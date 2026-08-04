Petro ‘sacó pecho’ por reducción de los cultivos de hoja de coca y le hizo una petición a Abelardo de la Espriella: “Dele confianza”

Petro compartió el mensaje para De la Espriella solo a tres días de entregar la Presidencia - créditos Lina Gasca/Colprensa | Catalina Olaya/Colprensa

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En lo que es su última semana como presidente de Colombia, Gustavo Petro siguió exaltando varios de los que para él han sido parte de su legado durante su administración, y parte de ello son los proyectos productivos con los que decenas de familias han sustituido los cultivos ilícitos a frutos como el cacao o el café.

Así lo compartió el jefe de Estado en un mensaje que compartió desde su cuenta de X la mañana del martes 4 de agosto de 2026 en el que rescató un proyecto ubicado en el municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba.

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Allí, más de 150 familias hicieron cambio de los cultivos ilícitos en una zona de 80 hectáreas, y destacó uno de estos proyectos: Café Sinú.

Por esta razón, Petro escribió: “Siempre me pareció que era delicioso el café que me daban en Córdoba. Miren cómo funciona la reducción de los cultivos de hoja de coca y su sustitución por cultivos lícitos como café y cacao”.

Petro le hizo la petición a De la Espriella mediante un mensaje que compartió en su cuenta de X la mañana del martes 4 de agosto de 2026 - crédito @petrogustavo/X

Para el mandatario colombiano acciones como esta son un ejemplo de “camino de solución que empieza a perderse en el sur, ante el anuncio de nuevo de violencia contra el campesinado cultivador de hoja de coca, cuando ya habíamos logrado bajar la cantidad de hectáreas sembradas con coca”.

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En el ‘dardo’ que lanzó en contra de la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella —y que asume el viernes 7 de agosto de manera oficial— se sumó a que para Petro “casi inmediatamente que anunciaron desde el nuevo gobierno acciones violentas, se perdió la confianza del campesinado en el gobierno que viene y de nuevo se siembra hoja de coca cerca a los campos que ya estaban en sustitución”.

Al final el mandatario le envió un consejo a De la Espriella: “Abelardo dele confianza al campesinado cultivador de hoja de coca para que continúe el proceso de erradicación voluntaria de cultivos con apoyo estatal en la sustitución por productos lícitos”.

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El jefe de Estado le dejó en claro al presidente electo que deberá hacerlo, porque si no se realiza “se esfumará” lo hecho por el Gobierno Petro y “volverán a crecer los cultivos de hoja de coca”, concluyó Petro.