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Las 10 frases más relevantes del discurso de Abelardo de la Espriella: “Seré el presidente de todos los colombianos”

El nuevo jefe de Estado eligió el Cantón Militar Pichincha para resaltar la importancia de la independencia y anunció que su administración priorizará el orden y la autoridad

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda a su llegada al Cantón Militar Pichincha tras jurar como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, este viernes en Cali (Colombia) - crédito Ernesto Guzmán Jr/EFE
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda a su llegada al Cantón Militar Pichincha tras jurar como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, este viernes en Cali (Colombia) - crédito Ernesto Guzmán Jr/EFE
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El 7 de agosto de 2026, desde el Cantón Militar Pichincha en Cali, el presidente Abelardo de la Espriella resaltó el valor histórico del lugar, durante uno de los actos centrales de su posesión en un discurso que duró 1 hora y 17 minutos.

El mandatario recordó que Pichincha simboliza la lucha por la independencia y evocó la figura de Joaquín de Cayzedo y Cuero, destacando su papel en la defensa de la libertad nacional.

De la Espriella subrayó que estos referentes históricos marcan la importancia de mantener la independencia mediante la disciplina, la unidad y el respeto a la legalidad.

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El presidente aprovechó la ocasión para anunciar desde Cali el inicio de una etapa orientada a recuperar “el orden, la autoridad y la libertad”, según sus propias palabras.

Abelardo de la Espriella inició mandato destacando disciplina y autoridad como ejes de gobierno - crédito Captura de pantalla
Abelardo de la Espriella inició mandato destacando disciplina y autoridad como ejes de gobierno - crédito Captura de pantalla

Estas fueron las momentos más destacados del discurso de Abelardo de la Espriella en el Cantón Militar Pichincha:

  • Seré el presidente de todos los colombianos, de quienes me honraron con su voto y de quienes, en ejercicio de su libertad, depositaron su confianza en otras opciones políticas. Ejerceré esta responsabilidad al servicio de todos, con convicciones claras y un programa sólido, porque una administración sin principios está inexorablemente condenada al fracaso. Quienes no creyeron en mi propuesta encontrarán en los hechos la demostración de que este proyecto sirve al bien común y al progreso de toda la nación”.
  • “El primer campo de batalla de un gobernante es su propio corazón. Si se conserva la paz interior, se puede sembrar la paz. Si se permanece en la verdad, se puede gobernar con justicia. Y el que está de rodillas delante de Dios jamás será vencido, porque el creador batallará por él. Nunca he sido hombre de promesas fáciles. He procurado, por el contrario, que sean los hechos los que hablen por mí”.
  • “Mi gobierno impulsará una estrecha articulación internacional en materia de inteligencia, seguridad, justicia y persecución de las finanzas criminales. Uno de mis primeros actos de gobierno, al finalizar esta ceremonia, será suscribir el Escudo de las Américas, una iniciativa que permitirá unir capacidades, compartir información estratégica y fortalecer la acción conjunta de las naciones libres frente a las amenazas que afectan la seguridad nacional y regional”.
El nuevo presidente Abelardo de la Espriella promete hacer de Colombia un país seguro para invertir - crédito Ernesto Guzmán Jr/EFE
El nuevo presidente Abelardo de la Espriella promete hacer de Colombia un país seguro para invertir - crédito Ernesto Guzmán Jr/EFE
  • “Rindo un sentido homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay, asesinado por los interlocutores del régimen que gracias a Dios hoy termina. Gracias, Miguel Uribe Turbay, en el cielo Colombia nunca te va a olvidar”.
  • “Mi Gobierno no va a interferir. No va jamás a atacar o a desafiar a los jueces. Nunca los señalaré ni pretenderé invadir competencias que la Constitución ha confiado a otras autoridades. Mi relación judicial y personal con la rama estará regida por la colaboración armónica y el respeto recíproco. Quiero ser igualmente inequívoco. En mi gobierno no se abrirá camino a una constituyente de ninguna naturaleza”.
  • “Reafirmo mi intención de derrotar sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales que amenazan la libertad de Colombia. Los invito a todos a que nos constituyamos en permanentes defensores de la patria, porque ha llegado la hora de la recuperación total de la seguridad y de la libertad”.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante su discurso de investidura este viernes en Cali (Colombia) - crédito Ernesto Guzmán Jr/EFE
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante su discurso de investidura este viernes en Cali (Colombia) - crédito Ernesto Guzmán Jr/EFE
  • “Los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su fuerza pública. Que no se equivoquen, el Tigre ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano”.
  • “Anuncio que se autorizará, bajo los más altos estándares técnicos y ambientales, el desarrollo del fracking responsable y sostenible”.
  • Recuperaremos la solidez de Ecopetrol, ampliaremos nuestras reservas estratégicas y aseguraremos el abastecimiento de petróleo y gas, atrayendo nuevamente la inversión a ese importante sector de la economía colombiana”
  • “Mi gobierno no tolerará ninguna forma de violencia contra mujeres y niños. Todo el peso de la ley caerá sobre quienes se atrevan a maltratarlos. Aquel que atenta contra una mujer o un niño merece ser castigado con cadena perpetua”.

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