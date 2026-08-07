Javier Milei ya está en Cali para la posesión de Abelardo de la Espriella

- crédito Reuters/Colprensa

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El presidente de Argentina, Javier Milei, ya llegó a Cali para asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. La llegada del mandatario argentino confirma una de las presencias internacionales más llamativas de la ceremonia de investidura, prevista para este viernes en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

De acuerdo con el reporte compartido en redes sociales, Milei arribó a la capital del Valle del Cauca después de cumplir una agenda internacional que incluyó una parada previa en Quito, donde tenía previsto reunirse con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

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La visita de Milei a Colombia tiene una carga política especial por la afinidad que ha mostrado con De la Espriella y por el nuevo escenario diplomático que se abre entre Bogotá y Buenos Aires tras el cambio de Gobierno. El mandatario argentino ya había confirmado días atrás que asistiría a la transmisión de mando.

El presidente de Argentina, Javier Milei, sale de un ascensor rodeado por varias personas, incluyendo personal de seguridad y un oficial de policía uniformado. Múltiples periodistas están presentes, grabando la escena con micrófonos y teléfonos móviles. Este video es una cobertura de la llegada del mandatario a Cali, un evento público con seguimiento mediático.

Según la información publicada por El Tiempo, Milei partió el miércoles 5 de agosto hacia Ecuador y luego continuaría su viaje rumbo a Cali para participar en la ceremonia de investidura del presidente electo colombiano.

Milei llegó tras su agenda con Noboa

Antes de llegar a Colombia, el presidente argentino tenía prevista una reunión con Daniel Noboa en Quito. En ese encuentro, ambos mandatarios firmarían acuerdos bilaterales relacionados con extradición, ciberseguridad, servicios aéreos, lucha contra el crimen organizado y sector automotor, según la información divulgada por la prensa.

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La comitiva argentina está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, quienes también hacen parte de la agenda internacional del mandatario.

Ya en Cali, Milei participará en los actos relacionados con la posesión presidencial de De la Espriella. La ceremonia se realizará este viernes y reunirá a varios líderes internacionales, en un evento que marca el inicio formal del nuevo Gobierno colombiano para el periodo 2026-2030.

El presidente argentino también tiene previsto reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, antes de participar en la investidura. Posteriormente, De la Espriella recibirá a Milei y a su comitiva en una reunión previa al acto oficial.

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Antes de llegar a Colombia, el presidente argentino tenía prevista una reunión con Daniel Noboa en Quito. En ese encuentro, ambos mandatarios firmarían acuerdos bilaterales. Ecuador Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES

La llegada del mandatario argentino ocurre en medio de un amplio dispositivo de seguridad en Cali, ciudad que fue elegida como sede de la posesión presidencial después de que se descartaran otras opciones por razones logísticas y de seguridad.

Una presencia clave en la posesión

La presencia de Javier Milei en Cali refuerza el perfil internacional de la posesión de De la Espriella. Entre los asistentes también se espera al rey Felipe VI de España, al presidente de Paraguay, Santiago Peña, y al propio Daniel Noboa, además de otras delegaciones extranjeras.

Milei y De la Espriella han sido presentados como dos figuras con coincidencias políticas. El Colombiano recordó que el presidente argentino confirmó su asistencia durante un encuentro en Lima con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, a quien le dijo que viajaría a Colombia para la posesión.

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Ambos dirigentes han construido una relación de cercanía política. Milei felicitó a De la Espriella durante la campaña y expresó su expectativa de una nueva etapa en la relación entre Argentina y Colombia.

La llegada del presidente argentino también representa un cambio frente al tono que marcaron las relaciones durante el gobierno de Gustavo Petro, un periodo atravesado por diferencias públicas entre ambos mandatarios.

Ahora, con Milei en Cali, la posesión de De la Espriella queda rodeada de una señal diplomática clara: el nuevo Gobierno colombiano buscará acercamientos con líderes regionales afines y con aliados que han respaldado públicamente su llegada al poder.

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La ceremonia de este viernes será el primer gran escenario internacional del nuevo presidente colombiano. Y entre los invitados, la presencia de Javier Milei será una de las más observadas, no solo por su peso político en América Latina, sino por el mensaje de respaldo que implica su llegada a Cali para acompañar la posesión.