Tomás Uribe protagonizó discusión con un creador de contenido que le pidió rectificar por llamarlo “matón”: “Matoneo”

Tomás Uribe aseguró que el Centro Democrático está siendo perseguido - crédito Colprensa

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Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, protagonizó una discusión con el creador de contenido y politólogo en formación Santiago Giraldo, que a través de sus redes sociales ha criticado al partido Centro Democrático y, al mismo tiempo, ha mostrado su respaldo al mandatario electo Abelardo de la Espriella.

En la red social X, el influenciador solicitó al partido político de derecha reaccionar a una solicitud de rectificación que hizo a Tomás Uribe, debido a una publicación en X en la que se refirió a él y a otros creadores de contenido como “matones”: “Estos son los matones que quieren acabar al @CeDemocratico”.

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Tomás Uribe Moreno llamó matones a creadores de contenido - crédito @tomasuribeEco/X

“Le hemos dado todas las oportunidades para que rectifique de manera voluntaria su afirmación de llamarnos “matones”. No es correcto que ustedes ignoren nuestra solicitud legal y pretender seguir el debate político como si nada hubiera pasado”, precisó Giraldo en su cuenta de X.

Afirmó que, aunque los creadores de contenido que han sido señalados por el Centro Democrático vienen “de abajo”, no se debe permitir que se vulneren sus derechos fundamentales. En consecuencia, informó que, si no se hace la respectiva rectificación que solicitó, el lunes 10 de agosto radicará una acción de tutela.

“Esperamos que después no digan que no les avisamos o que somos los culpables. El derecho al buen nombre es de todos los colombianos y todos tenemos deberes como ciudadanos sin distinción alguna”, aseveró.

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Tomás Uribe Moreno respondió a publicación de Santiago Giraldo en la que pidió que rectifique - crédito @tomasuribeEco/X

Tomás Uribe respondió a la publicación de Santiago Giraldo y advirtió sobre una presunta persecución que se estaría llevando a cabo en contra del Centro Democrático. Según detalló, esta estrategia se estaría implementando desde diciembre de 2025.

“Primero nos persiguió (Juan Manuel) Santos. Después nos persiguió (Iván) Cepeda. Ahora el matoneo viene de otra parte. Llevan desde diciembre encarnizados con nosotros y con el @CeDemocratico. Lamentable”, señaló.

El influenciador Vincent Ramos también hizo una publicación en X en contra del partido político de derecha, pero, posteriormente lo borró. El comentario hacía referencia a un eventual final de la colectividad. “Vamos a reducir al Centro Democrático a cero”, aseveró el creador de contenido.

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Vincent Ramos aseguró que reducirá a cero al Centro Democrático - crédito @VincenthRamos/X

Los creadores de contenido Vincent Ramos, Santiago Giraldo, Oswaldo Ortiz, Miguel Zárate y Alejandro Bermeo fueron mencionados en una publicación del Centro Democrático en la que los señaló de estar recibiendo dinero a cambio de “maltratar” a la colectividad en redes sociales. El partido indicó que, incluso, algunos de ellos estuvieron presentes en el Congreso de la Repúblico el 20 de julio, fecha en la que se llevó a cabo la respectiva instalación del Legislativo.

El partido Centro Democrático señaló a cinco personas de ser "influencers pagos (mermelados)" que, supuestamente, maltrataron al partido - crédito @CeDemocratico/X

“Mientras este Partido estuvo en la oposición 4 años y siempre el expresidente Uribe ha sido coherente en las tesis de seguridad, inversión, cohesión social, estos influencers pagos (mermelados) quien sabe por quién, vinieron a maltratarnos en los últimos 6 meses. ¿Qué hacían ayer en el Congreso? ¿Entonces es otro medio de presión contra el Centro Democrático?”, señaló el partido.

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Miguel Zárate se pronunció al respecto a través de un video en el que aseguró que el movimiento político los estaba perfilando. Además, indicó que, aunque en un inicio respaldó a la colectividad, ahora está decepcionado de ella.

El creador de contenido y analista político Miguel Zárate aseguró que está decepcionado del Centro Democrático - crédito @MiguelZarateNi/X

Asimismo, confirmó que sí estuvo en el Congreso el 20 julio, acompañando a algunos congresistas en su posesión. “Si se sintieron presionados, eso es cuestión suya. Si se sintieron presionados, lo seguiremos haciendo, porque ustedes ayer rompieron la confianza con los colombianos votando en pacha con el Pacto Histórico, los mismos que hoy siguen siendo gobierno, porque hoy el Pacto Histórico, lo recuerdo, es gobierno hasta el 7 de agosto y ustedes votaron con el gobierno de Gustavo Petro para derrotar al presidente Abelardo de la Espriella”, dijo.

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