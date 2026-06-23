Colombia

Denuncian humillaciones y maltratos a soldados en Batallón 13 del sur de Bogotá: piden pronunciamiento del Ejército

Un sargento retirado acusó a varios altos mandos por lo registrado en la madrugada del 22 de junio

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Denuncia - Ejército Nacional
Soldados que sufrieron la humillación no han sido escuchados por la institución - crédito Visuales IA / @SARGENTOCHALA/X

A pesar de los cambios que se han confirmado para que la labor de los militares, principalmente de los soldados regulares, sea digna y respetada, se han conocido denuncias en las que se habla de tratos indebidos por parte de mandos superiores.

En su cuenta de X, el sargento (r) Alexander Chala denunció que en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento 13 de la unidad táctica del Ejército Nacional, adscrita a la Décima Tercera Brigada, ubicada en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, un grupo de soldados habría sufrido tratos indebidos por parte de sus superiores.

De acuerdo con el exuniformado, los hechos se registraron sobre las 3:00 a. m. del 22 de junio, cuando a un grupo de aproximadamente doce soldados se les habría ordenado quitarse la ropa y permanecer completamente desnudos en una zona abierta. Posteriormente, habrían sido obligados a bañarse a la intemperie, mientras recibían insultos y expresiones despectivas.

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Sargento (r) Chala en X
El militar retirado compartió fotografías del hecho que denunció - crédito @SARGENTOCHALA/X

El militar retirado afirmó que la orden habría sido emitida por el capitán Frank Miller González Téllez y la supervisión estuvo a cargo del sargento primero Leiva Martínez Henry Yesid; además, añadió que no es la primera vez que los soldados son víctimas de este tipo de maltratos en el lugar mencionado.

La denuncia señala que este tipo de prácticas, que incluyen maltratos, insultos y humillaciones, serían frecuentes dentro de las instalaciones y se atribuyen también a otros suboficiales. Entre ellos se menciona al sargento viceprimero Jhon Motoa Carvajal, a quien los uniformados adscritos a ese batallón acusan por el uso reiterado de expresiones ofensivas dirigidas al personal bajo su mando.

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Chala aseguró que, tras lo ocurrido, los soldados afectados habrían presentado un informe al comandante de la unidad, el coronel Jesús Darío Dávila Villareal, pero hasta el momento no se habría tomado ninguna medida al respecto.

Denuncia - Ejército Nacional
Esta fue la foto que compartió el sargento (r) Chala - crédito Denuncia - Ejército Nacional @SARGENTOCHALA/X

Adicionalmente, Chala mencionó que el nombre del coronel Dávila ha aparecido previamente en denuncias relacionadas con presuntos abusos, malos tratos y presuntas irregularidades administrativas en otras unidades bajo su mando en los años 2024 y 2025.

“En 2024, cuando se desempeñaba como comandante del Batallón Especial Energético Vial 18 en Samore (Norte de Santander), el coronel Dávila Villareal fue denunciado por un soldado por abusos y malos tratos. En 2025 también se recibió otra denuncia relacionada con presuntas irregularidades y presuntos sobrecostos en productos para el abastecimiento de varios pelotones en el área de operaciones, con precios calificados como absurdos, en la misma unidad al mando del coronel”, es parte de la denuncia que hizo el sargento (r) Chala.

El sargento (r) Chala incluyó una fotografía del presunto hecho, en la que se observa a un grupo de soldados con poca ropa en un espacio al aire libre. Chala mencionó que la intención de divulgar el material gráfico es para que el Ejército Nacional se pronuncie.

Denuncia - Ejército Nacional
El sargento (r) Chala habló con Infobae Colombia sobre la denuncia - crédito @SARGENTOCHALA/X

En diálogo con Infobae Colombia, el sargento (r) Alexander Chala pidió algún tipo de pronunciamiento por parte del Ejército Nacional y las Fuerzas Militares, puesto que, hasta el momento, las solicitudes de las víctimas han sido ignoradas por parte de la institución.

“Solicitarle muy respetuosamente al señor comandante del Ejército Nacional que, por medio de la inspección, se verifique esta situación, en donde claramente se puede evidenciar una violación de derechos humanos en contra de un grupo de soldados. Que se investigue, se verifique y se puedan abrir los diferentes procesos, tanto disciplinarios como penales, en contra de este grupo de mandos que estuvieron en cabeza de controlar y ordenar que se realizaran estos hechos arbitrarios”, declaró el sargento retirado.

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