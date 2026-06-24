Piter Albeiro reaccionó al escándalo de Danilo Rueda, ex alto comisionado de Paz, por audios sobre el Clan del Golfo: “Traición a la patria”

El comediante reveló su ritual navideño para la prosperidad - crédito @piteralbeiro / Instagram

Las recientes elecciones presidenciales en Colombia no solo han redefinido el mapa político nacional, sino que también han puesto bajo el foco mediático a figuras del espectáculo que participaron activamente en el debate público.

Uno de los más visibles ha sido Piter Albeiro, humorista, empresario y ganador de la primera edición de MasterChef Celebrity Colombia. Su presencia en las redes sociales y su respaldo abierto al candidato de derecha Abelardo de la Espriella generaron amplias reacciones y controversia, especialmente por sus comentarios sobre la izquierda política.

Teniendo en cuenta el reciente escándalo que salpica a Danilo Rueda, ex alto comisionado de Paz, y alias Jerónimo, uno de los comandantes del grupo armado, se conoció una presunta reunión secreta que puso bajo la lupa a la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia (DNI) por un presunto intento de reactivar conversaciones con la organización ilegal, de la que el comediante se pronunció en su cuenta de X.

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Piter Albeiro reaccionó al escándalo del exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia - crédito @PITERALBEIRO/x

“Eso sí es traición a la patria, por si el señor que entuteló a Luis Díaz y James 🤔 quiere saber", escribió, haciendo referencia a la noticia de la solicitud de llamado a laFederaciónn Colombiana de Fútbol sobre los dos jugadores por un supuesto gesto hecho con inteligencia artificial.

El encuentro habría sido entre dos de sus directivos, un exnarcotraficante y un exintegrante de una unidad legislativa vinculada al Congreso, según videos y audios revelados por Noticias Caracol.

Durante la campaña electoral de 2026, Piter Albeiro utilizó sus plataformas digitales para defender a De la Espriella y lanzar críticas, muchas veces irónicas, contra otros aspirantes, como Claudia López y Roy Barreras.

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Las publicaciones no pasaron desapercibidas en medio de la jornada electoral - crédito Piter Albeiro / X

En una de sus publicaciones, escribió: “Roy Barreras no aparece ya ni en Google”, mientras que en otra se burló del bajo respaldo electoral de López, diciendo: “Cuando ya hay candidatos con 24.000 votos, ¿Claudia López tiene 250 votos?”. Estas intervenciones, lejos de pasar desapercibidas, alimentaron el debate y la polarización en línea.

El momento más álgido se produjo a finales de 2025, cuando Piter Albeiro publicó en la red social X el mensaje: “¿Qué tendría de malo destripar a la izquierda y que no existan más?”. La frase, que fue eliminada minutos después, desató una ola de indignación pública.

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Políticos, internautas y figuras reconocidas condenaron el comentario, considerándolo una incitación a la violencia en un país con un pasado marcado por la persecución política. Las consecuencias incluyeron denuncias penales y el rechazo de sectores sociales y funcionarios, quienes recordaron que la democracia exige límites éticos y legales en el discurso político.

Ante la magnitud de la reacción, el humorista ofreció disculpas, primero con un mensaje en el que afirmó: “Mil disculpas a quienes se han sentido ofendidos con mis trinos, a quienes no se han sentido ofendidos, pues mejor, porque no tengo que pedir disculpas”.

El comediante ha sido tendencia en los últimos días por su postura política - crédito @PITERALBEIRO/X

Más adelante, publicó un video reconociendo el error y expresando que “nada justifica escribir insultos o hacer preguntas que tengan múltiples interpretaciones y que puedan dejar a la imaginación violencia o cosas que no son en realidad”. Además, declaró su intención de alejarse de la política en sus redes y centrarse en su vida personal y profesional.

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En el tramo final de la campaña y tras la victoria de De la Espriella, Piter Albeiro continuó activo en redes, celebrando el resultado y, posteriormente, invitando a dejar atrás la polarización. En uno de sus mensajes recientes, escribió: “Ya esto de candidatos, encuestas y votos ya pasó”, proponiendo que la atención del país se dirigiera hacia temas de unión nacional, como el fútbol.

Durante el proceso electoral, el comediante defendió abiertamente a De la Espriella y criticó a periodistas y adversarios políticos, consolidando su imagen como un personaje provocador y polarizante en la conversación pública.