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Incendio en Buritica, Santa Marta, destruyó una casa y dejó graves a tres adolescentes

Dos menores fueron remitidos a Cartagena y Valledupar; el tercero esperaba traslado a una unidad especializada mientras su familia pide ayuda urgente

Niños en pabellón de quemados
Menor de edad quemado. Foto: Colprensa
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Un incendio en una vivienda de Buritaca, zona rural de Santa Marta, dejó a tres adolescentes de 13 y 14 años con lesiones graves y a una familia sin casa. La emergencia ocurrió en el corregimiento ubicado sobre la Troncal del Caribe y obligó a buscar atención médica especializada fuera de la ciudad.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, los menores afectados fueron identificados como Nicolás Andrés Serna Delgado, de 13 años; Andrés Felipe Botina Gómez, de 14; e Ilan Camilo Barrientos, amigo de los hermanos. Dos de ellos ya fueron remitidos a otras ciudades por la complejidad de las lesiones, mientras el tercero seguía esperando una autorización para ser trasladado.

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El padre de dos de los adolescentes, Jeferson Eduardo Serna Caicedo, relató que la emergencia ocurrió en cuestión de minutos. Según dijo, los jóvenes habían salido del colegio y estaban en la vivienda. Él les compró el almuerzo y luego salió para llevar a otro de sus hijos a refuerzos escolares.

Cuando regresó, encontró la casa envuelta en fuego. “Mi casa quedó en ruinas totalmente. Quedamos nosotros con la mera ropita que tenemos puesta”, contó el hombre.

Menor de edad quemado. EFE/Gustavo Amador
Menor de edad quemado. EFE/Gustavo Amador

El fuego consumió la vivienda en pocos minutos

Según el relato de la familia, entre el momento en que Jeferson salió de la vivienda y la llamada de alerta habrían pasado apenas 15 o 20 minutos. Hasta ahora, no hay una explicación oficial sobre qué originó el incendio.

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Lo único que sabemos fue que hubo un incendio dentro de la casa”, dijo Serna. Cuando llegó al lugar, la vivienda ya estaba destruida y los tres adolescentes requerían atención urgente.

Los menores fueron auxiliados inicialmente en el puesto de salud de Buritaca, pero por la gravedad del caso tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios con mayor capacidad de atención. El padre destacó que, al llegar al hospital en Santa Marta, el personal médico reaccionó de inmediato ante la emergencia.

La familia aseguró que dos de los adolescentes presentaban las lesiones más complejas. Según la información que recibió el padre, uno tendría compromiso en cerca del 50 % del cuerpo y otro alrededor del 70 %, por lo que se hizo necesario buscar cupos en unidades especializadas.

La emergencia dejó a la familia dividida entre varias ciudades. Ilan Camilo Barrientos fue remitido a Cartagena, mientras Nicolás Andrés Serna Delgado fue trasladado a Valledupar. Andrés Felipe Botina Gómez permanecía a la espera de una remisión hacia una institución de mayor complejidad.

Familia pide ayuda para lograr otra remisión

La mayor preocupación de la familia era conseguir una cama especializada para Andrés Felipe. Jeferson pidió apoyo de las entidades responsables y del Gobierno Nacional para concretar el traslado del adolescente a una unidad adecuada para menores con este tipo de lesiones.

Le estamos pidiendo al Gobierno Nacional que, por favor, se pongan la mano en el corazón, que nos ayuden a sacar a mi hijo de aquí”, imploró.

El padre aseguró que la prioridad es evitar complicaciones y garantizar que el menor reciba atención especializada cuanto antes. “Para donde sea, para donde sea”, respondió al ser consultado sobre la ciudad a la que esperaba que trasladaran a su hijo.

La historia de una menor de 15 años que permanece hospitalizada en Cali tras sufrir quemaduras en el 80 % de su cuerpo ha puesto en evidencia la desesperación de una familia que, además de enfrentar un proceso médico devastador, denuncia la impunidad de los presuntos responsables - crédito @CWMasNoticias/X
Menor de edad quemado - crédito @CWMasNoticias/X

La familia reconoció que ha recibido acompañamiento de la Alcaldía de Santa Marta y de la Personería, pero insistió en que la remisión no puede seguir aplazándose. La angustia llegó al punto de advertir que, si no hay respuesta, habitantes de la zona podrían bloquear la Troncal del Caribe de manera indefinida.

El caso mantiene conmocionada a la comunidad de Buritaca, no solo por la gravedad de los tres adolescentes, sino porque la familia perdió su vivienda y quedó sin sus pertenencias básicas. Mientras las autoridades establecen las causas del incendio, el llamado principal es garantizar atención urgente y especializada para los menores afectados.

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