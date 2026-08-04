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Mujer murió tras caer con su camioneta desde un parqueadero en Medellín: al parecer fue víctima de su inexperiencia

Las autoridades indagan las circunstancias del hecho, cuando una camioneta se precipitó desde tres niveles durante una maniobra de estacionamiento en la capital antioqueña

Testigos indicaron que la conductora aceleró, derribó un muro del estacionamiento y la camioneta terminó volcada - crédito Constructora Capital
Testigos indicaron que la conductora aceleró, derribó un muro del estacionamiento y la camioneta terminó volcada - crédito Constructora Capital
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El fallecimiento de Verónica David Tuberquia, una mujer de 29 años, tiene consternados a los habitantes del sector de la Loma de los Bernal, en el suroccidente de Medellín (Antioquia).

El hecho ocurrió cuando la camioneta Foton Tunland que conducía cayó desde el tercer piso de un parqueadero, atravesando el muro de contención del conjunto residencial Oasis de Los Bernal.

La emergencia se registró a las 4:30 a. m. del lunes 3 de agosto. Según información preliminar entregada por las autoridades, la víctima realizaba una maniobra para estacionar el vehículo.

Según los reportes iniciales, la conductora perdió el control del vehículo al intentar estacionar, impactó contra un muro y el automotor se precipitó al vacío.

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Una mujer murió en Medellín tras caer con su camioneta desde tres pisos en el conjunto residencial Oasis de Los Bernal - crédito Redes sociales/X
Una mujer murió en Medellín tras caer con su camioneta desde tres pisos en el conjunto residencial Oasis de Los Bernal - crédito Redes sociales/X

La camioneta siniestrada quedó destruida, con las latas de la carrocería retorcidas y las ruedas hacia arriba. El cuerpo de la conductora tuvo que ser recuperado por los agentes judiciales entre los restos del vehículo.

El accidente movilizó a los organismos de emergencia que, junto con la Secretaría de Movilidad y la Fiscalía General de la Nación, realizaron la inspección judicial y recuperaron el cuerpo de la joven.

Las autoridades señalaron que las causas del accidente todavía se encuentran bajo investigación.

El hecho ocurrió cuando David Tuberquia y su esposo regresaban de una reunión familiar. Testigos aseguraron que “ella llegó con el esposo, al parecer borracho, quien se bajó a decirle cómo parquear y cuando ella arrancó, se cayó al vacío. Era una parejita lo más de joven”, según relataron a las autoridades.

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La víctima del siniestro vial en Medellín fue identificada como Verónica David Tuberquia, de 29 años - crédito Comunes Medellín/Facebook
La víctima del siniestro vial en Medellín fue identificada como Verónica David Tuberquia, de 29 años - crédito Comunes Medellín/Facebook

De acuerdo con la hipótesis inicial, podría haberse tratado de una pérdida de control del vehículo durante la maniobra de parqueo.

La Secretaría de Movilidad explicó que, tras el impacto, se acordonó la zona y a recolectar evidencia relevante para el caso. El proceso incluirá el análisis estructural del muro de contención y la revisión de las cámaras de seguridad del conjunto residencial.

La camioneta siniestrada quedó destruida, con las latas de la carrocería retorcidas y las ruedas hacia arriba. El cuerpo de la conductora tuvo que ser recuperado por los agentes judiciales entre los restos del vehículo.

Este episodio ilustra la gravedad de la siniestralidad vial en la ciudad: en lo que va de 2026, Medellín registra 182 víctimas fatales por accidentes de tránsito, cinco más que el año anterior. Tres de esas muertes corresponden a conductores de automóviles particulares, según el Observatorio de Movilidad local.

El movimiento político Comunes manifestó su pesar en redes sociales: “Lamentamos el sensible fallecimiento de un ser querido. Acompañamos de corazón a su familia y amigos en este momento de dolor”. Por su parte, la Confederación Jacobo Arenas expresó: “Verónica permanecerá siempre en nuestra memoria por su calidad humana, su calidez y el cariño que brindó a quienes la conocimos”.

Conductor por poco se vuela de las autoridades en Medellín

Un seguimiento que involucró a la Policía Metropolitana y a agentes de tránsito terminó con la inmovilización de un vehículo en la comuna 15 de Medellín. El conductor había intentado evadir un control vial, recurriendo a maniobras peligrosas que pusieron en riesgo a peatones y pasajeros.

Durante la tarde del 3 de agosto, los agentes sorprendieron al conductor invadiendo el carril exclusivo del metroplús en la avenida Oriental. Al notar la presencia de los funcionarios, la persona optó por una huida que incluyó el cruce de un semáforo en rojo y la circulación por zonas peatonales, según relató el secretario de Movilidad, general (r) Pablo Ferney Ruiz Garzón.

La persecución continuó hasta la calle 30, cerca del centro comercial Premium Plaza. Allí, el conductor intentó escapar subiendo el vehículo a un andén, lo que incrementó el riesgo para los transeúntes y los propios agentes.

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