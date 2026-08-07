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EN VIVO - Posesión presidencial: Iván Cepeda liderará actos de oposición el 7 de agosto

El Pacto Histórico convocó concentraciones en Barranquilla, Bogotá y Cali como actos alternos a la ceremonia presidencial

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La jornada será liderada por el senador Iván Cepeda, quien quedó como una de las principales voces de ese sector tras la derrota presidencial del progresismo - crédito Jair Coll/Reuters
La jornada será liderada por el senador Iván Cepeda, quien quedó como una de las principales voces de ese sector tras la derrota presidencial del progresismo - crédito Jair Coll/Reuters

El mismo día en que Gustavo Petro dejará la Casa de Nariño y Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de la República, el Pacto Histórico realizará actos alternos de oposición en varias ciudades del país. La jornada será liderada por el senador Iván Cepeda, quien quedó como una de las principales voces de ese sector tras la derrota presidencial del progresismo.

De acuerdo con la información publicada por El Espectador, las concentraciones se realizarán este 7 de agosto en Barranquilla, Bogotá y Cali, ciudad donde está prevista la ceremonia oficial de posesión de De la Espriella. La bancada del Pacto Histórico ha presentado estas actividades como una “expresión pacífica de desobediencia civil y soberanía popular”.

El evento principal será encabezado por Cepeda en Barranquilla, en la Carrera Cuarta con calle Murillo, costado oriental, desde las 8:30 a. m. Inicialmente, la concentración se esperaba en horas de la tarde, pero el horario fue ajustado porque a las 3:00 p. m. está programado un concierto en el malecón del río titulado “Barranquilla: Capital de la Patria Milagro”.

12:22 hsHoy

El excandidato presidencial y senador de la República anunció que se dirigirá al país desde Barranquilla, horas antes del inicio de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

Iván Cepeda se pronunciara el 7 de agosto antes de la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda se pronunciara el 7 de agosto antes de la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @IvanCepedaCast/X
11:30 hsHoy

Iván Cepeda aseguró que la Fiscalía lo estaría investigando ‘ilegalmente’ para vinculardo con el narcotráfico: la indagación alcanzaría a Gustavo Petro

El congresista del Pacto Histórico aseguró que pedirá información detallada al organismo para confirmar si hay averiguaciones coordinadas con agencias de Estados Unidos sobre él y el presidente saliente

El senador Iván Cepeda aseguró que la Fiscalía General de la Nación adelantaría una investigación arbitraria en su contra - crédito Colprensa
El senador Iván Cepeda aseguró que la Fiscalía General de la Nación adelantaría una investigación arbitraria en su contra - crédito Colprensa

El senador y ahora líder de la oposición Iván Cepeda volvió a ser noticia en la tarde del jueves 6 de agosto después de que, a través de sus redes sociales, denunciara un supuesto plan para afectar su nuevo paso por el Senado, además de afectar el trabajo de oposición que tiene pensado adelantar de la mano del saliente presidente Gustavo Petro.

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09:47 hsHoy
Vista panorámica de Barranquilla. Colprensa.
Vista panorámica de Barranquilla. Colprensa.

El encuentro comenzará a las 10:00 a. m. en la avenida Murillo con carrera 4, en Barranquilla, donde se instalará una tarima para recibir a los asistentes y a los voceros políticos y sindicales que participarán en la jornada. La llegada de Cepeda está prevista hacia el mediodía o durante las primeras horas de la tarde, después de haber perdido la contienda presidencial frente a De la Espriella, en medio del inicio de una nueva etapa política para el país y de la reorganización de la oposición.

La convocatoria en Barranquilla se suma a las concentraciones realizadas previamente en Cali y Bogotá. Las centrales obreras esperan la asistencia de delegaciones de varios departamentos de la región Caribe, así como de congresistas que llegarían a la ciudad para acompañar el acto. Henry Gordon, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) del Atlántico, aseguró que la movilización tendrá una amplia participación: “Se espera la presencia de un gran número de congresistas que llegarán a Barranquilla”.

09:37 hsHoy

A través de su cuenta en X, el senador Iván Cepeda invitó en Barranquilla a quienes se declaran en oposición al nuevo gobierno en un acto de “posesión paralela” al del presidente electo Abelardo de la Espriella en Cali (Valle del Cauca).

Iván Cepeda liderará actos de la oposición el 7 de agosto ante posesión de De la Espriella
Iván Cepeda liderará actos de la oposición el 7 de agosto ante posesión de De la Espriella (Vía X del senador Iván Cepeda )

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