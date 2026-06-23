Receta para hacer ensalada griega de garbanzos en solo 5 minutos

Un plato rápido y saludable que triunfa en los menús urbanos de Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada griega de garbanzos moderna es una fusión contemporánea. Combina los ingredientes de la tradicional ensalada campesina griega (horiatiki) con los garbanzos, una legumbre consumida en Grecia desde la antigüedad.

La ensalada griega clásica se originó en las comunidades rurales del país. Su nombre original es horiatiki salata (ensalada de pueblo o campesina). Nació como un plato rústico y humilde, ideado originalmente por los agricultores para aprovechar los productos frescos de temporada que tenían a mano (tomates, pepinos, cebolla roja, aceitunas y queso feta).

Este plato se ha popularizado en Colombia gracias a su sencillez, aporte nutritivo y porque sus ingredientes son fáciles de conseguir en la cocina colombiana. Es común encontrarla en menús saludables de Bogotá, Medellín y Cali, y es la favorita de quienes buscan platos rápidos para llevar al trabajo, a un picnic o como acompañante de carnes y pescados.

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deal para llevar al trabajo o como opción fresca para un picnic - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de ensalada griega de garbanzos

La ensalada griega de garbanzos es una mezcla colorida y refrescante que aprovecha la textura cremosa de los garbanzos cocidos con el crujiente de vegetales frescos, el toque ácido del limón y el clásico sabor del queso tipo feta. La técnica principal es el ensamblaje: solo necesitas picar, mezclar y aliñar, sin necesidad de cocción.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 5 minutos

Tiempo de preparación: 5 minutos

Tiempo de cocción: 0 minutos

Ingredientes

1 lata (400g) de garbanzos cocidos, escurridos y enjuagados 1 tomate grande, en cubos pequeños 1/2 pepino cohombro, en cubos 1/4 de cebolla roja, finamente picada 40g de queso feta o queso costeño, en cubos 8 aceitunas negras sin hueso, en rodajas 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen Jugo de 1/2 limón 1 cucharadita de orégano seco Sal y pimienta negra al gusto (Opcional) 1/4 de pimentón rojo, en cubos pequeños (Opcional) Hojas de perejil fresco para decorar

a combinación de garbanzos y queso feta aporta sabor y saciedad en minutos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ensalada griega de garbanzos, paso a paso

Escurre y enjuaga los garbanzos con abundante agua fría para eliminar el exceso de sodio y mejorar el sabor. Coloca los garbanzos en un bowl grande. Agrega el tomate, el pepino, la cebolla roja, el queso feta y las aceitunas. Si deseas, añade el pimentón rojo para un extra de color y sabor. Mezcla suavemente con una cuchara grande para no deshacer los garbanzos ni el queso. En un recipiente pequeño, mezcla el aceite de oliva, el jugo de limón, el orégano seco, sal y pimienta. Vierte el aderezo sobre la ensalada y revuelve de nuevo. Es importante mezclar justo antes de servir para que los vegetales mantengan su textura. Prueba y ajusta la sal o el limón si es necesario. Decora con hojas de perejil fresco si tienes a la mano. Sirve inmediatamente, o guarda en la nevera si la quieres más fría.

Consejos clave:

Escurrir bien los garbanzos evita que la ensalada quede aguada.

Usa un cuchillo bien afilado para cortar los vegetales y así mantendrás su textura.

Añade el aderezo justo antes de comer para que los sabores estén frescos y los vegetales crujientes.

Perfecta para quienes buscan practicidad sin renunciar al sabor mediterráneo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 2 a 3 porciones como plato principal, o 4 como acompañante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 250-300 kcal

Proteína: 10g

Grasas: 12g (mayormente saludables, por el aceite de oliva)

Carbohidratos: 32g

Fibra: 8g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar la ensalada en un recipiente hermético en la nevera hasta por 2 días. Se recomienda añadir el queso y el aderezo justo antes de servir si vas a reservar para evitar que los vegetales se ablanden.

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