Presidente del CNE explicó cómo avanza el escrutinio tras las presidenciales: “Los jueces tienen toda la facultad de contar y recontar”

Cristian Quiroz destacó que el Consejo Nacional Electoral garantiza transparencia y autonomía en los procesos electorales de Colombia. - crédito CNE

Luego de la jornada electoral del 21 de junio de 2026, con 26 millones de votantes y un 99,04% de las mesas ya procesadas, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristián Quiroz, defendió la solidez del escrutinio presidencial en Colombia y ubicó la tensión central en otro punto: no en el conteo general, sino en el filtro legal que deberán superar las reclamaciones e impugnaciones anunciadas antes de que el organismo avance hacia la declaratoria de la elección.

En declaraciones a La FM y Caracol Radio, Quiroz sostuvo que el segundo momento del proceso ya terminó y que el martes, 23 de junio, debía comenzar en Bogotá la audiencia nacional prevista por la Constitución y la ley, con presencia de los apoderados de las dos candidaturas, el Ministerio Público, la Procuraduría, la Contraloría y el centro de control.

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El dato más preciso que entregó fue el avance del escrutinio: de 118.350 mesas habilitadas, 117.217 ya habían sido procesadas. Esa cifra, según explicó, refleja un procedimiento que avanza con rapidez mientras llegan a la capital las actas departamentales con las reclamaciones que no pudieron resolverse en las instancias previas.

Quiroz también puso un límite a las denuncias más amplias sobre el proceso. Ante el anuncio de la campaña de Iván Cepeda de impugnar 33.000 mesas, enfatizó que reclamar no basta por sí solo: cada solicitud debe ajustarse a las causales previstas en la ley y a los tiempos del sistema electoral, men cionó en Caracol Radio.

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El dato más preciso que entregó fue el avance del escrutinio: de 118.350 mesas habilitadas, 117.217 ya habían sido procesadas. Esa cifra, según explicó, refleja un procedimiento que avanza con rapidez - crédito Reuters

El CNE fijó el foco en la validez de las impugnaciones, no en el resultado general

El funcionario describió un procedimiento de cuatro momentos y destacó que el país ya atravesó dos de ellos. Primero actúan los jurados y testigos en cada mesa al cierre de la votación; después intervienen jueces y notarios en el escrutinio municipal, donde también pueden contar y recontar votos.

Sobre esa etapa, dijo al diario radial que “los jueces tienen toda la facultad de contar y recontar las veces que quieran los votos”, ya sea por iniciativa propia o a partir de una solicitud presentada durante el proceso, dijo a La FM. A partir de ahí, las reclamaciones que no queden resueltas siguen su curso hacia el nivel departamental y luego al nacional.

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Quiroz señaló que las actas de los 32 departamentos y de Bogotá debían llegar a la sede del organismo para abrir la audiencia pública nacional. En esa instancia, explicó, se revisan las solicitudes de saneamiento que sí son admisibles dentro del marco electoral vigente.

El presidente del CNE fue explícito sobre esa barrera jurídica: “Tú puedes querer reclamar todas las mesas y estás en todo tu derecho de reclamar las 122 mil mesas. El inconveniente es que las reclamaciones no se hacen porque sí, están taxativas en la ley y en la Constitución”.

El CNE fijó el foco en la validez de las impugnaciones, no en el resultado general - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

El presidente del CNE evitó cerrar una cifra de reclamaciones antes del informe oficial

Aunque defendió la normalidad del proceso, Quiroz evitó entregar una cifra definitiva de reclamaciones antes de la apertura formal de la audiencia nacional. En La FM dijo que prefería esperar el reporte consolidado para no “decir cosas que no son” ni desinformar.

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Aun así, mencionó un cuadro preliminar que había sido puesto en conocimiento del organismo con 1.013 reclamaciones por tachaduras, 43 por menos de dos firmas, 560 modificaciones y 14 casos sin firma de delegados. Su conclusión fue que, dentro del volumen total del proceso, se trata de un universo reducido.

La frase con la que resumió esa evaluación fue prudente, pero directa: “Lo que sí te puedo decir, tengo que ser muy responsable con lo que te voy a decir, es que el informe que nos dan es que son muy pocas reclamaciones o dentro del porcentaje global es muy poco”.

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Lo que reveló es que la discusión inmediata no está en una alteración masiva del conteo, sino en determinar cuáles impugnaciones son tramitables y cuáles serán rechazadas. La consecuencia es que la declaratoria de elección depende menos del volumen político de las denuncias que de su sustento formal.

Cinco manos de diferentes tonos de piel depositan papeletas en una urna electoral, con la bandera de Colombia de fondo, simbolizando la participación y diversidad en las votaciones - créito Imagen Ilustrativa Infobae

El organismo sostuvo que la democracia colombiana entrega resultados rápidos y aceptados

En su conversación con Caracol Radio, Quiroz insistió en que el resultado conocido por los colombianos coincide con la lógica institucional que ha regido otras elecciones. “El colombiano ya sabe que votó y que ese es el resultado, porque a eso nos tiene acostumbrado nuestra democracia, a hacer unos resultados muy rápidos, muy transparentes y con la aceptación de todos los actores”, afirmó.

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En la misma línea, explicó que jueces de la República y notarios consolidan “cada voto de los colombianos en cada una de las urnas” y que las reclamaciones por errores aritméticos, tachaduras, enmendaduras o faltas de firma se resuelven primero en las comisiones municipales y zonales, antes de llegar al CNE.

Sobre los votos en el exterior, indicó que el escrutinio se hace a través de las actas generadas y publicadas desde los consulados, del mismo modo en que se ha hecho históricamente. Añadió que el organismo esperaba recibir esas actas “entre hoy o mañana” para iniciar la audiencia de declaratoria.

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Cuando se le preguntó por las impugnaciones anunciadas por la campaña de Iván Cepeda, volvió a centrar la discusión en la revisión técnica de cada caso. “Tenemos que esperar a que inicien las impugnaciones, porque hay que revisar cuáles son tramitables y cuáles se van a rechazar. Todo depende de lo que los jurados, los jueces y los testigos determinen en cada mesa”, dijo.

En su conversación con Caracol Radio, Quiroz insistió en que el resultado conocido por los colombianos coincide con la lógica institucional que ha regido otras elecciones - crédito Infobae Colombia

Después de la certificación, la vía que queda es la acción de nulidad ante el contencioso

Quiroz también delimitó qué ocurre una vez el CNE certifique la elección presidencial. Según explicó, una vez se entregue y acredite la credencial de presidente y vicepresidente, ya no habrá otro recurso electoral dentro del mismo sistema administrativo.

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La instancia posterior, precisó, será judicial. “Una vez se entregue y se acredite la credencial de concejales, diputados, senadores, representantes y presidente y vicepresidente de la República, será el contencioso el que en una acción de nulidad se haga más adelante, pero ya después de la elección ya no hay otro recurso”.

Esa definición cerró el marco planteado por el presidente del organismo: el escrutinio entra en su tramo final con un volumen de reclamaciones que el CNE describe como bajo frente al total de mesas, con impugnaciones aún por depurar y con una única vía posterior de controversia en la jurisdicción contenciosa. “Este ha sido el proceso más vigilado en la historia de nuestro país”, afirmó.