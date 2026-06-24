Conmoción en Antioquia: investigan crimen de una mujer hallada entre cultivos de café

El CTI de la Fiscalía adelanta la inspección por el crimen ocurrido en vereda de Antioquia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades de Antioquia avanzan en la investigación para esclarecer el asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en medio de un cultivo de café en zona rural del municipio de Jardín, en el suroeste antioqueño.

La víctima presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma blanca y, de acuerdo con las primeras indagaciones, habría sido atacada con un machete.

El hallazgo se produjo específicamente en la vereda Verdún, donde habitantes del sector alertaron a las autoridades tras descubrir el cadáver entre los cafetales. La escena generó conmoción entre los residentes de esta zona rural, según confirmaron las autoridades locales, que ahora espera respuestas sobre lo ocurrido y la identificación de los responsables.

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Los medios locales indicaron que tras recibir el reporte, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se desplazaron hasta el lugar para adelantar la inspección judicial, recopilar evidencias y realizar el levantamiento del cuerpo. Además, los investigadores iniciaron de inmediato las labores de recolección de testimonios y análisis de elementos probatorios que permitan reconstruir las circunstancias del crimen.

Hallan el cuerpo de una mujer en un cafetal de Jardín y la investigación apunta a un ataque con machete - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según la información preliminar conocida por las autoridades, la mujer presentaba varias lesiones de gravedad provocadas con un arma cortopunzante y las características de esas heridas llevaron a los investigadores a considerar que el ataque pudo haberse cometido con un machete, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada mediante los análisis forenses.

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Uno de los principales retos de la investigación es establecer plenamente la identidad de la víctima, pues aunque de manera extraoficial se ha mencionado que podría tratarse de una mujer oriunda del municipio de Andes, esta información aún no ha sido corroborada oficialmente.

Por esta razón, peritos especializados continúan desarrollando labores de identificación mediante procedimientos tecnológicos, análisis forenses y estudios de dactiloscopia.

Mientras avanzan estas diligencias, las autoridades también trabajan para determinar los móviles del homicidio e indicaron que entre las líneas de investigación que se mantienen abiertas está la posibilidad de que el caso corresponda a un feminicidio, aunque tampoco se descartan otros escenarios relacionados con diferentes dinámicas de violencia.

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La identidad de la mujer hallada en Jardín sigue siendo un misterio y eso complica el caso - crédito AFP

Desde la administración municipal de Jardín expresaron su rechazo frente a este nuevo hecho violento y señalaron que existe articulación entre las autoridades judiciales y los organismos de seguridad para acelerar las investigaciones y lograr resultados que permitan esclarecer el crimen.

El caso ha generado preocupación entre los habitantes de la región, especialmente por las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo y por la incertidumbre que aún rodea la identidad de la víctima y las razones detrás del ataque.

Por su parte, los investigadores continúan recopilando información en la zona, revisando posibles testimonios y analizando evidencias que puedan conducir a la ubicación de los responsables. Asimismo, buscan establecer si la mujer fue atacada en el mismo lugar donde fue encontrada o si su cuerpo fue trasladado posteriormente hasta el cafetal.

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Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de la vereda Verdún y de sectores cercanos para que suministren cualquier dato que pueda contribuir al esclarecimiento de este homicidio. La información podrá ser entregada bajo estricta reserva, con el fin de proteger a quienes colaboren con las investigaciones.

En Jardín investigan si el crimen de una mujer encontrada entre cafetales fue un feminicidio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre tanto, Medicina Legal adelanta los procedimientos correspondientes para determinar con precisión la causa de la muerte y aportar elementos que permitan avanzar en la identificación de la víctima. El crimen mantiene en alerta a las autoridades del Suroeste antioqueño, que esperan esclarecer lo sucedido en los próximos días y llevar ante la justicia a los responsables de este hecho que ha causado consternación en la comunidad..

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Los ciudadanos pueden comunicarse con la Policía Nacional o con los organismos de investigación a través de los canales oficiales, bajo absoluta reserva, para entregar datos, testimonios o pistas que permitan identificar a los responsables.