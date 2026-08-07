Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Tomás Uribe protagonizó discusión con un creador de contenido que le pidió rectificar por llamarlo “matón”: “Matoneo”

El influenciador Santiago Giraldo informó que recurrirá a una acción de tutela si no recibe una respuesta a su solicitud

Tomas Uribe rechaza decisión de la JEP sobre exintegrantes de las Farc y critica políticas del gobierno - crédito Colprensa
Tomás Uribe aseguró que el Centro Democrático está siendo perseguido - crédito Colprensa
Guardar

Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, protagonizó una discusión con el creador de contenido y politólogo en formación Santiago Giraldo, que a través de sus redes sociales ha criticado al partido Centro Democrático y, al mismo tiempo, ha mostrado su respaldo al mandatario electo Abelardo de la Espriella.

En la red social X, el influenciador solicitó al partido político de derecha reaccionar a una solicitud de rectificación que hizo a Tomás Uribe, debido a una publicación en X en la que se refirió a él y a otros creadores de contenido como “matones”: “Estos son los matones que quieren acabar al @CeDemocratico”.

PUBLICIDAD

Tomás Uribe Moreno llamó matones a creadores de contenido - crédito @tomasuribeEco/X
Tomás Uribe Moreno llamó matones a creadores de contenido - crédito @tomasuribeEco/X

Le hemos dado todas las oportunidades para que rectifique de manera voluntaria su afirmación de llamarnos “matones”. No es correcto que ustedes ignoren nuestra solicitud legal y pretender seguir el debate político como si nada hubiera pasado”, precisó Giraldo en su cuenta de X.

Afirmó que, aunque los creadores de contenido que han sido señalados por el Centro Democrático vienen “de abajo”, no se debe permitir que se vulneren sus derechos fundamentales. En consecuencia, informó que, si no se hace la respectiva rectificación que solicitó, el lunes 10 de agosto radicará una acción de tutela.

Esperamos que después no digan que no les avisamos o que somos los culpables. El derecho al buen nombre es de todos los colombianos y todos tenemos deberes como ciudadanos sin distinción alguna”, aseveró.

PUBLICIDAD

Tomás Uribe Moreno respondió a publicación de Santiago Giraldo en la que pidió que rectifique - crédito @tomasuribeEco/X
Tomás Uribe Moreno respondió a publicación de Santiago Giraldo en la que pidió que rectifique - crédito @tomasuribeEco/X

Tomás Uribe respondió a la publicación de Santiago Giraldo y advirtió sobre una presunta persecución que se estaría llevando a cabo en contra del Centro Democrático. Según detalló, esta estrategia se estaría implementando desde diciembre de 2025.

Primero nos persiguió (Juan Manuel) Santos. Después nos persiguió (Iván) Cepeda. Ahora el matoneo viene de otra parte. Llevan desde diciembre encarnizados con nosotros y con el @CeDemocratico. Lamentable”, señaló.

El influenciador Vincent Ramos también hizo una publicación en X en contra del partido político de derecha, pero, posteriormente lo borró. El comentario hacía referencia a un eventual final de la colectividad. “Vamos a reducir al Centro Democrático a cero”, aseveró el creador de contenido.

Vincent Ramos aseguró que reducirá a cero al Centro Democrático - crédito @VincenthRamos/X
Vincent Ramos aseguró que reducirá a cero al Centro Democrático - crédito @VincenthRamos/X

Los creadores de contenido Vincent Ramos, Santiago Giraldo, Oswaldo Ortiz, Miguel Zárate y Alejandro Bermeo fueron mencionados en una publicación del Centro Democrático en la que los señaló de estar recibiendo dinero a cambio de “maltratar” a la colectividad en redes sociales. El partido indicó que, incluso, algunos de ellos estuvieron presentes en el Congreso de la Repúblico el 20 de julio, fecha en la que se llevó a cabo la respectiva instalación del Legislativo.

El partido Centro Democrático señaló a cinco personas de ser "influencers pagos (mermelados)" que, supuestamente, maltrataron al partido - crédito @CeDemocratico/X
El partido Centro Democrático señaló a cinco personas de ser "influencers pagos (mermelados)" que, supuestamente, maltrataron al partido - crédito @CeDemocratico/X

“Mientras este Partido estuvo en la oposición 4 años y siempre el expresidente Uribe ha sido coherente en las tesis de seguridad, inversión, cohesión social, estos influencers pagos (mermelados) quien sabe por quién, vinieron a maltratarnos en los últimos 6 meses. ¿Qué hacían ayer en el Congreso? ¿Entonces es otro medio de presión contra el Centro Democrático?”, señaló el partido.

