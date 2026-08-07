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Nairo Quintana aplaza su retiro: ya no se despedirá en la Vuelta a España

El ciclista boyacense mantiene su decisión de poner fin a su carrera profesional este año, aunque competirá unas semanas más antes de bajarse definitivamente de la bicicleta

Nairo Quintana cerrará su trayectoria profesional después del Campeonato Mundial de Ruta en Montreal -crédito Siu Wu/EFE
Nairo Quintana cerrará su trayectoria profesional después del Campeonato Mundial de Ruta en Montreal -crédito Siu Wu/EFE
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El adiós de Nairo Quintana al ciclismo profesional tendrá un cambio de calendario. Aunque el corredor boyacense mantiene su decisión de retirarse al finalizar esta temporada, su última competencia ya no será la Vuelta a España, como lo anunció meses atrás, sino el Campeonato Mundial de Ruta que se disputará en Montreal, Canadá.

La modificación representa apenas unas semanas más sobre la bicicleta. De acuerdo con información conocida por AS Colombia, Quintana prolongará su actividad hasta el Mundial, que comenzará el 20 de septiembre y concluirá el 27 del mismo mes, ocho días después del cierre de la Vuelta a España, programado para el 13 de septiembre.

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Nairo Quintana mantiene el liderato de la Vuelta a Asturias tras una exigente tercera etapa-crédito @Movistar_Team/X
El pedalista colombiano anunció inicialmente que su última carrera sería la Vuelta a España-crédito @Movistar_Team/X

Así, el pedalista de Cómbita pondrá punto final a una carrera que durante más de 16 años lo convirtió en el ciclista colombiano más exitoso de la historia y en uno de los grandes referentes del deporte nacional.

La noticia de su retiro fue confirmada el pasado 22 de marzo durante una rueda de prensa en Barcelona, ciudad en la que se encontraba preparando su participación en la Vuelta a Cataluña. En ese momento anunció que 2026 sería su última temporada como profesional y que dejaría la competencia una vez terminara la ronda española, escenario que ahora cambia con la inclusión del Mundial de Ruta como despedida definitiva.

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Pese a la modificación, la decisión de retirarse permanece intacta. Lo único que cambia es el escenario elegido para bajar el telón de una trayectoria marcada por títulos, podios y actuaciones que llevaron al colombiano a competir de igual a igual con los mejores ciclistas del mundo. Durante el anuncio de su despedida, Quintana explicó cómo espera vivir sus últimas carreras como profesional. “Cada carrera que haga será una fiesta (...)Lo hago de esta manera porque quiero disfrutar con los aficionados de estos momentos tan bonitos”, manifestó, palabras que ahora también acompañarán su participación en Montreal.

Nairo Quintana ganó la segunda etapa de la Vuelta a Asturias regresando a la víctoria en su carera luego del anuncio de su retiro como profesional - crédito @Movistar_Team/X
Nairo Quintana ganó la segunda etapa de la Vuelta a Asturias regresando a la víctoria en su carera luego del anuncio de su retiro como profesional - crédito @Movistar_Team/X

A sus 36 años, el “escarabajo colombiano” deja un legado construido a partir de grandes victorias en las principales pruebas del calendario internacional. Entre sus logros más destacados aparecen las conquistas del Giro de Italia y la Vuelta a España, además de varios podios en el Tour de Francia.

Su nombre quedó grabado en la historia del ciclismo colombiano cuando se convirtió en el primer pedalista del país en conquistar el Giro de Italia. Lo consiguió en 2014 tras completar la clasificación general con un tiempo de 88 horas, 14 minutos y 32 segundos. Ese año superó a Rigoberto Urán, segundo a 2 minutos y 58 segundos, mientras que el italiano Fabio Aru terminó tercero a 4:04. En 2017 volvió a subir al podio al finalizar segundo, a 31 segundos de Tom Dumoulin.

Dos años después de aquella hazaña, Quintana volvió a celebrar en una de las tres grandes vueltas. En 2016 conquistó la Vuelta a España con un registro de 83 horas, 31 minutos y 28 segundos. Chris Froome, su rival mas acérrimo, terminó segundo a 1:23 y Esteban Chaves ocupó el tercer lugar, a 4 minutos y 8 segundos.

El corredor colombiano se coronó campeón del Giro de Italia. Colprensa
El corredor colombiano se coronó campeón del Giro de Italia. Colprensa

El Tour de Francia fue la única gran carrera que no logró ganar, aunque estuvo muy cerca. Fue segundo en las ediciones de 2013 y 2015, mientras que en 2016 terminó tercero. Además, conquistó en dos oportunidades la clasificación de los jóvenes y una vez la clasificación de la montaña. Su recorrido como profesional comenzó en 2009 con Boyacá es para Vivirla. Después integró las filas de Café de Colombia/Colombia es Pasión entre 2010 y 2011, pasó al Movistar Team entre 2012 y 2019, compitió para el Team Arkéa Samsic entre 2020 y 2022 y regresó al equipo español desde 2024.

Hasta el momento, Quintana acumula 53 victorias entre etapas y clasificaciones generales. De ellas, 42 llegaron con el Movistar Team y 11 con el Team Arkéa Samsic. Su primer gran triunfo como profesional fue la Vuelta a Murcia, donde además ganó una etapa en 2012, mientras que su victoria más reciente la consiguió en abril de 2026 con la Vuelta a Asturias donde también se coronó campeón. Con el Mundial de Ruta como última parada, el colombiano tendrá una despedida un poco más larga antes de cerrar definitivamente una de las carreras más importantes de la historia del deporte colombiano.

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