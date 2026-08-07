Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Último decreto de MinTransporte Petro cambia reglas para zonas apartadas del país

El Decreto 1000 de 2026 actualiza las Zonas Diferenciales y deja su implementación en manos del Gobierno de Abelardo de la Espriella

La ministra María Fernanda Rojas advirtió sobre la estrategia, que estaría usando Emilio Tapia, para eludir restricciones legales usando sociedades sancionadas dentro de consorcios en licitaciones públicas colombianas - crédito Lina Gasca/Colprensa
Ministerio de Transporte - María Fernanda Rojas - El Decreto 1000 de 2026 actualiza las Zonas Diferenciales y deja su implementación en manos del Gobierno de Abelardo de la Espriella | crédito Lina Gasca/Colprensa
Guardar

El Ministerio de Transporte expidió, en el cierre del Gobierno de Gustavo Petro, el que sería su último decreto para modificar las reglas de movilidad en territorios apartados del país. La medida quedó consignada en el Decreto 1000 de 2026, que actualiza la regulación de las llamadas Zonas Diferenciales.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, el decreto fue emitido el 6 de agosto, último día de la administración Petro, y tendrá efectos durante los próximos años, ya bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella.

La norma busca ajustar el transporte en municipios y regiones donde las condiciones geográficas, sociales, económicas, culturales, étnicas, de seguridad o de infraestructura dificultan la operación del modelo tradicional de transporte.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, el enfoque estaba más asociado a territorios rurales. Con el nuevo decreto, el Gobierno amplía los criterios para declarar una Zona Diferencial, de manera que no solo se tenga en cuenta si un territorio es rural, sino también otros factores que impiden garantizar el servicio de transporte en condiciones ordinarias.

María Fernanda Rojas es la ministra de Transporte - crédito Ministerio de Transporte
María Fernanda Rojas, ministra de Transporte del gobierno Petro - crédito Ministerio de Transporte

Las Zonas Diferenciales ya no serán solo rurales

Uno de los principales cambios es que las autoridades podrán reconocer como Zonas Diferenciales a territorios que enfrenten barreras específicas para la movilidad, aunque no encajen únicamente en la categoría de ruralidad.

El Ministerio de Transporte argumentó que la normativa anterior ya no respondía a la realidad de muchos municipios del país. Según la cartera, hay zonas donde la geografía, la economía, el orden público o la falta de infraestructura hacen inviable prestar el servicio bajo las reglas convencionales.

PUBLICIDAD

La actualización permite que las autoridades territoriales implementen soluciones de transporte adaptadas a las condiciones de cada región. Eso puede incluir medios motorizados, no motorizados e incluso transporte fluvial, dependiendo de las características del territorio y de las necesidades de la población.

El decreto también contempla rutas escolares financiadas por el Estado para facilitar el desplazamiento de niños, niñas y adolescentes en estas zonas. La intención es garantizar que las dificultades de transporte no terminen convirtiéndose en una barrera para acceder al sistema educativo.

Con estas medidas, MinTransporte plantea reducir brechas de movilidad entre regiones y ofrecer alternativas para comunidades que históricamente han tenido dificultades para conectarse con centros urbanos, instituciones educativas, servicios de salud o actividades económicas.

El Gobierno entrante deberá aplicar la norma

Aunque el decreto fue expedido por el Gobierno Petro, su implementación recaerá principalmente en la administración de Abelardo de la Espriella, que asumirá el manejo del país desde el 7 de agosto.

La norma establece que las Zonas Diferenciales tendrán una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de una única prórroga de hasta dos años adicionales. Esto significa que las medidas no serán permanentes y deberán ser evaluadas durante su aplicación.

María Fernanda Rojas es la ministra de Transporte de Colombia - crédito Ministerio de Transporte
María Fernanda Rojas, ministra de Transporte del gobierno Petro - crédito Ministerio de Transporte

El decreto también prevé acompañamiento técnico y mecanismos de evaluación periódica para revisar el funcionamiento de estas zonas. Ese seguimiento será clave para establecer si las soluciones adoptadas realmente mejoran la movilidad o si requieren ajustes.

