Último decreto de MinTransporte Petro cambia reglas para zonas apartadas del país

Ministerio de Transporte - María Fernanda Rojas - El Decreto 1000 de 2026 actualiza las Zonas Diferenciales y deja su implementación en manos del Gobierno de Abelardo de la Espriella | crédito Lina Gasca/Colprensa

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El Ministerio de Transporte expidió, en el cierre del Gobierno de Gustavo Petro, el que sería su último decreto para modificar las reglas de movilidad en territorios apartados del país. La medida quedó consignada en el Decreto 1000 de 2026, que actualiza la regulación de las llamadas Zonas Diferenciales.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, el decreto fue emitido el 6 de agosto, último día de la administración Petro, y tendrá efectos durante los próximos años, ya bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella.

La norma busca ajustar el transporte en municipios y regiones donde las condiciones geográficas, sociales, económicas, culturales, étnicas, de seguridad o de infraestructura dificultan la operación del modelo tradicional de transporte.

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Hasta ahora, el enfoque estaba más asociado a territorios rurales. Con el nuevo decreto, el Gobierno amplía los criterios para declarar una Zona Diferencial, de manera que no solo se tenga en cuenta si un territorio es rural, sino también otros factores que impiden garantizar el servicio de transporte en condiciones ordinarias.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte del gobierno Petro - crédito Ministerio de Transporte

Las Zonas Diferenciales ya no serán solo rurales

Uno de los principales cambios es que las autoridades podrán reconocer como Zonas Diferenciales a territorios que enfrenten barreras específicas para la movilidad, aunque no encajen únicamente en la categoría de ruralidad.

El Ministerio de Transporte argumentó que la normativa anterior ya no respondía a la realidad de muchos municipios del país. Según la cartera, hay zonas donde la geografía, la economía, el orden público o la falta de infraestructura hacen inviable prestar el servicio bajo las reglas convencionales.

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La actualización permite que las autoridades territoriales implementen soluciones de transporte adaptadas a las condiciones de cada región. Eso puede incluir medios motorizados, no motorizados e incluso transporte fluvial, dependiendo de las características del territorio y de las necesidades de la población.

El decreto también contempla rutas escolares financiadas por el Estado para facilitar el desplazamiento de niños, niñas y adolescentes en estas zonas. La intención es garantizar que las dificultades de transporte no terminen convirtiéndose en una barrera para acceder al sistema educativo.

Con estas medidas, MinTransporte plantea reducir brechas de movilidad entre regiones y ofrecer alternativas para comunidades que históricamente han tenido dificultades para conectarse con centros urbanos, instituciones educativas, servicios de salud o actividades económicas.

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El Gobierno entrante deberá aplicar la norma

Aunque el decreto fue expedido por el Gobierno Petro, su implementación recaerá principalmente en la administración de Abelardo de la Espriella, que asumirá el manejo del país desde el 7 de agosto.

La norma establece que las Zonas Diferenciales tendrán una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de una única prórroga de hasta dos años adicionales. Esto significa que las medidas no serán permanentes y deberán ser evaluadas durante su aplicación.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte del gobierno Petro - crédito Ministerio de Transporte

El decreto también prevé acompañamiento técnico y mecanismos de evaluación periódica para revisar el funcionamiento de estas zonas. Ese seguimiento será clave para establecer si las soluciones adoptadas realmente mejoran la movilidad o si requieren ajustes.

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La medida deja una tarea concreta para el nuevo Gobierno: convertir la regulación en planes operativos en los territorios que más lo necesitan. Para ello, será necesario coordinar con alcaldías, gobernaciones y autoridades de transporte, además de definir recursos, rutas, vehículos y modelos de operación acordes con cada región.

El decreto también marca el cierre de la gestión de María Fernanda Rojas al frente del Ministerio de Transporte, cargo que ocupó durante los últimos 18 meses del Gobierno Petro.

La discusión ahora pasará de la firma de la norma a su ejecución. Las comunidades apartadas esperan que las nuevas reglas no se queden en el papel y que las Zonas Diferenciales sirvan para mejorar la conectividad, garantizar rutas escolares y ofrecer alternativas de transporte ajustadas a la realidad de cada territorio.

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