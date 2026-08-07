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De cuánto será el salario de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo y los ministros del nuevo gobierno de Colombia desde el 7 de agosto

En medio del inicio del nuevo gobierno, los altos funcionarios del Ejecutivo verán asignaciones sin precedentes según lo dispuesto por los últimos decretos, lo que abre un debate sobre la gestión de los recursos estatales en Colombia

Así quedó el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa/EFE/Reuters composición fotográfica Jesús Aviles
Son 17 los jefes de cartera que liderarán los ministerios de Colombia para el periodo 2026 - 2030 - crédito Colprensa/EFE/Reuters composición fotográfica Jesús Aviles
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Con la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, el viernes 7 de agosto de 2026, las miradas vuelven a ponerse sobre los salarios de la cúpula del nuevo gobierno en Colombia, con ministros que recibirán $30.770.246 mensuales en 2026 y un vicepresidente con una remuneración más alta.

En 2026, los ministros y directores de departamentos administrativos recibirán $30.770.246 al mes, los viceministros y subdirectores de departamentos administrativos gamarán $17.060.248, el vicepresidente José Manuel Restrepo devengará más de $40.000.000 y el presidente Abelardo de la Espriella tendrá un salario que superará los $52.000.000 mensuales, de acuerdo con los decretos 0312 y 311 de 2026.

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El arranque del mandato llega además con buena parte del gabinete ya anunciada en las últimas semanas. Entre los nombres divulgados figuran Rodrigo Lara, Iván Cancino, Natalia López, Ana María Vesga, Elsa Noguera, Viviane Morales, Fabio Arjona, Juliana Gutiérrez, Jaime Andrés Beltrán y Mauricio Gómez Amín.

La remuneración de estos cargos está fijada por normas expedidas por el Gobierno de Gustavo Petro para establecer las asignaciones básicas mensuales de los funcionarios públicos. Por eso, no depende de una decisión individual del presidente entrante ni de cada uno de los designados.

Para 2025 el país experimentará una elevada inflación de acuerdo a informe mensual del Banco de la República - crédito Colprensa
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El Decreto 0312 de 2026 fijó desde el primero de enero la remuneración de ministros del despacho y directores de departamento administrativo en $30.770.246 mensuales. El ingreso se divide en una asignación básica de $8.418.751, gastos de representación por $14.966.638 y una prima de dirección de $7.384.857.

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Dichos cargos concentran funciones de dirección, coordinación y representación institucional dentro del Ejecutivo. Sus titulares deberán orientar políticas públicas, administrar entidades y responder políticamente por las decisiones que se adopten en cada sector.

Cuánto ganarán viceministros y subdirectores en 2026

La misma norma estableció la remuneración de viceministros y subdirectores de departamentos administrativos. Para esos cargos, el pago mensual será de $17.060.248, compuesto por una asignación básica de $6.141.698 y gastos de representación de $10.918.550.

La diferencia frente al salario de los ministros supera los $13.700.000 al mes. Mientras los jefes de cartera recibirán $30.700.000, los viceministros tendrán poco más de $17 millones. Estos funcionarios cumplen tareas de apoyo, coordinación técnica y seguimiento de las políticas de cada ministerio. También asumen funciones delegadas por los titulares de las carteras.

Con la llegada del nuevo gabinete, ministros y viceministros deberán poner en marcha la agenda de la nueva administración. Los nombramientos anunciados antes de la posesión permiten que el Ejecutivo inicie su mandato con buena parte de su estructura directiva definida.

Salario de José Manuel Restrepo en la Vicepresidencia

El vicepresidente José Manuel Restrepo recibirá $41.335.491 mensuales, según el Decreto 311 de 2026, que fija el régimen salarial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El monto supera en cerca de $10.600.000 la remuneración prevista para los ministros.

La composición del ingreso incluye una asignación básica mensual de $11.325.933, gastos de representación por $20.089.042 y una prima de dirección de $9.920.516. El total coincide con el salario que percibe actualmente Francia Márquez.

El cargo puede reemplazar al presidente en ausencia temporal o definitiva, asumir funciones delegadas, representar al país en actos oficiales y apoyar la ejecución de las principales políticas del Gobierno. También puede encabezar proyectos estratégicos dentro del Ejecutivo.

Sueldo presidencial y decisión de no recibirlo

En la cúspide del Ejecutivo, el salario de Abelardo de la Espriella superará los $52.000.000 mensuales en 2026. El decreto indica que esa remuneración podrá aumentar cada año por la actualización que se hace por decreto.

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José Manuel Restrepo, vicepresidente entrante de Colombia, será pieza clave para las decisiones económicas del gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Contraloría General de la República

La comparación internacional incluida señala que el presidente de Estados Unidos recibe USD400.000 al año ($1.271.165,300), unos USD33.333 mensuales ($105.929.382). A esa suma se agregan USD50.000 ($158.895.662) para gastos operativos no impositivos, USD100.000 ($317.791.325) para viajes no deducibles y USD19.000 ($60.380.351).

Durante la campaña, De la Espriella anticipó que no aceptará ese ingreso. Consultado por Blu Radio, dijo: “No, no voy a aceptar el sueldo. No quiero el sueldo. No lo voy a recibir”.

Posesión en Cali y el escrutinio sobre el nuevo Gobierno

La posesión presidencial se celebrará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en Cali, y marcará el comienzo de los próximos cuatro años de Gobierno. Desde allí arrancará una administración que llega con parte de su estructura política y administrativa ya definida.

Junto con la instalación del nuevo Ejecutivo, las cifras de ministros, viceministros, vicepresidente y presidente reactivan el interés sobre el costo de la alta dirección del Estado. Ese seguimiento ciudadano acompaña el inicio del mandato y se cruza con las discusiones sobre gasto público, eficiencia administrativa y transparencia.

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