La medida deja una tarea concreta para el nuevo Gobierno: convertir la regulación en planes operativos en los territorios que más lo necesitan. Para ello, será necesario coordinar con alcaldías, gobernaciones y autoridades de transporte, además de definir recursos, rutas, vehículos y modelos de operación acordes con cada región.

El decreto también marca el cierre de la gestión de María Fernanda Rojas al frente del Ministerio de Transporte, cargo que ocupó durante los últimos 18 meses del Gobierno Petro.

La discusión ahora pasará de la firma de la norma a su ejecución. Las comunidades apartadas esperan que las nuevas reglas no se queden en el papel y que las Zonas Diferenciales sirvan para mejorar la conectividad, garantizar rutas escolares y ofrecer alternativas de transporte ajustadas a la realidad de cada territorio.

Temas Relacionados

MinTransporteZonas DiferencialesDecreto 1000 de 2026transporte regionalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Super Astro Luna hoy 6 de agosto: revisa el número y signo ganador

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Super Astro Luna hoy 6 de agosto: revisa el número y signo ganador

Sorteo Chontico Noche hoy, 6 de agosto: verifica aquí el resultado ganador

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Sorteo Chontico Noche hoy, 6 de agosto: verifica aquí el resultado ganador

La Procuraduría frenó la sanción de la SIC contra Ecopetrol por presuntas prácticas anticompetitivas en contratos de helicópteros

El oficio del Ministerio Público pidió que la Superintendencia de Industria y Comercio responda primero un requerimiento y advirtió que, si emite el fallo sin hacerlo, la decisión podría quedar viciada y terminar anulada

La Procuraduría frenó la sanción de la SIC contra Ecopetrol por presuntas prácticas anticompetitivas en contratos de helicópteros

EN VIVO | Cali y otras ciudades se movilizan este 7 de agosto: Marchas, protestas y llamados a desobediencia civil por la posesión presidencial

Organizaciones sociales se concentrarán este 7 de agosto en Cali, mientras autoridades advierten que no permitirán bloqueos ni daños

EN VIVO | Cali y otras ciudades se movilizan este 7 de agosto: Marchas, protestas y llamados a desobediencia civil por la posesión presidencial

UNP aclaró que renuncia de su director, Augusto Rodríguez, no se relaciona con el caso de Juliana Guerrero: “Obedece a la transición entre gobiernos”

La entidad sostuvo que el dirigente informó al presidente Gustavo Petro que el esquema de la exfuncionaria del Ministerio del Interior sería levantado una vez terminara su vínculo con esa cartera

UNP aclaró que renuncia de su director, Augusto Rodríguez, no se relaciona con el caso de Juliana Guerrero: “Obedece a la transición entre gobiernos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Coronel del Ejército señalado de espionaje: recibía $60 millones al mes por mantener informada a la disidencia de Calarcá de los operativos en su contra

Coronel del Ejército señalado de espionaje: recibía $60 millones al mes por mantener informada a la disidencia de Calarcá de los operativos en su contra

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

ENTRETENIMIENTO

Vanessa de la Torre anunció su salida de Caracol Radio: “Recibí una llamada inesperada”

Vanessa de la Torre anunció su salida de Caracol Radio: “Recibí una llamada inesperada”

Shakira y ‘Dai Dai’ superaron los 700 millones de reproducciones en YouTube: así lo celebró la cantante

Eduin Caz celebró su cumpleaños en Colombia con un concierto privado de Jorge Celedón

Así celebró Sofía Vergara el estreno de su serie animada infantil ‘Koati’ en ViX

Karol G reveló detalles de su nuevo álbum de estudio, a un día de su lanzamiento: tendrá una canción enteramente en inglés

Deportes

Gianni Infantino llegó a Colombia para asistir a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: fue recibido por Ramón Jesurún

Gianni Infantino llegó a Colombia para asistir a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: fue recibido por Ramón Jesurún

México venció a Colombia y se quedó con la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: así fue el partido

Marco Silva, técnico de Benfica, calificó el primer gol de Jhon Jáder Durán con el equipo: “Es un ejemplo”

La Juventus habría encontrado la solución para el fichaje de Jhon Lucumí: un colombiano sería la clave

Nairo Quintana aplaza su retiro: ya no se despedirá en la Vuelta a España