de la emergencia y realizarán una coordinación permanente con las autoridades venezolanas.

“La Cancillería continuará siguiendo de cerca la evolución de esta emergencia y mantendrá una coordinación permanente con las autoridades venezolanas para contribuir a las labores de respuesta y atención humanitaria”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

PUBLICIDAD

La alerta se activó el miércoles 24 de junio, tras dos sismos de considerable intensidad que sacudieron el centro-norte de Venezuela. El primer reporte del Servicio Geológico Colombiano señaló un temblor de magnitud 7,0 a las 5:04 p. m., con epicentro cerca de la costa venezolana. No obstante, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) revisó la información y determinó que el sismo principal alcanzó una magnitud de 7,5, con epicentro al noroeste de Montalbán, estado Carabobo, y una profundidad estimada en 13 kilómetros.

La alerta se activó el miércoles 24 de junio, tras dos sismos de considerable intensidad que sacudieron el centro-norte de Venezuela. - crédito Rayner Peña/EFE

La baja profundidad del sismo aumentó la percepción del movimiento en diversas zonas de Venezuela y en áreas limítrofes de Colombia. Diversos medios locales reportaron daños materiales en edificios residenciales, oficinas, centros comerciales e infraestructura pública, tanto en Caracas como en otras ciudades ubicadas cerca del epicentro.

PUBLICIDAD

Entre los daños identificados figuran desprendimientos de fachadas, grietas en construcciones, caída de muros y afectaciones menores en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.