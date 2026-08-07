El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia llamó a la disciplina y compromiso de las tropas en Cali ante la posesión presidencial

El general Hugo Alejandro López Barreto pidió disciplina y responsabilidad a los más de 11.000 uniformados desplegados en Cali y el Valle del Cauca - crédito Presidencia de Colombia

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El general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, dirigió un mensaje directo a los más de 11.000 uniformados de la fuerza pública desplegados en Cali y el Valle del Cauca.

La instrucción se dio en el contexto del acto de reconocimiento de tropas, en el que el presidente electo Abelardo de la Espriella asumirá formalmente el mando supremo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

“Esto, jóvenes, es una responsabilidad muy importante que tiene el país, que tienen las Fuerzas Militares. Les pido, por favor, dentro de los parámetros de la disciplina, que cada uno haga lo que tiene que hacer. Esta tarea no es solamente ceremonial”, afirmó el general López Barreto en su mensaje a los uniformados.

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La ceremonia, programada para el viernes 7 de agosto de 2026 en la capital vallecaucana, representa un evento constitucional que le da continuidad al Estado colombiano, como lo afirmó el oficial en su discurso.

La ceremonia del 7 de agosto en Cali marcará la asunción formal de Abelardo de la Espriella como mando supremo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

Despliegue sin precedentes para garantizar la seguridad

De acuerdo con el comandante de las Fuerzas Militares, el dispositivo involucra capacidades terrestres, aéreas, marítimas y fluviales, además de un componente especializado de inteligencia. “Tenemos 11.000 hombres desplegados con nuestra Policía, con nuestras Fuerzas Militares del Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial trabajando para este evento”, subrayó López Barreto.

El operativo no se limita al punto donde se realizará la ceremonia, sino que abarca diferentes sectores del Valle del Cauca, la región metropolitana de Cali y la propia ciudad. Según el alto oficial, la estrategia fue diseñada para integrar las capacidades de todas las fuerzas y cubrir posibles escenarios de riesgo durante la jornada.

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La revisión de la estrategia de seguridad se realizó en el Cantón Militar Pichincha, uno de los centros neurálgicos de la operación. Allí, el comandante sostuvo: “Nos encontramos revisando toda la estrategia de seguridad policial y militar que va a participar y que está participando en este momento en la seguridad de la posesión del señor presidente”.

López Barreto afirmó que la transmisión de mando es un evento constitucional que garantiza la continuidad del Estado colombiano - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

Inteligencia y colaboración ciudadana, ejes del operativo

El general López Barreto explicó que el componente de inteligencia ha sido fundamental para anticipar y neutralizar posibles amenazas sobre la ceremonia de transmisión de mando. “Estamos trabajando en unas mesas de coordinación de inteligencia que nos han permitido neutralizar algunas acciones criminales de estos terroristas”, afirmó el comandante.

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Además del despliegue institucional, el mensaje incluyó un llamado a la población del Valle del Cauca para que colabore con las autoridades ante cualquier situación que pueda poner en riesgo el desarrollo de la jornada. “Invito a todo el pueblo vallecaucano a que nos ayude, a que le ayude al soldado, al policía, a que si conocen algo nos lo digan, nos lo cuenten, para evitar cualquier acción terrorista”, solicitó López Barreto.

La operación de seguridad contempla la instalación de puestos de control, vigilancia en corredores estratégicos, refuerzo en accesos a la ciudad y monitoreo permanente de la información recolectada por los organismos de inteligencia. El objetivo es permitir la movilidad de las delegaciones nacionales e internacionales que asistirán a la ceremonia y garantizar la protección de los asistentes.

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Disciplina militar y responsabilidad institucional

La estrategia de seguridad fue revisada en el Cantón Militar Pichincha y cubre la ciudad de Cali, su región metropolitana y distintos sectores del Valle del Cauca - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

Durante la revisión del dispositivo en el Batallón Pichincha, en Cali, el comandante de las Fuerzas Militares insistió ante los uniformados que la misión trasciende el aspecto ceremonial. Recordó que la jornada representa un compromiso con la institucionalidad: “Es un evento constitucional, un evento que le da continuidad al Estado. Entonces, cada uno tiene que dar todo lo que le corresponde”, reiteró López Barreto al dirigirse a los soldados y policías que participarán en el dispositivo.

El despliegue operativo incluye la coordinación permanente entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia, con protocolos activos de vigilancia y monitoreo. Las autoridades enfatizan que todas las capacidades de tierra, mar, aire y río están articuladas para cubrir los diferentes puntos del Valle del Cauca, su región metropolitana y la ciudad de Cali.

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La revisión del esquema de seguridad y la articulación interinstitucional continuarán durante las horas previas y durante el desarrollo de los actos oficiales. El mensaje del comandante López Barreto refuerza el foco en la disciplina, el compromiso institucional y el trabajo coordinado para asegurar una transición presidencial en condiciones de seguridad y normalidad.