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La incertidumbre económica en Colombia cayó en julio, pero sigue sobre su promedio histórico, según Fedesarrollo

El indicador de la entidad registró una reducción durante julio de 2026 frente al mes anterior y al mismo periodo de 2025, aunque mantiene una tendencia elevada tras varios años de presión sobre el panorama nacional

Una lupa magnifica una sección de una hoja de billetes de 50 mil pesos colombianos en una máquina de impresión, mostrando el rostro de Gabriel García Márquez.
El Índice de Incertidumbre de la Política Económica en Colombia llegó a 236 puntos durante julio de 2026 -crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La economía colombiana muestra una reducción en los niveles de incertidumbre, aunque todavía permanece lejos de los registros considerados habituales antes de los periodos recientes de volatilidad. El Índice de Incertidumbre de la Política Económica en Colombia (IPEC), elaborado por Fedesarrollo, se ubicó en 236 puntos durante julio de 2026.

El resultado representa una disminución frente a las mediciones anteriores, pero mantiene una señal de cautela sobre el panorama económico del país. De acuerdo con el informe, el indicador acumula 94 meses consecutivos por encima de su promedio histórico, establecido en 100 puntos entre los años 2000 y 2019. La medición de julio mostró una caída de 23 puntos frente a junio de 2026, cuando el índice alcanzó los 259 puntos. Además, disminuyó 43 puntos en comparación con julio de 2025, periodo en el que llegó a 279 puntos.

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El programa Bogotá Despierta en la Mañana será el 9 y 10 de mayo, buscando reactivar el comercio en Bogotá con horarios adaptados a las dinámicas de la ciudad - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
Fedesarrollo señaló que el indicador acumula 94 meses consecutivos por encima de su promedio histórico - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Aunque el comportamiento reciente refleja una menor presión frente a meses anteriores, Fedesarrollo advierte que el nivel actual continúa siendo elevado. El dato registrado en julio fue 21 puntos inferior al promedio de 2025, que se ubicó en 257 puntos, y estuvo 22 puntos por debajo del promedio de 2024, calculado en 258 puntos. El IPEC mide la incertidumbre asociada con la política económica a partir del análisis mensual de noticias publicadas en medios de comunicación. La metodología utiliza el conteo de términos relacionados con la coyuntura económica para identificar cambios en la percepción sobre el entorno nacional.

A través de este indicador, Fedesarrollo identificó momentos de alta incertidumbre en Colombia relacionados con distintos acontecimientos, como la emergencia económica de 1996, la crisis financiera de 1999, la caída de los precios internacionales del petróleo entre 2014 y 2016, la pandemia del covid-19 en 2020 y el aumento de la prima de riesgo en octubre de 2022.

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Durante julio, los temas relacionados con política económica, política social y geopolítica continuaron siendo los principales factores asociados al comportamiento del índice. Estas categorías concentraron el 37% de las noticias utilizadas para construir el IPEC y se mantuvieron como el grupo con mayor participación dentro de la medición. La segunda categoría con más presencia fue “otros”, que representó el 23,9% de las noticias analizadas. Después se ubicó seguridad, con una participación del 19,6%, seguida por actividad económica, con 13%, y variables financieras, con 6,5%.

Los temas de política económica, política social y geopolítica concentraron la mayor parte de las noticias analizadas para el índice -crédito Europa Press
Los temas de política económica, política social y geopolítica concentraron la mayor parte de las noticias analizadas para el índice -crédito Europa Press

Sin embargo, la composición del indicador tuvo cambios frente al mes anterior. La categoría “otros” registró el mayor aumento entre junio y julio, con un crecimiento de 5,5 puntos porcentuales. También aumentaron las variables financieras, con 4,5 puntos adicionales; seguridad, con 3,2 puntos; y actividad económica, con 2,8 puntos. En contraste, la participación de política económica disminuyó 16,1 puntos porcentuales frente a junio. Esta variación muestra que, aunque sigue siendo el principal componente del indicador, otros factores comenzaron a tener mayor peso en la explicación de la incertidumbre durante julio.

Al comparar los resultados con julio de 2025, Fedesarrollo encontró nuevos cambios en la distribución de las categorías. “Otros” presentó el mayor incremento anual, con una subida de 13,7 puntos porcentuales, mientras que seguridad aumentó 11,1 puntos.

Por el contrario, política económica tuvo la mayor reducción frente al mismo periodo del año anterior, con una caída de 17,3 puntos porcentuales. También disminuyeron las noticias relacionadas con actividad económica, que bajaron 3,9 puntos, y las variables financieras, con una reducción de 3,6 puntos. El comportamiento del indicador evidencia una modificación en los factores que explican la incertidumbre económica en Colombia. Aunque las noticias relacionadas con política económica siguen teniendo el mayor peso, otros asuntos han ganado participación dentro de la medición.

Mujer estresada con manos en la cabeza sentada en una mesa con papeles y una taza. Sobre ella, una burbuja con dinero, tarjetas de crédito y un gráfico financiero.
El informe utiliza información publicada en medios de comunicación para medir cambios en la percepción económica del país -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Fedesarrollo concluyó que la disminución registrada en julio representa una moderación frente a los niveles recientes, pero el IPEC continúa en rangos históricamente altos. La permanencia durante 94 meses por encima del promedio histórico muestra que la incertidumbre sobre la política económica sigue presente en el escenario nacional.

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