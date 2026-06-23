Colombia

Receta para hacer ensalada griega de garbanzos en solo 5 minutos

Esta preparación es ideal para comer junto a un almuerzo completo o como una comida saludable llena de sabor

Guardar
Google icon
Tazón con ensalada de garbanzos, tomates cherry, pepino en cubos, aceitunas negras, queso feta, cebolla morada en rodajas y eneldo, sobre mesa de madera.
Un plato rápido y saludable que triunfa en los menús urbanos de Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada griega de garbanzos moderna es una fusión contemporánea. Combina los ingredientes de la tradicional ensalada campesina griega (horiatiki) con los garbanzos, una legumbre consumida en Grecia desde la antigüedad.

La ensalada griega clásica se originó en las comunidades rurales del país. Su nombre original es horiatiki salata (ensalada de pueblo o campesina). Nació como un plato rústico y humilde, ideado originalmente por los agricultores para aprovechar los productos frescos de temporada que tenían a mano (tomates, pepinos, cebolla roja, aceitunas y queso feta).

Este plato se ha popularizado en Colombia gracias a su sencillez, aporte nutritivo y porque sus ingredientes son fáciles de conseguir en la cocina colombiana. Es común encontrarla en menús saludables de Bogotá, Medellín y Cali, y es la favorita de quienes buscan platos rápidos para llevar al trabajo, a un picnic o como acompañante de carnes y pescados.

PUBLICIDAD

Garbanzos, tomates, pepinos, cebolla roja, aceite de oliva, perejil, limones, orégano, pimienta negra, sal y pimiento rojo en recipientes.
deal para llevar al trabajo o como opción fresca para un picnic - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de ensalada griega de garbanzos

La ensalada griega de garbanzos es una mezcla colorida y refrescante que aprovecha la textura cremosa de los garbanzos cocidos con el crujiente de vegetales frescos, el toque ácido del limón y el clásico sabor del queso tipo feta. La técnica principal es el ensamblaje: solo necesitas picar, mezclar y aliñar, sin necesidad de cocción.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 5 minutos
  • Tiempo de preparación: 5 minutos
  • Tiempo de cocción: 0 minutos

Ingredientes

  1. 1 lata (400g) de garbanzos cocidos, escurridos y enjuagados
  2. 1 tomate grande, en cubos pequeños
  3. 1/2 pepino cohombro, en cubos
  4. 1/4 de cebolla roja, finamente picada
  5. 40g de queso feta o queso costeño, en cubos
  6. 8 aceitunas negras sin hueso, en rodajas
  7. 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
  8. Jugo de 1/2 limón
  9. 1 cucharadita de orégano seco
  10. Sal y pimienta negra al gusto
  11. (Opcional) 1/4 de pimentón rojo, en cubos pequeños
  12. (Opcional) Hojas de perejil fresco para decorar
Un bowl con garbanzos cocidos, cubos de queso blanco, rodajas de tomate rojo y amarillo, perejil picado, aceite de oliva, y una cuchara en un paño sobre madera.
a combinación de garbanzos y queso feta aporta sabor y saciedad en minutos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ensalada griega de garbanzos, paso a paso

  1. Escurre y enjuaga los garbanzos con abundante agua fría para eliminar el exceso de sodio y mejorar el sabor.
  2. Coloca los garbanzos en un bowl grande.
  3. Agrega el tomate, el pepino, la cebolla roja, el queso feta y las aceitunas. Si deseas, añade el pimentón rojo para un extra de color y sabor.
  4. Mezcla suavemente con una cuchara grande para no deshacer los garbanzos ni el queso.
  5. En un recipiente pequeño, mezcla el aceite de oliva, el jugo de limón, el orégano seco, sal y pimienta.
  6. Vierte el aderezo sobre la ensalada y revuelve de nuevo. Es importante mezclar justo antes de servir para que los vegetales mantengan su textura.
  7. Prueba y ajusta la sal o el limón si es necesario.
  8. Decora con hojas de perejil fresco si tienes a la mano.
  9. Sirve inmediatamente, o guarda en la nevera si la quieres más fría.

Consejos clave:

  • Escurrir bien los garbanzos evita que la ensalada quede aguada.
  • Usa un cuchillo bien afilado para cortar los vegetales y así mantendrás su textura.
  • Añade el aderezo justo antes de comer para que los sabores estén frescos y los vegetales crujientes.
Un tazón de ensalada griega con garbanzos, tomates, pepino, aceitunas y queso. Un tazón de arroz. Aceite de oliva y una rodaja de limón.
Perfecta para quienes buscan practicidad sin renunciar al sabor mediterráneo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 2 a 3 porciones como plato principal, o 4 como acompañante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 250-300 kcal
  • Proteína: 10g
  • Grasas: 12g (mayormente saludables, por el aceite de oliva)
  • Carbohidratos: 32g
  • Fibra: 8g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar la ensalada en un recipiente hermético en la nevera hasta por 2 días. Se recomienda añadir el queso y el aderezo justo antes de servir si vas a reservar para evitar que los vegetales se ablanden.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

ensalada griega de garbanzosCómo hacerReceta fácilColombia-RecetasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Álvaro Uribe siguió en su arremetida contra el estratega de Abelardo de la Espriella en campaña: “Mejor ser un viejo fósil que un bandido solapado”

Las tensiones entre el exmandatario colombiano y el estratega Carlos Suárez a graves acusaciones de guerra sucia digital y supuestos vínculos históricos con contradictores del proyecto político de derecha

Álvaro Uribe siguió en su arremetida contra el estratega de Abelardo de la Espriella en campaña: “Mejor ser un viejo fósil que un bandido solapado”

La MOE le llamó la atención a Gustavo Petro por sus denuncias de presuntas irregularidades en la segunda vuelta presidencial: la razón

El jefe de la misión, Esteban González Pons, agregó que el mandatario cuenta con herramientas del Estado para actuar dentro de los canales legales si considera que hay hechos que ameritan intervención

La MOE le llamó la atención a Gustavo Petro por sus denuncias de presuntas irregularidades en la segunda vuelta presidencial: la razón

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, llega tras una victoria en su debut, mientras que su rival buscará sumar puntos luego de igualar en la primera jornada. El partido se juega en Guadalajara y será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

El comediante se pronunció en sus redes sociales para exponer su apoyo al seleccionado colombiano en la segunda fecha con miras a su clasificación a los dieciseisavos de final

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

Una ujer devolverá $4 millones que le giraron por error para no ser condenada en Manizales

Según la ley colombiana, este delito se denomina como aprovechamiento de error ajeno

Una ujer devolverá $4 millones que le giraron por error para no ser condenada en Manizales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

Cómo recogerse el cabello sin gel ni maltratárselo, según el truco de la influenciadora colombiana María Elvira Ramírez

Westcol defendió a Andrea Valdiri tras haber encarado a un internauta que la insultó junto a sus hijas:  “Le faltó meterle una cachetada”

Margarita Rosa de Francisco respondió con contundente mensaje tras la victoria de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta electoral: “Celebren”

Lokillo Flórez no se quedó callado y les envió un mensaje a los colombianos tras el resultado de las elecciones: “No hay por donde”

Deportes

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Las tres figuras de RD Congo a las cuales la selección Colombia debe prestar atención en el Mundial 2026

Este es el plan de James Rodríguez para evitar lesiones en el Mundial 2026: “Trabajamos estrategias específicas”

Carlos Antonio Vélez, previo al partido de Colombia, dijo que “Néstor Lorenzo sigue con sus incongruencias” y que “estamos pegados a individualidades”

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”