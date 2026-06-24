Luego de estrellar varios vehículos en Suba, conductor de volqueta huyó y se lanzó al río Bogotá: esto se sabe

El siniestro en Bogotá ocurrió en el sector de Lisboa, en la localidad de Suba, después del partido entre República Democrática del Congo y Colombia - crédito Captura video Noticias Caracol

La comunidad en el norte de Bogotá quedó alerta por la búsqueda de un hombre que, tras causar un accidente múltiple, optó por saltar a un río cercano.

El conductor de una volqueta involucrado en la colisión se dio a la fuga luego de impactar varios vehículos y arrollar a un ciclista. La comunidad y los organismos de emergencia participaron en las labores para dar con su paradero y verificar su estado de salud.

El incidente ocurrió justo después del partido entre la República Democrática del Congo y Colombia, cuando la ciudad celebraba la victoria de La Tricolor y su avance a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Esa persona, presuntamente bajo los efectos del alcohol, tomó el volante de un vehículo pesado, con placas SMN 004, y, según testigos, perdió el control, lo que derivó en el choque con tres carros particulares y el atropello de un actor vial.

El choque múltiple en Suba dejó daños materiales en un bus del SITP y en un taxi involucrados en el hecho - crédito Captura video Noticias Caracol

El accidente de tránsito dejó daños materiales de consideración, especialmente en un bus del sistema de transporte público (Sitp) y un taxi, con placas WPO 564, cuyos ocupantes relataron los momentos de tensión vividos.

Un taxista afectado contó al programa maturino El Ojo de la Noche, de Noticias Caracol, que “el señor de la volqueta aparece de la nada y estrella al bus en la parte de atrás”, señalando que el impacto también comprometió su propio automóvil. El testimonio agregó que el conductor de la volqueta mostraba dificultades evidentes para descender del vehículo.

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En la cabina de la volqueta, las autoridades hallaron varias botellas de bebidas alcohólicas, lo que refuerza la hipótesis de que el conductor manejaba en estado de embriaguez.

Según el reporte de Ojo de la Noche documentó los daños sufridos por los vehículos involucrados y la confusión generada en la zona tras el siniestro.

El conductor de la volqueta intentó escapar tras el choque al lanzarse a un río en el norte de Bogotá - crédito Captura video Noticias Caracol

El paradero del conductor permanece desconocido. Las labores de rescate y búsqueda continúan, mientras las autoridades recopilan pruebas y testimonios para esclarecer las circunstancias del accidente y deslindar las responsabilidades legales.

A raíz del accidente en Bogotá, ocurrido tras el choque múltiple de una volqueta, las autoridades mantienen activa la búsqueda del conductor que saltó al río. Hasta ahora, no se ha confirmado su hallazgo, mientras avanza la investigación para determinar las causas y responsabilidades del siniestro.

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La comunidad de Suba y familiares de los heridos esperan respuestas sobre el desenlace de este hecho que empañó la jornada de celebración nacional. Las investigaciones se centran en reconstruir los momentos previos y posteriores al accidente, con la esperanza de dar pronto con el paradero del conductor fugado.

Fuerte accidente de hinchas que celebraban la victoria de Colombia: el conductor escapó y dejó a sus acompañantes abandonados tras el choque

El retiro del vehículo siniestrado permitió que la movilidad en la intersección de la calle 13 con carrera 43, en Puente Aranda, se restableciera menos de una hora después del accidente. Las autoridades lograron despejar el área a las 5:47 a. m., tras un operativo que incluyó el envío de una ambulancia y la intervención de equipos de Bogotá Tránsito.

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La madrugada del jueves 18 de junio de 2026 quedó marcada por el choque de un carro particular contra un poste semafórico en esa zona de Bogotá. El accidente ocurrió cerca de las 4:45 a. m. y, según imágenes difundidas tras el hecho, el frente del automóvil resultó completamente destruido por el impacto.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, dentro del vehículo viajaban personas que habrían estado celebrando la victoria de la selección Colombia sobre Uzbekistán. El partido, correspondiente al debut mundialista, terminó hacia las 11:00 p. m. del miércoles 17 de junio, lo que conecta la presencia de presuntos hinchas con el horario del siniestro.

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Según información preliminar, el conductor del automóvil habría abandonado el lugar después del choque, dejando a sus acompañantes en la escena. Esta actitud generó la apertura de una investigación por parte de la Policía de Tránsito, que busca esclarecer las circunstancias exactas y determinar responsabilidades.

El accidente en Puente Aranda involucró a un grupo de aficionados que regresaban de celebrar. Uno de los elementos que llamó la atención de los agentes fue el posible estado de embriaguez del conductor, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente si esa fue la causa principal del siniestro.

Las imágenes obtenidas muestran los daños materiales en el vehículo y la estructura semafórica. El operativo de emergencia logró sacar el automóvil de la vía rápidamente, lo que permitió restablecer el flujo vehicular en uno de los corredores más transitados de la ciudad.

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