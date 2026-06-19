Colombia

Iván Cepeda respetará los resultados de las elecciones presidenciales del 21 de junio, aseguró su jefe de campaña: “Somos unos demócratas”

Gabriel Becerra mencionó que el senador reconoció los resultados de la primera vuelta después de que se tramitaron las reclamaciones presentadas por la campaña

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Iván Cepeda Castro es un político, defensor de derechos humanos y filósofo colombiano. Actualmente es senador y candidato presidencial del partido político Pacto Histórico en las elecciones presidenciales de Colombia de 2026 - crédito Sergio Acero/Reuters
Iván Cepeda Castro es un político, defensor de derechos humanos y filósofo colombiano. Actualmente es senador y candidato presidencial del partido político Pacto Histórico en las elecciones presidenciales de Colombia de 2026 - crédito Sergio Acero/Reuters

La campaña Iván Cepeda entró en la recta final con un doble mensaje: su coordinador político, Gabriel Becerra, aseguró que el candidato reconocerá la decisión de las urnas y descartó disturbios si pierde, pero al mismo tiempo defendió las reclamaciones legales sobre el escrutinio y volvió a poner bajo sospecha el sistema de transmisión de datos electorales.

En la entrevista con La FM, Becerra introdujo un dato operativo sobre el conteo que la campaña considera central de cara al domingo: dijo que en una reunión con el procurador se advirtió sobre la necesidad de corregir aspectos del procesamiento de datos para que los formularios C14 estén disponibles antes de cualquier transmisión y así tramitar reclamaciones conforme a la ley.

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El representante a la Cámara por Bogotá, reelegido en los comicios de marzo y hoy coordinador político de la campaña, también ubicó a su sector en una lógica de remontada. “Lo que viene es garantizar esa remontada de la campaña de Iván Cepeda y Aída Quilcué se logre materializar el próximo domingo”, dijo Becerra al agradecer el respaldo de 9,7 millones de ciudadanos.

Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, argumentó que desde su partido han percibido una “postura de bloqueo” por parte de ciertos sectores políticos hacia la gestión de Petro - crédito @becerra_gabo/instagram
Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, argumentó que desde su partido han percibido una “postura de bloqueo” por parte de ciertos sectores políticos hacia la gestión de Petro - crédito @becerra_gabo/instagram

Becerra sostuvo que ese impulso final busca convertir en votos un programa de reformas sociales, defensa de la democracia y soberanía. A la vez, planteó que la participación electoral registró un aumento que calificó como leve, pero importante.

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La campaña promete acatar el resultado y usar solo las vías legales

Consultado sobre la posibilidad de disturbios si el Pacto Histórico pierde, Becerra dio una respuesta cerrada sobre la posición de la campaña. “Nosotros somos unos demócratas, como ha dicho nuestro candidato Iván Cepeda. No tenemos ninguna duda frente al respeto a las decisiones que tome la ciudadanía”.

En esa misma respuesta fijó el límite que, según explicó, observará el sector político de Cepeda: aceptar el veredicto electoral y, si existen controversias, actuar solo con las herramientas previstas por la ley. “Haremos ejercicio de uso de las herramientas de carácter legal que la ley nos permite”.

Iván Cepeda, según la versión de su coordinador, reconoció los resultados de la primera vuelta después de que se tramitaron las reclamaciones presentadas por la campaña. Becerra afirmó que, una vez surtido ese procedimiento, el candidato informó que no veía inconvenientes para aceptar el resultado y que el domingo acudirán a las urnas “sobre la base de esa premisa”.

La campaña Iván Cepeda entró en la recta final con un doble mensaje: su coordinador político, Gabriel Becerra, aseguró que el candidato reconocerá la decisión de las urnas y descartó disturbios si pierde - crédito Sergio Acero/Reuters
La campaña Iván Cepeda entró en la recta final con un doble mensaje: su coordinador político, Gabriel Becerra, aseguró que el candidato reconocerá la decisión de las urnas y descartó disturbios si pierde - crédito Sergio Acero/Reuters

Becerra defendió las objeciones de Petro al sistema electoral

La entrevista también expuso una diferencia sensible dentro del oficialismo entre el reconocimiento del resultado y la persistencia de objeciones sobre el sistema electoral. Al ser consultado por la negativa del presidente Gustavo Petro a aceptar los escrutinios de primera vuelta, Becerra evitó tomar distancia y optó por justificar esa postura.

“No hay ninguna decisión de carácter judicial que el presidente Petro haya desacatado”, dijo Gabriel. Luego agregó que las observaciones del mandatario no son aisladas y que, a su juicio, también existen en sectores políticos y académicos que cuestionan el sistema.

El representante a la Cámara, precisó que esas objeciones apuntan sobre todo a la transmisión y sistematización de los datos electorales. Incluso afirmó que ese debate incorpora fallos del Consejo de Estado de 2018 y lo enlazó con la necesidad de una reforma política.

El candidato presidencial Iván Cepeda en medio de un acto pública - crédito AP
El candidato presidencial Iván Cepeda en medio de un acto pública - crédito AP

La formulación del coordinador deja ver el núcleo de la posición de campaña: reconocimiento del resultado cuando se agotan los cauces institucionales, pero defensa de las dudas sobre el mecanismo de conteo si se tramitan ante las instancias judiciales. “Si se hacen esas observaciones y se tramitan por la vía legal, más allá de que se esté de acuerdo o no, son totalmente legítimas y legales”, concluyó.

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