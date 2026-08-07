EN VIVO | Cali y otras ciudades se movilizan este 7 de agosto: Marchas, protestas y llamados a desobediencia civil por la posesión presidencial

La movilización coincidirá con la ceremonia presidencial en la Arena de la Universidad Santiago de Cal - crédito Europa Press

Las protestas convocadas en Cali contra la posesión de Abelardo de la Espriella tendrán como punto central a Puerto Rellena, donde este viernes 7 de agosto se reunirán organizaciones sociales, populares, estudiantiles y delegaciones de la minga indígena.

La movilización coincidirá con la ceremonia presidencial en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, mientras la ciudad estará bajo un amplio dispositivo de seguridad por la presencia de delegaciones nacionales e internacionales.