Miguel Zárate se pronunció al respecto a través de un video en el que aseguró que el movimiento político los estaba perfilando. Además, indicó que, aunque en un inicio respaldó a la colectividad, ahora está decepcionado de ella.

El creador de contenido y analista político Miguel Zárate aseguró que está decepcionado del Centro Democrático - crédito @MiguelZarateNi/X

Asimismo, confirmó que sí estuvo en el Congreso el 20 julio, acompañando a algunos congresistas en su posesión. “Si se sintieron presionados, eso es cuestión suya. Si se sintieron presionados, lo seguiremos haciendo, porque ustedes ayer rompieron la confianza con los colombianos votando en pacha con el Pacto Histórico, los mismos que hoy siguen siendo gobierno, porque hoy el Pacto Histórico, lo recuerdo, es gobierno hasta el 7 de agosto y ustedes votaron con el gobierno de Gustavo Petro para derrotar al presidente Abelardo de la Espriella”, dijo.

Temas Relacionados

Tomás UribeSantiago GiraldoCreador de contenidoCentro DemocráticoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ficalía pide abrir investigación contra Gustavo por muerte del menor Kevin Acosta: “Se investigue la presunta responsabilidad del señor presidente”

El debate gira en torno a la posible negligencia médica, la protección de la privacidad de los pacientes y el manejo institucional de la crisis

Ficalía pide abrir investigación contra Gustavo por muerte del menor Kevin Acosta: “Se investigue la presunta responsabilidad del señor presidente”

EN VIVO posesión presidencial: Iván Cepeda liderará actos de oposición el 7 de agosto durante posesión de De la Espriella

El Pacto Histórico convocó concentraciones en Barranquilla, Bogotá y Cali como actos alternos a la ceremonia presidencial

EN VIVO posesión presidencial: Iván Cepeda liderará actos de oposición el 7 de agosto durante posesión de De la Espriella

EN VIVO | Cali y otras ciudades se movilizan este 7 de agosto: marchas, protestas y llamados a desobediencia civil por la posesión presidencial

Organizaciones sociales se concentrarán este 7 de agosto en Cali, mientras autoridades advierten que no permitirán bloqueos ni daños

EN VIVO | Cali y otras ciudades se movilizan este 7 de agosto: marchas, protestas y llamados a desobediencia civil por la posesión presidencial

Así fue como Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia, pasó de ser un exitoso abogado a jefe de Estado en menos de un año

Con una campaña que hizo de los símbolos patrios uno de sus principales distintivos y los vinculó a promesas de seguridad, “mano dura” contra el crimen y recuperación del orden, el fundador de Defensores de la Patria se posesionó como nuevo mandatario de los colombianos

Así fue como Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia, pasó de ser un exitoso abogado a jefe de Estado en menos de un año

Abelardo de la Espriella asume oficialmente como nuevo presidente de Colombia: esta es su historia

El nuevo jefe de Estado iniciará su gobierno con José Manuel Restrepo como vicepresidente, tras una ceremonia de posesión que se realizará en Cali

Abelardo de la Espriella asume oficialmente como nuevo presidente de Colombia: esta es su historia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Coronel del Ejército señalado de espionaje: recibía $60 millones al mes por mantener informada a la disidencia de Calarcá de los operativos en su contra

Coronel del Ejército señalado de espionaje: recibía $60 millones al mes por mantener informada a la disidencia de Calarcá de los operativos en su contra

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

ENTRETENIMIENTO

Vanessa de la Torre anunció su salida de Caracol Radio: “Recibí una llamada inesperada”

Vanessa de la Torre anunció su salida de Caracol Radio: “Recibí una llamada inesperada”

Shakira y ‘Dai Dai’ superaron los 700 millones de reproducciones en YouTube: así lo celebró la cantante

Eduin Caz celebró su cumpleaños en Colombia con un concierto privado de Jorge Celedón

Así celebró Sofía Vergara el estreno de su serie animada infantil ‘Koati’ en ViX

Karol G reveló detalles de su nuevo álbum de estudio, a un día de su lanzamiento: tendrá una canción enteramente en inglés

Deportes

México venció a Colombia y se quedó con la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: así fue el partido

México venció a Colombia y se quedó con la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: así fue el partido

Marco Silva, técnico de Benfica, calificó el primer gol de Jhon Jáder Durán con el equipo: “Es un ejemplo”

La Juventus habría encontrado la solución para el fichaje de Jhon Lucumí: un colombiano sería la clave

Nairo Quintana aplaza su retiro: ya no se despedirá en la Vuelta a España

Bayern Múnich vs. Aston Villa: hora y dónde ver en Colombia a Luis Díaz en el duelo amistoso