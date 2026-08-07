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Mary Luz Herrán enfrenta una nueva ‘tusa’ por culpa de su exesposo Gustavo Petro tras el fin de su mandato: “No queremos más Julianas”

La madre de dos de los hijos del saliente presidente no solo evocó los logros del Gobierno, sino que aprovechó la ocasión para distanciarse del escándalo que involucra a las hermanas Guerrero por supuestos hechos de corrupción

La exesposa del presidente saliente compartió una sentida reflexión al recordar la posesión presidencial de hace cuatro años, aunque su 'tusa' por el final del actual mandato - crédito @MaryLuzHerran/X

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A horas de que finalice el gobierno de Gustavo Petro, previsto para el viernes 7 de agosto, a partir de las 3:00 p. m., una de las figuras que expresó su pesar por el final de la saliente administración fue la de Mary Luz Herrán, exesposa y antigua aliada política del primer mandatario. La mujer habló del “orgullo” que le generaba la labor desempeñada por el líder de izquierda, aunque también se refirió a los errores cometidos durante su administración.

En una reunión con amigas y familiares, en la que se mostró compartiendo unos tragos, Herrán expresó sus sentimientos por el final del periodo presidencial de Petro, a quien dijo despedir como el compañero que logró llegar al poder como el primer líder progresista en más de 200 años de historia republicana, aunque su proyecto político no pudo reelegirse con Iván Cepeda.

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La exesposa del presidente Gustavo Petro y activista política Mary Luz Herrán ha confirmado su intención de aspirar al Senado en las elecciones de 2026 - crédito @marylherran/Instagram - Andrea Puentes/Presidencia
Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, dijo sentirse orgullosa de lo hecho por su expareja en la Casa de Nariño; salvo algunos detalles que puso en evidencia - crédito @marylherran/Instagram - Andrea Puentes/Presidencia

“Hace cuatro años estábamos en los preparativos de la posesión y miles de colombianos llenaron la Plaza de Bolívar con esa esperanza, ese corazón gigante, viendo cómo llegaba por primera vez en la historia política de nuestro país un hombre de izquierda que ama y que adora a su pueblo”, recordó la mujer que es madre de dos de los hijos del mandatario, como Andrea y Andrés, que viven en el exterior.

Sin embargo, el tono de su pronunciamiento no fue solo de celebración, pues aprovechó para marcar distancia con el entorno presidencial más reciente, en especial tras el escándalo por presunta corrupción y tráfico de influencias que involucra a Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero. Una especie de ‘Petrotusa’, como lo especificó en su mensaje en la red social X, en la que compartió el video.

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“Esperamos que regreses pronto, que hagamos la reflexión, el acto de convicción, como digo yo, de lo que no puede volver a pasar. No queremos más Julianas”, remarcó Herrán. “Bueno, para qué vamos a decir otros nombres y apellidos, dejémoslo ahí”, agregó la mujer, que junto a Petro hizo parte de la guerrilla del M-19 y, pese a su separación del mandatario, ha apoyado en sus incursiones políticas.

La exesposa de Gustavo Petro regañó al presidente por su defensa a una mujer que, según indicó, se aprovechó de él - crédito @MaryLuzHerran/X/Julianaguerrero/Instagram/Presidencia
La exesposa de Gustavo Petro regañó al presidente por su defensa a una mujer que, según indicó, se aprovechó de él - crédito @MaryLuzHerran/X/Julianaguerrero/Instagram/Presidencia

Las críticas de Mary Luz Herrán a Gustavo Petro sobre el caso de Juliana Guerrero

Las declaraciones de la exesposa del presidente saliente han sido reiterativas en su rechazo a la manera en que ha defendido a las hermanas Guerrero. “Le exigí directamente al presidente que no justifique las acciones de Juliana Guerrero. Si cometieron irregularidades, deben responder ante la justicia”, afirmó Herrán en entrevista con Caracol Radio, en una postura que también replicó en otros medios.

Según la dirigente, que intentó sin éxito llegar al Senado, el mandatario habría sido “fuertemente manipulado” y engañado por las jóvenes. “Confió ciegamente en ellas por su entusiasmo con las nuevas generaciones, lo que le impidió escuchar las alertas previas, como los rumores de títulos universitarios falsos”, destacó la Herrán en una declaración previa sobre este asunto.

El presidente Gustavo Petro entregará el poder en medio de importantes logros, pero también permeado por fuertes escándalos de corrupción - crédito Ricardo Maldonado/EFE
El presidente Gustavo Petro entregará el poder en medio de importantes logros, pero también permeado por fuertes escándalos de corrupción - crédito Ricardo Maldonado/EFE

A su vez, en diálogo con Blu Radio, Herrán también señaló que las hermanas Guerrero “se aprovecharon de la buena voluntad, la cercanía y la testarudez de Petro para hacer negocios ilícitos y lucrarse a costa del proyecto político del Pacto Histórico”, y calificó sus acciones como “inmaduras e irresponsables, propias de jóvenes sin formación política real”, lo que desató una ola de reacciones.

La relación entre Herrán y Gustavo Petro comenzó en los años 80, cuando ambos militaban en el M-19. “Nos conocimos en Bucaramanga; yo tenía 17 años y él 29. No sabía que él era uno de los líderes, conocido como ‘comandante Andrés’”, contó Herrán en una entrevista con Caracol Radio. Ahora, tras su salida del poder, la mujer afronta un nuevo despecho: el de ver a su mentor lejos de la Casa de Nariño.

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