Gobierno despliega más de 200 rescatistas en Pereira tras el terremoto: “No están solos”

El ministro del Interior informó que más de 200 rescatistas fueron enviados a Pereira y Dosquebradas para atender la emergencia - crédito Diego Pineda/Colprensa

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, aseguró que el Gobierno nacional asumió directamente la coordinación de la emergencia en Pereira y Risaralda tras el sismo registrado en Colombia este 10 de agosto de 2026. Desde el Puesto de Mando Unificado, el funcionario expresó condolencias a las familias de las víctimas, solidaridad con los heridos y afirmó que la prioridad inmediata es la búsqueda, el rescate, la atención hospitalaria, la estabilización de servicios básicos y el diagnóstico de la infraestructura crítica afectada por la emergencia.

“Quiero primero empezar expresándoles a todas las víctimas, a todos los familiares de las víctimas, mi más sentido pésame”, dijo Lara Restrepo. El ministro agregó que fue delegado por el presidente de la República para coordinar personalmente la atención de la catástrofe y empezar la ruta de reconstrucción de los daños causados en Pereira y el departamento.

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El mensaje central del jefe de la cartera política fue de acompañamiento institucional. “Queremos decirle a los risaraldenses y a los pereiranos que no están solos”, afirmó, al insistir en que la presencia del Ejecutivo busca acelerar decisiones y evitar que la atención quede fragmentada.

Lara Restrepo detalló que a Pereira llegaron 95 bomberos de diferentes ciudades del país, ya operativos en labores de búsqueda y rescate. Además, indicó que estaban en camino 65 rescatistas bomberos del equipo USAR, provenientes de Rionegro, Antioquia, con lo que se completaría un primer grupo de 160 bomberos y rescatistas.

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El ministro del Interior, junto a otros funcionarios, ofrece una rueda de prensa sobre las acciones del gobierno ante una emergencia en Pereira y Risaralda. El evento detalla el despliegue de más de doscientos bomberos, rescatistas USAR, militares y policías especializados en búsqueda y rescate. Se informa sobre la coordinación de plantas eléctricas para hospitales, combustible para generadores y camiones cisterna para zonas sin agua. También se gestiona un hospital de campaña con veintiocho camas y un camión refrigerado para la morgue. Se trabajan en la reactivación de comunicaciones y la evaluación de infraestructuras. La primera dama colabora en la asistencia humanitaria.

A ese despliegue se sumaron 57 policías de Ponalsar, especializados en rescate de personas y con binomios caninos. “Aquí ya hay más de doscientas personas, doscientos rescatistas desplegados básicamente por toda la ciudad de Pereira y Dosquebradas”, explicó el ministro.

El funcionario también anunció que para este martes llegarán dos pelotones de atención de desastres del Ejército Nacional. En materia de seguridad, la Policía reforzará los patrullajes nocturnos con más de 600 uniformados, especialmente en zonas con bajo fluido eléctrico.

Lara Restrepo señaló que una de las necesidades urgentes identificadas en el PMU es una planta eléctrica de 250 caballos para el Hospital Santa Mónica. También se gestiona combustible para plantas eléctricas de la red hospitalaria privada afectada por cortes de energía.

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El ministro informó que el Gobierno coordina con la UNGRD la llegada de un hospital de campaña con 28 camas, que será trasladado en un avión de la Fuerza Aérea y contará con planta eléctrica. Según dijo, ese apoyo será “un alivio muy importante” para la red de atención.

También se adelantan gestiones para carrotanques en zonas que puedan quedar afectadas por falta de agua, equipos de apoyo logístico para Medicina Legal y antenas Starlink para reforzar las comunicaciones. Lara Restrepo aseguró que el Gobierno está en contacto con Claro y Tigo para restablecer lo más rápido posible la señal celular.

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Sobre el aeropuerto de Pereira, el ministro indicó que la pista no tendría problemas estructurales y que ya hay luces y fluido eléctrico. Sin embargo, advirtió que la terminal presenta daños por caída de vidrios, muros y postes, por lo que no puede usarse de inmediato. “Necesitamos prender lo más rápido posible la torre de control”, afirmó.

El Ejército Nacional de Colombia movilizó cinco pelotones especializados para atender la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 en Quibdó, Armenia, Pereira, Manizales y Cali - crédito MinDefensa

El Gobierno también llegó con cinco ingenieros estructuralistas enviados por la Alcaldía de Bogotá para revisar hospitales, edificios públicos y otras infraestructuras afectadas. Entre los puntos que preocupan están el viaducto, las pilonas del cable, escuelas, la Alcaldía y especialmente la Gobernación, que, según Lara Restrepo, sufrió “unos daños terribles”.

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El ministro recordó la experiencia del Eje Cafetero en procesos de reconstrucción y aseguró que el Gobierno permanecerá en territorio el tiempo que sea necesario. “Estamos firmes con ustedes, firmes con Risaralda y firmes con los risaraldenses y los pereiranos”, concluyó.