Abelardo de la Espriella llamó a “no bajar la guardia” y pidió voto masivo en la recta final de la segunda vuelta presidencial: “Nada de triunfalismos”

En un video difundido en redes sociales, pidió concentrar los esfuerzos en tres acciones: movilizar votantes, llevar familiares y conocidos a las urnas, y reforzar la difusión del mensaje electoral en plataformas digitales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El candidato presidencial de la derecha, Abelardo de la Espriella, hizo un llamado público a la movilización electoral y a la participación masiva de votantes a pocas horas de la segunda vuelta presidencial prevista para el domingo 21 de junio de 2026.

El pronunciamiento fue difundido a través de un video en sus redes sociales, en el que insistió en la importancia de acudir a las urnas y mantener la actividad de campaña hasta el cierre de la jornada electoral. En su mensaje, el aspirante reiteró la necesidad de mantener la organización política activa durante las últimas horas previas a la votación, mientras distintos sondeos de opinión continúan mostrando escenarios competitivos entre los principales candidatos.

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De acuerdo con lo expresado por De la Espriella en su intervención digital, “no bajemos los brazos, no bajemos la guardia”, al advertir que el nivel de confianza dentro de algunos sectores de su campaña podría afectar la participación electoral. También señaló que el resultado final depende exclusivamente de la asistencia a las urnas y no del ambiente previo en las calles o en redes sociales.

El candidato afirmó que el escenario electoral exige mantener la movilización hasta el último momento y enfatizó que el proceso no se define antes de la jornada de votación.

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El candidato señaló que la campaña no debe distraerse en discusiones en redes sociales y advirtió sobre el riesgo de la confianza excesiva en el ambiente previo a la votación - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Según su planteamiento, la campaña debe concentrarse en tres líneas de acción: la primera, mantener la movilización hasta el cierre de la jornada electoral; la segunda, incentivar a familiares, amigos y conocidos a participar en la votación; y la tercera, reforzar la difusión de información sobre la fecha y los puntos de votación.

De la Espriella señaló que “la única misión debe ser llamar al voto masivo”, e insistió en que la participación electoral debe extenderse a todos los entornos sociales cercanos a los votantes.

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Asimismo, el candidato hizo referencia a la utilización de redes sociales como herramienta de difusión de mensajes relacionados con la jornada electoral. En ese sentido, invitó a mantener la actividad digital desde la madrugada del día de los comicios y a reforzar la publicación de contenidos asociados a la participación ciudadana.

Recientes apoyos y panorama electoral

El candidato ha recibido apoyos internacionales de figuras políticas como Mauricio Macri y Boris Johnson, quienes han expresado respaldo a su aspiración presidencial en declaraciones públicas - crédito Lina Gasca/Colprensa

Cabe recordar que en los últimos días de campaña, el candidato ha recibido respaldos de figuras políticas internacionales. Entre ellos se encuentran el expresidente de Argentina Mauricio Macri y el ex primer ministro del Reino Unido Boris Johnson.

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En un mensaje publicado en la red social X el viernes 19 de junio, Johnson expresó su apoyo a la candidatura de De la Espriella al señalar: “me emociona mucho saber del progreso que está logrando mi compañero conservador TIGER ABELARDO en la campaña para las elecciones del domingo”.

En paralelo, diferentes firmas encuestadoras han publicado mediciones recientes sobre la intención de voto de cara a la segunda vuelta presidencial. La firma internacional CB Global Data registró un 50,1% de intención de voto para Abelardo de La Espriella, mientras que su contrincante, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, obtuvo un 45,1%, y el voto en blanco alcanzó un 3,9%.

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Por su parte, el consolidado de la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, difundido por El Tiempo, ubicó al candidato en 52,6%, frente a un 45% de Cepeda y un 2,4% de voto en blanco.

La campaña de De la Espriella ha estado respaldada por mediciones recientes de intención de voto que lo ubican en distintos escenarios de ventaja frente a su principal contendor, Iván Cepeda, aunque con variaciones entre encuestas - crédito Imagen ilustrativa Infobae

En la medición del Centro Nacional de Consultoría, publicada por Cambio, el escenario fue más estrecho, con 48,6% para De La Espriella y 44,7% para Cepeda, lo que redujo la diferencia a 3,9 puntos porcentuales. Otra encuesta realizada por AtlasIntel, contratada por Semana, mostró a De La Espriella con 52,2% frente a 44,5% de su contendor.

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Sin embargo, el informe de Celag Data presentó un escenario distinto, en el que Cepeda alcanzó 40,8% y De la Espriella 39,7%, dentro de un margen considerado de empate técnico, mientras el voto en blanco se ubicó en 7,6%.

Con los llamados a la participación ciudadana, la difusión de encuestas recientes y los respaldos internacionales, la campaña presidencial entra en su fase final a pocas horas de la apertura de las urnas del 21 de junio de 2026, en un escenario marcado por la cercanía entre los principales contendores en las mediciones de intención de voto.

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