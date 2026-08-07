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EN VIVO | Cali y otras ciudades se movilizan este 7 de agosto: Marchas, protestas y llamados a desobediencia civil por la posesión presidencial

Organizaciones sociales se concentrarán este 7 de agosto en Cali, mientras autoridades advierten que no permitirán bloqueos ni daños

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La movilización coincidirá con la ceremonia presidencial en la Arena de la Universidad Santiago de Cal - crédito Europa Press
La movilización coincidirá con la ceremonia presidencial en la Arena de la Universidad Santiago de Cal - crédito Europa Press

Las protestas convocadas en Cali contra la posesión de Abelardo de la Espriella tendrán como punto central a Puerto Rellena, donde este viernes 7 de agosto se reunirán organizaciones sociales, populares, estudiantiles y delegaciones de la minga indígena.

La movilización coincidirá con la ceremonia presidencial en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, mientras la ciudad estará bajo un amplio dispositivo de seguridad por la presencia de delegaciones nacionales e internacionales.

13:03 hsHoy

Bucaramanga refuerza la seguridad por la posesión presidencial

Operativo de la Policía en Bucaramanga como parte del dispositivo de seguridad desplegado para la jornada de posesión presidencial de este 7 de agosto - crédito Polica Bucaramanga
Operativo de la Policía en Bucaramanga como parte del dispositivo de seguridad desplegado para la jornada de posesión presidencial de este 7 de agosto - crédito Polica Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga intensificó los operativos de seguridad de cara a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

Los controles incluyen registros a personas, verificación de antecedentes, inspecciones a vehículos y motocicletas, además de vigilancia en sectores priorizados de Bucaramanga y Floridablanca.

Las autoridades también instalaron puestos de control en puntos estratégicos de los principales corredores viales, mientras trabajan de manera conjunta con el Ejército, Migración y Tránsito.

Estas medidas se suman a las restricciones adoptadas por la Alcaldía, entre ellas la ley seca y la prohibición del uso de drones, como parte del dispositivo especial previsto para este 7 de agosto.

12:57 hsHoy

Cali refuerza la seguridad antes de la posesión presidencial

Cali se encuentra bajo un amplio dispositivo de seguridad en la antesala de la posesión de Abelardo de la Espriella.

Las autoridades instalaron retenes y reforzaron la vigilancia en los principales accesos a la ciudad, especialmente en las vías hacia el aeropuerto y el departamento del Cauca, mientras equipos antiexplosivos inspeccionan sectores cercanos al lugar donde se realizará la ceremonia.

La seguridad se intensificó luego del hallazgo de un vehículo con explosivos en una vía cercana a Cali, que habría sido enviado por una disidencia de las Farc.

Al mismo tiempo, Puerto Resistencia se prepara como uno de los puntos de concentración de quienes expresarán su oposición al nuevo Gobierno. Allí se esperan actividades culturales y una jornada que sus organizadores aseguran será pacífica.

12:44 hsHoy

Iván Cepeda convoca concentraciones en tres ciudades

Iván Cepeda confirmó que este viernes 7 de agosto se realizarán concentraciones de carácter pacífico en Bogotá, Cali y Barranquilla, en el marco de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. El senador aclaró que, según su convocatoria, no se tratará de marchas ni movilizaciones.

Las actividades hacen parte de las acciones de oposición anunciadas por el Pacto Histórico y, de acuerdo con Cepeda, tendrán un carácter no violento y de desobediencia civil.

En Cali, la concentración será en el monumento de Puerto Resistencia; en Barranquilla, en la carrera Cuarta con calle Murillo; mientras que en Bogotá se realizará un acto en la Plaza Núñez, dentro del Capitolio Nacional.

12:13 hsHoy

Bogotá tendrá varias movilizaciones el viernes 7 de agosto

Bogotá tendrá este viernes 7 de agosto una jornada con diferentes marchas, plantones y eventos que se desarrollarán en sectores como La Candelaria, Teusaquillo, Santa Fe y Bosa.

Las actividades podrían generar afectaciones en la movilidad y cambios en la operación de algunas rutas de Transmilenio.

Entre las convocatorias se encuentran jornadas programadas en Bosa y Teusaquillo desde horas de la mañana, además de un plantón previsto en la Plaza de Bolívar durante la tarde.

Las autoridades distritales acompañarán las movilizaciones para facilitar el diálogo y garantizar el desarrollo de las actividades, mientras se recomienda a los ciudadanos estar atentos a posibles cierres y desvíos.

  • Jornada Contracultural Antifascista: 9:30 a. m. a 4:00 p. m. — Punto Renacer, avenida Ciudad de Cali con calle 51B Sur, Bosa.
  • Las Calles son Nuestras – Toma Antifascista: 10:00 a. m. — Parkway, encuentro en el D1 de la carrera 24 con calle 39, Teusaquillo.
  • “Vamos a gritar a todo pulmón Gracias Petro”: 1:00 p. m. — Plaza de Bolívar, calle 11 con carrera Séptima, La Candelaria.
09:58 hsHoy

La minga indígena confirmó que ingresará a la capital del Valle para sumarse a la concentración en el Monumento a la Resistencia, ubicado en el sector de Puerto Rellena. Juan Carlos Chimbicú, integrante de la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, señaló que llegarán delegaciones del Cauca y de municipios del Valle como Jamundí, Florida, Pradera, Buenaventura y La Delfina.

El ingreso se hará en chivas y otros vehículos autorizados, tras una coordinación previa con la Alcaldía, Tránsito y Policía. “Se está coordinando el ingreso de las chivas”, afirmó Chimbicú, al explicar que esos vehículos tienen placas de transporte público y permiso para entrar a la ciudad.

- crédito Cristian Garavito/Presidencia
- crédito Cristian Garavito/Presidencia

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