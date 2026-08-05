Colombia se quedaría sin suficiente gasolina y Acpm en 2026: confirman problema de dinero que dejará Gustavo Petro debido a subsidios

En Colombia, aproximadamente 5,7 millones de vehículos se mueven utilizando derivados de la gasolina, siendo la gasolina corriente el combustible predominante para la gran mayoría de automóviles particulares, taxis y camperos de uso diario - crédito Colprensa

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Los subsidios a los combustibles volvieron a presionar las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) en Colombia durante el primer semestre de 2026.

En el presente año, el subsidio promedio equivale a $1.500 por galón de gasolina corriente y $8.000 por galón de diésel, y esa presión podría llevar el déficit acumulado del Fondo a cerca de $6 billones al cierre del año si se mantienen las condiciones actuales. La proyección de cierre del Fepc aparece entre $7 y $8 billones.

Al respecto, el vicepresidente de Estrategia y Asuntos Regulatorios de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP),Andrés Bitar, habló del tamaño del apoyo en el primer semestre: “$1.500 del galón de gasolina corriente y $8.000 de diésel. Fueron $9.500 en subsidios entre enero y junio de 2026”.

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El repunte respondió al aumento de los precios internacionales y a la estabilización de los precios internos frente a la referencia internacional. Dicha combinación revirtió parte del alivio que el Fondo había registrado en 2025. La industria planteó que el Fepc necesita reglas claras, previsibles y eficientes para reducir distorsiones y proteger las finanzas públicas. El tema también incide en un sector que representa 1,5% del PIB colombiano.

Frank Pearl, presidente de la ACP, y Andrés Bitar, vicepresidednte de Estrategia de la ACP, mostraron preocupación por el hueco fiscal del Fepc - crédito ACP

Cómo cambió el costo fiscal del Fepc entre 2025 y 2026

En 2025, el costo fiscal del Fondo bajó 63% frente a 2024 y cerró en $3 billones. El resultado coincidió con un aumento de 3% en el precio de la gasolina corriente, equivalente a cerca de $406 por galón, y de 5% en el diésel, unos $550 por galón. La ACP atribuye esa mejora a la estabilidad de los precios internacionales y de la tasa de cambio en ese periodo. En otra parte del documento también menciona la reducción de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), la baja en los costos del etanol y el biodiésel y los ajustes graduales de los precios internos.

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La gasolina fue uno de los ejes de esa corrección. La compensación a favor del Fondo pasó de $1.650 por galón en enero de 2025 a $4.600 por galón en enero de 2026.

De acuerdo con el gremio, en el diésel también hubo un ajuste, aunque el subsidio se mantuvo. La brecha pasó de cerca de $4.700 por galón en enero de 2025 a aproximadamente $1.600 por galón en enero de 2026.

Dicho cambio modificó el balance del sistema en un año. Mientras en enero de 2025 el Estado subsidiaba de forma neta alrededor de $3.050 por galón, un año después el mecanismo generaba una compensación neta cercana a $3.000 por galón para el Fondo.

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El Gobierno Petro ajustó los precios de los combustibles durante cuatro años para cerrar la brecha del Fepc - crédito Colprensa

El informe también mostró parte de la recuperación a los biocombustibles. El ingreso al productor del etanol cayó 21% durante 2025 y el del biodiésel 12%, lo que permitió elevar el ingreso de la gasolina fósil y del diésel fósil sin mayores efectos sobre el precio final.

Opciones para desmontar los subsidios al diésel

El debate regulatorio se concentra ahora en cómo desmontar el subsidio remanente al diésel. El Decreto 1428 de 2025 plantea eliminarlo de forma focalizada en ciertas ciudades y solo para vehículos particulares, oficiales y diplomáticos.

La ACP indicó que de 21,3 millones de vehículos registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito de Colombia (Runt), un millón opera con diésel. De ese grupo, 295 mil unidades quedarían sujetas a la medida.

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El cálculo técnico del informe redujo el beneficio fiscal esperado de ese decreto de $386.700 millones a $134.000 millones. A su vez, advirtió costos de implementación ligados a la adaptación de sistemas en estaciones de servicio, controles de identificación vehicular y vigilancia para evitar traslados de demanda.

Frente al esquema, el análisis gremial propuso otra ruta. La alternativa consiste en aumentos graduales y homogéneos del precio nacional del diésel combinados con reducciones paulatinas de la gasolina corriente, sin precios diferenciados por tipo de usuario o municipio.

En Colombia hay aproximadamente 1,21 millones de vehículos que funcionan con combustible diésel (Acpm) - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Como se recordará, esa línea tuvo un primer movimiento en 2026. En febrero, el Gobierno aplicó un recorte de $500 por galón en la gasolina, con el argumento de que el precio interno seguía por encima del internacional.

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Qué dice la ACP sobre los subsidios y seguridad energética

El presidente de la ACP, Frank Pearl, vinculó la discusión fiscal con el abastecimiento y el funcionamiento de la economía. “Los combustibles líquidos hacen posible que Colombia se mueva todos los días. Están presentes en el transporte de personas y mercancías, la aviación, la producción de alimentos, la industria y muchos servicios esenciales. Por eso fortalecer su abastecimiento es fortalecer la seguridad energética del país”, apuntó el dirigente.

Bitar puso el foco en la dependencia del parque automotor y en la persistencia de la demanda. “Aunque las ventas de eléctricos se están fortaleciendo, el parque automotor sigue y seguirá dependiendo de los combustibles líquidos, 96% de los vehículos se mueven con combustibles y esperamos que la demanda crezca 1,5% a 2030”, anotó.

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Los datos ayudan a explicar por qué el subsidio sigue siendo un asunto sensible. Se proyecta que la demanda total de combustibles crecería a una tasa promedio anual de 1,6% entre 2026 y 2031, mientras la gasolina corriente avanzaría 1,5% al año y el diésel 1,3%.

Estos son los precios que rigen actualmente en las principales ciudades del país - crédito Creg

La presión también se extiende al sistema eléctrico. Ante una sequía grave asociada a un eventual fenómeno de El Niño, el diésel podría respaldar hasta 9% de la generación eléctrica nacional y exigir un aumento de 30% sobre la demanda habitual de ese combustible. El informe también alerta sobre la dimensión fiscal y de inversión del sector. La actividad de combustibles líquidos aportó $9,7 billones a la Nación y la previsión para 2026 es de $10 billones, con inversiones sectoriales estimadas en $3,3 billones para ese año.

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Pearl insistió en la necesidad de estabilidad regulatoria para sostener el suministro. “Garantizar la seguridad energética exige decisiones anticipadas, coordinación institucional y señales regulatorias estables. Fortalecer el abastecimiento y la confiabilidad de los combustibles líquidos permitirá proteger la movilidad, el empleo, la competitividad, las finanzas públicas y el desarrollo regional, mientras Colombia avanza hacia una matriz energética cada vez más diversificada”, agregó.

A mediano plazo, el propio informe prevé una mayor dependencia externa. El documento señala que las importaciones estructurales podrían abastecer 50% de la demanda nacional de gasolina corriente básica en 2031, y en otro tramo ubica un aumento de las importaciones de gasolina hasta 50% en 2030, tras una referencia de 43% en 2026.

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