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Lamine Yamal revoluciona Medellín: posó con el alcalde Federico Gutiérrez y visitó la comuna 13 con Ryan Castro

El futbolista del Barcelona fue recibido por el alcalde de la ciudad, y continúa disfrutando de sus vacaciones en Colombia tras su paso por Cartagena

La presencia del campeón del mundo despertó expectativa entre aficionados durante la Feria de las Flores -crédito ficogutierrez/Instagram
La presencia del campeón del mundo despertó expectativa entre aficionados durante la Feria de las Flores -crédito ficogutierrez/Instagram
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Lamine Yamal continúa disfrutando de sus vacaciones en Colombia, y ahora Medellín concentra la atención por la presencia del futbolista español. El reciente campeón del mundo con España fue recibido por el alcalde Federico Gutiérrez, quien no dejó pasar la oportunidad de compartir una fotografía con el jugador del Barcelona.

El mandatario publicó la imagen en su cuenta de Instagram y le dedicó un mensaje en el que destacó su visita a la capital antioqueña durante la Feria de las Flores.

“Bienvenido Lamine Yamal a Medellín y a Colombia. Que orgullo recibirte en nuestra hermosa ciudad. Qué alegría escucharte hablar tan bonito de nuestro país, de nuestra Medellín y de nuestra gente. Te coronaste campeón del mundo con España hace tan solo 2 semanas y hoy estás disfrutando entre nosotros, en medio de nuestra Feria de las Flores. Increíble. Eh ave maría, pa qué más pues”, escribió.

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Federico Gutiérrez compartió una fotografía con Lamine Yamal y le dio la bienvenida a Medellín -crédito ficogutierrez/Instagram
Federico Gutiérrez compartió una fotografía con Lamine Yamal y le dio la bienvenida a Medellín -crédito ficogutierrez/Instagram

La presencia del extremo español despertó expectativa entre los aficionados que sigue su recorridos por Medellín. Su visita coincide con la celebración de la Feria de las Flores, uno de los eventos más importantes de la ciudad, lo que aumentó el interés por cada una de sus apariciones públicas.

En su agenda en la capital antioqueña, Yamal también visitó la comuna 13 para participar en la grabación de un DJ Set del cantante Ryan Castro. En la actividad estuvieron presentes el artista paisa, el streamer Westcol y otras personalidades, mientras cientos de asistentes acompañaron el evento y siguieron la presentación desde diferentes puntos del sector.

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Durante el encuentro, Ryan Castro interpretó varias de sus canciones frente al público que llegó para presenciar la grabación e incluso se vio al español cantando El ritmo que nos une, la canción del artista paisa dedicada a la selección Colombia.

La presencia del jugador del Barcelona llamó la atención de los asistentes, quienes aprovecharon para registrar imágenes y videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales visitando el icónico barrio.

El jugador del Barcelona visitó la comuna 13 para participar en un DJ Set junto a Ryan Castro -crédito @24LMSB/ X
El jugador del Barcelona visitó la comuna 13 para participar en un DJ Set junto a Ryan Castro -crédito @24LMSB/ X

Antes de llegar a Medellín, el futbolista pasó varios días en Cartagena, ciudad que eligió como primer destino de sus vacaciones en Colombia tras conquistar la Copa del Mundo 2026 con la selección de España.

En la capital de Bolívar fue visto caminando por las calles del Centro Histórico y saliendo de una casa colonial ubicada frente a la Catedral, sobre la Calle de La Iglesia. En ese recorrido estuvo acompañado por un equipo de seguridad, mientras numerosos seguidores intentaban acercarse para obtener una fotografía o saludar al joven atacante.

La visita también fue destacada por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, quien celebró la presencia del campeón mundial en la ciudad. “Lamine Yamal, estrella del fútbol mundial, recientemente campeón del mundo con España, y astro del Barcelona, está de vacaciones en Cartagena. Las estrellas del deporte eligen a la cuidad más bella de Latinoamérica. Porque Cartagena siempre, siempre será un buen plan”, escribió en su cuenta de X.

Lamine Yamal, estrella del fútbol mundial, en la ciudad de Cartagena, donde también estuvieron Rodri y Memo Ochoa, jugadores internacionales, de vacaciones - crédito @actualidadviral/x
Lamine Yamal, estrella del fútbol mundial, en la ciudad de Cartagena, donde también estuvieron Rodri y Memo Ochoa, jugadores internacionales, de vacaciones - crédito @actualidadviral/x

De acuerdo con la información conocida, el jugador disfrutó de estos días de descanso acompañado por familiares. Además, distintos reportes señalan que también estuvo hospedado en las Islas del Rosario, uno de los destinos turísticos más reconocidos del Caribe colombiano. La presencia de Yamal en el país comenzó a generar expectativa desde el fin de semana, cuando publicó en sus redes sociales una fotografía junto a sus amigos Mohamed y Souhaib, con quienes creció en el barrio Rocafonda de Barcelona, mientras sostenían una bandera de Colombia.

La imagen estaba acompañada por una canción de Ryan Castro, detalle que alimentó las versiones sobre un posible viaje al país. Incluso, antes de confirmarse su presencia en Cartagena, circularon especulaciones según las cuales la fotografía fue tomada durante una escala en Bogotá antes de continuar su recorrido turístico por el país.

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