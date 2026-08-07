EN VIVO - Posesión presidencial: Iván Cepeda liderará actos de oposición el 7 de agosto

La jornada será liderada por el senador Iván Cepeda, quien quedó como una de las principales voces de ese sector tras la derrota presidencial del progresismo - crédito Jair Coll/Reuters

El mismo día en que Gustavo Petro dejará la Casa de Nariño y Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de la República, el Pacto Histórico realizará actos alternos de oposición en varias ciudades del país. La jornada será liderada por el senador Iván Cepeda, quien quedó como una de las principales voces de ese sector tras la derrota presidencial del progresismo.

De acuerdo con la información publicada por El Espectador, las concentraciones se realizarán este 7 de agosto en Barranquilla, Bogotá y Cali, ciudad donde está prevista la ceremonia oficial de posesión de De la Espriella. La bancada del Pacto Histórico ha presentado estas actividades como una “expresión pacífica de desobediencia civil y soberanía popular”.

El evento principal será encabezado por Cepeda en Barranquilla, en la Carrera Cuarta con calle Murillo, costado oriental, desde las 8:30 a. m. Inicialmente, la concentración se esperaba en horas de la tarde, pero el horario fue ajustado porque a las 3:00 p. m. está programado un concierto en el malecón del río titulado “Barranquilla: Capital de la Patria Milagro”.