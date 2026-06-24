Colombia

Congresista denunció ante la Fiscalía a Iván Velásquez y Danilo Rueda tras explosiva revelación sobre el Clan del Golfo

A través de un video, Christian Garcés pidió que el organismo judicial avance con rapidez en la verificación de los hechos y determine si existen responsabilidades penales, luego de la divulgación de unos polémicos audios

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Christian Garcés denunció a Iván Velásquez y Danilo Rueda tras explosiva revelación sobre el Clan del Golfo - crédito @CamaraColombia - @mindefensa/X - Lina Gasca/Colprensa

El representante a la Cámara Christian Garcés, del Centro Democrático, anunció que radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el actual embajador de Colombia ante el Vaticano y exministro de Defensa, Iván Velásquez, y contra el excomisionado de paz, Danilo Rueda.

La acción judicial se interpuso por el presunto delito de concierto para delinquir, tras la polémica revelación de unos audios que exponen supuestos beneficios e intercambios de favores entre el arranque del Gobierno y el Clan del Golfo.

La denuncia penal del congresista se dio como una reacción a la revelación realizada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol; el informe periodístico desató un desconcierto nacional al evidenciar polémicas gabelas que habrían frenado el accionar de la fuerza pública para favorecer la expansión de la estructura criminal.

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A través de un comunicado, Garcés confirmó la radicación del documento ante el ente acusador y exigió que la justicia actúe con celeridad para determinar las responsabilidades penales de los exfuncionarios involucrados en la mesa exploratoria.

La acción judicial de Christian Garcés solicita investigar a los exfuncionarios por el presunto delito de concierto para delinquir, en medio de la controversia generada por supuestos beneficios al Clan del Golfo - crédito @ChriGarces/X
La acción judicial de Christian Garcés solicita investigar a los exfuncionarios por el presunto delito de concierto para delinquir, en medio de la controversia generada por supuestos beneficios al Clan del Golfo - crédito @ChriGarces/X

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