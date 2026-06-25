Abelardo de la Epriella dio ultimátum a los grupos armados: “Disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento”

Abelardo de la Espriella aseguró en campaña que tendría mano dura con las organizaciones criminales - crédito Campaña de Abelardo de la Espriella/Europa Press

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, prometió en campaña que tendría “mano dura” con los grupos armados que operan en el país y que han sometido a la ciudadanía a todo tipo de hechos de violencia. Tras ser declarado ganador de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le entregó su respectiva credencial.

Tras recibir el documento que lo acredita como presidente, De la Espriella se pronunció ante la ciudadanía. Parte de su mensaje incluyó un ultimátum dirigido a las organizaciones criminales a las que en su momento prometió perseguir con las fuerzas del Estado. Aseguró que, en un término de un mes, quienes integran las organizaciones criminales deben someterse a la justicia colombiana.

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De igual manera, advirtió que en su administración no implementará ningún tipo de política que sirva como beneficio para las organizaciones criminales, algo que, a su juicio, sí pasó en el Gobierno del saliente presidente Gustavo Petro.

“A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, señaló.

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