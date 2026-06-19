Colombia

Así regirá la Ley seca en Barranquilla para la segunda vuelta presidencial: la ciudad se acogió al mandato del Gobierno Petro

En caso tal de incumplir el mandato del Ejecutivo, los colombianos se enfrentan a multas

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Dos policías imponen un comparendo a un hombre con una botella de cerveza en una calle de Colombia, con un cartel de "Ley Seca Vigente" y personas bebiendo.
Así regirá la Ley seca en Barranquilla para la segunda vuelta presidencial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio del Interior publicó el miércoles 17 de junio de 2026 el decreto 0612 de 2026, con medidas para conservar el orden público durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio en Colombia, bajo el gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro. El acto administrativo también regula aspectos de publicidad electoral, equilibrio informativo y apoyo a votantes con limitaciones físicas.

Entre los puntos incluidos, el decreto faculta a los alcaldes a decretar toques de queda en casos graves que afecten el orden público. También permite que las personas con limitaciones o dolencias físicas voten acompañadas hasta el interior del cubículo por alguien de confianza, según el Ministerio del Interior.

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Horarios de la Ley seca en Barranquilla

Ilustración acuarela de estantes con botellas de cerveza selladas con cinta amarilla "LEY SECA" a la izquierda, y una persona votando en una urna a la derecha.
La Ley seca iniciará a las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio hasta las 12:00 del lunes 22 de junio. Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la Ley seca, el Ministerio del Interior ordenó a los alcaldes prohibir y restringir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas desde las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio hasta las 12:00 del lunes 22 de junio.

Aunque los gobernadores y alcaldes pueden realizar modificaciones de lo establecido por el Ministerio de Interior, desde la Alcaldía de Barranquilla mantendrán la directriz de la cartera liderada por Armando Benedetti, por lo que en la capital del departamento del Atlántico, la ley seca comenzará desde la tarde del día previo a los comicios.

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Cabe recordar que quienes compren o consuman bebidas alcohólicas en zonas públicas serán sancionados según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, una medida que también alcanza a establecimientos que venden licor, como bares, discotecas, tiendas y supermercados. Los comerciantes que incumplan se exponen a sanciones económicas, cierres temporales o medidas administrativas.

La multa prevista es de entre cuatro y 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que en 2026 equivale a entre $8.000.000 y $64.000.000, según la conducta y el alcance de la infracción, de acuerdo con el criterio del agente de Policía.

La disputa entre Bogotá y el gobierno nacional por la Ley Seca para la segunda vuelta

Los detalles tras la firma del decreto se conocieron el miércoles 17 de junio de 2026 - créditos Cristian Bayona / Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa
El alcalde no acató la orden del Gobierno Petro - créditos Cristian Bayona / Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa

La única ciudad capital que no seguirá los horarios establecidos por el Gobierno Petro será Bogotá. La Alcaldía liderada por Carlos Fernando Galán sostuvo que regirá desde las 12:00 a. m. del viernes hasta el lunes, amparada en una facultad expresa del decreto nacional para ampliar el plazo por razones de orden público.

El cambio horario tiene impacto económico directo. Días antes de la decisión, el gremio nocturno advirtió pérdidas por más de $180.000 millones si la restricción incluía también el sábado, según Asobares Bogotá.

La controversia surgió durante la presentación del Decreto 06112 del Gobierno para el desarrollo de las elecciones. Allí, Benedetti aseguró que Bogotá debía seguir las reglas del documento e implementar la restricción desde el sábado a las 6:00 p. m.

El texto oficial, citado en la discusión, establece otra posibilidad. En su artículo 13, el decreto señala que gobernadores y alcaldes, de conformidad con lo recomendado en los consejos departamentales y municipales de seguridad o comités de orden público, podrán ampliar el término previsto para prevenir posibles alteraciones del orden público.

El alcalde reiteró que la decisión local nació de un consejo de seguridad realizado el 4 de junio y defendió que la restricción en la capital se mantendrá en el horario ya anunciado.

“En Bogotá va a regir la ley seca desde las 12 de la noche del viernes al finalizar el día hasta el lunes como lo anunciamos. Eso está sustentado, repito, en recomendaciones que hizo el Consejo de Seguridad”, afirmó el mandatario capitalino.

La administración local también sostuvo que la medida sigue vigente mientras no exista una decisión judicial en contra. Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, afirmó que “la legalidad de los actos administrativos solo puede ser determinada por las autoridades judiciales. Mientras ello no ocurra, la medida continúa vigente y debe ser acatada”.

Ese pronunciamiento responde de forma directa a la duda central abierta por las declaraciones del ministro: en Bogotá, según la Alcaldía, la Ley Seca empieza a las 12:00 p.m del viernes 19 de junio de 2026 y se extenderá hasta el lunes.

Asobares respaldó el nuevo horario y pidió revisar estas medidas con pruebas

La megatoma policial en Kennedy permitió rescatar a 26 menores de edad localizados en un bar de Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá
Asobares respaldó el nuevo horario de la Alcaldía de Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá

La decisión del Distrito fue bien recibida por Asobares Bogotá, que celebró que el inicio de la restricción quedara fijado en la madrugada del sábado y no desde las 6:00 p.m del viernes, como se había anunciado antes.

Según el gremio, el diálogo con la Alcaldía produjo ese ajuste. Su presidente sostuvo que “esas seis horas de más representan un alivio para miles de establecimientos como bares, restaurantes, gastrobares, tiendas y supermercados, al permitir tiempo adicional de operación que impacta directamente el empleo y la economía del sector nocturno”.

La organización agregó que esas horas adicionales reducen parte del golpe sobre el comercio formal. La referencia del gremio apunta a negocios de la noche que esperaban una afectación amplia si la restricción comenzaba antes.

Asobares también mantuvo su crítica de fondo sobre este tipo de disposiciones. El gremio pidió que las restricciones asociadas con la Ley Seca se evalúen con base en evidencia y análisis de impacto, al considerar que afectan sobre todo al comercio formal sin pruebas concluyentes sobre su efectividad.

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