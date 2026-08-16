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Organización habilitó red de donaciones de antirretrovirales para pacientes con VIH por terremoto en Colombia: “Apoyo inmediato”

El sismo de 7,4 del 10 de agosto dejó daños en 15 departamentos y elevó el riesgo de desabastecimiento, con cientos de pedidos de ayuda en Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó

El terremoto de 7,4 del 10 de agosto en Colombia dejó daños en 15 departamentos y abrió una urgencia sanitaria para garantizar el tratamiento del VIH - crédito Jorge Orozco/El País/Colprensa
El terremoto de 7,4 del 10 de agosto en Colombia dejó daños en 15 departamentos y abrió una urgencia sanitaria para garantizar el tratamiento del VIH - crédito Jorge Orozco/El País/Colprensa
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El terremoto de 7,4, registrado el 10 de agosto en Colombia, dejó daños en 15 departamentos y abrió una urgencia sanitaria adicional: garantizar la continuidad de los tratamientos de las personas que viven con VIH, para quienes organizaciones sociales como Red Somos habilitaron canales de donación de antirretrovirales y ayuda directa ante el riesgo de desabastecimiento.

La emergencia ya alcanza a 54.382 familias y más de 117.222 personas afectadas, con más de 81.536 viviendas averiadas, 14.705 destruidas, 66 edificios colapsados y 234 centros de salud con afectaciones. Ese cuadro anticipa retrasos en la atención médica y en la entrega de medicamentos que deben tomarse todos los días.

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La respuesta se concentra en personas que quedaron sin tratamiento o con reservas comprometidas en Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó.

Según la corporación Red Somos, la organización activó “una respuesta comunitaria urgente para brindar apoyo inmediato a quienes más lo necesitan”, según indicaron en declaraciones a Noticias Caracol, y pidió a quienes tengan sobrantes, reservas o medicamentos que ya no usan que los entreguen en sus centros de acopio.

La entidad explicó que esos antirretrovirales se distribuirán “de manera segura y transparente a las personas que viven con VIH y que hoy se encuentran desabastecidas o sin tratamiento en el Valle del Cauca, el Eje Cafetero y el Chocó”. También advirtió que ya recibió cientos de solicitudes de ayuda.

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Red Somos habilitó donaciones de antirretrovirales y ayuda directa para personas con VIH desabastecidas en Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó - crédito Philimon Bulawayo/Reuters
Red Somos habilitó donaciones de antirretrovirales y ayuda directa para personas con VIH desabastecidas en Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó - crédito Philimon Bulawayo/Reuters

La terapia antirretroviral consiste en una combinación de dos o tres fármacos para mantener controlada la infección por VIH. Cuando el tratamiento se sostiene, el virus puede descender a niveles indetectables y la persona puede conservar un buen estado de salud.

La Organización Mundial de la Salud señaló: “Una persona con VIH en tratamiento y con carga viral indetectable puede disfrutar de una vida activa y saludable. Varios estudios demuestran que una persona con carga viral indetectable no transmite la infección a otras personas, lo que se conoce como ‘indetectable igual a intransmisible’”.

Si la medicación diaria se interrumpe, el virus puede volver a aumentar, el tratamiento puede dejar de funcionar y las defensas debilitarse. Eso también puede facilitar la aparición de otras infecciones y enfermedades.

El problema se agrava por el estado de la red hospitalaria en las zonas más golpeadas. Las tres regiones declararon alerta roja hospitalaria y, según la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, en Cali el Hospital Universitario del Valle sufrió un colapso estructural parcial y opera con medidas de contingencia, mientras que en Argelia el hospital local quedó fuera de servicio y en Roldanillo hay áreas inhabilitadas.

En Chocó, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba informó que 29 de los 31 municipios presentan afectaciones y que la red hospitalaria está colapsada. En Quibdó, el Hospital San Francisco de Asís atiende pacientes en el exterior con carpas y camillas por los daños en su infraestructura, a lo que se suman problemas en las carreteras que dificultan el traslado entre municipios.

Red Somos revisará cada donación antes de entregar los medicamentos

Red Somos revisará cada donación de antirretrovirales y realizará teleconsultas médicas para verificar que el medicamento coincida con el esquema de tratamiento del VIH - crédito @masquetresletras/Instagram
Red Somos revisará cada donación de antirretrovirales y realizará teleconsultas médicas para verificar que el medicamento coincida con el esquema de tratamiento del VIH - crédito @masquetresletras/Instagram

La organización recibe antirretrovirales que hayan sobrado de un tratamiento, estén en reserva o ya no se utilicen. Los medicamentos no pasarán directamente de quien dona a quien los necesita: habrá una revisión técnica con profesionales para verificar las condiciones de los productos.

Después, las personas afectadas tendrán una teleconsulta médica con un centro de salud aliado para determinar si el medicamento disponible corresponde a su esquema. Ese paso es clave porque no todos los antirretrovirales son intercambiables.

Entre los medicamentos requeridos figuran Dolutegravir, Lamivudina y Tenofovir Disoproxil Fumarato 50/300 mg; Dolutegravir 50 mg; Dolutegravir, Abacavir y Lamivudina 50/600/300 mg; Raltegravir y Ritonavir 800/100 mg; y Emtricitabina con Tenofovir Disoproxil Fumarato 200/300.

La entrega será gratuita, aunque el costo del envío hasta el lugar donde se encuentre la persona receptora deberá asumirlo inicialmente quien recibe el tratamiento. La organización también recolecta alimentos y útiles de aseo para destinarlos a las zonas afectadas.

Los puntos de acopio de Red Somos funcionan en Bogotá, sede Teusaquillo, en Cra. 16A #30-90; en Soacha, en Cra. 6 #16-50, Cundinamarca; y en Villavicencio, en Carrera 34A #34A-29. La organización aclaró que no está solicitando dinero en efectivo ni transferencias bancarias.

Con más de 185.000 personas registradas con VIH y una estimación de 44.000 casos sin diagnosticar, Colombia enfrenta un aumento sostenido de la epidemia, desafíos de acceso a tratamientos y un preocupante incremento en la automedicación - crédito Jesús Avilés - (imágenes ilustrativas Infobae)
Fundación Plataformas y Más que tres letras se sumaron al operativo con un mapeo de personas con VIH afectadas por el terremoto y líneas de ayuda para medicamentos y apoyo psicológico - crédito VisualesIA/Imágenes ilustrativas Infobae

A este esfuerzo se sumaron la Fundación Plataformas y Más que tres letras. Esta última realiza un mapeo de personas con VIH afectadas por el terremoto para intentar gestionar una solución a partir de un código QR donde los interesados pueden dejar sus datos.

La organización explicó: “Aunque no podemos asegurar que con esta información podamos conseguir los medicamentos, queremos intentarlo”. También precisó: “Estamos tocando las puertas del sector público y privado y ambos nos han solicitado hacer un mapeo para conocer cuántas personas, qué esquemas y en dónde los necesitas”.

Quienes vivan con VIH en las zonas afectadas y necesiten medicamentos, apoyo psicológico o asesoría en salud pueden comunicarse con Más que tres letras al (+57) 318 056 2064 y con la línea de ayuda de Red Somos al (+57) 310 347 8501.

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