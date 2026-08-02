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El estremecedor relato de un policía que sobrevivió al atentado con carro bomba en Cúcuta: “Dije, nos mataron”

Mientras varios de los uniformados heridos continúan hospitalizados, el testimonio de uno de los sobrevivientes expone el miedo, la incertidumbre y las secuelas que dejó el ataque atribuido al ELN, ocurrido en inmediaciones del comando de la Policía de Norte de Santander

Un policía que sobrevivió al atentado recordó el momento en que creyó que no saldría con vida tras las explosiones -crédito Lucas Molet/ REUTERS
Un policía que sobrevivió al atentado recordó el momento en que creyó que no saldría con vida tras las explosiones -crédito Lucas Molet/ REUTERS
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Para quienes estaban de servicio durante la madrugada en el comando de la Policía de Norte de Santander, la explosión ocurrida en Cúcuta cambió todo en cuestión de segundos. El ataque dejó una escena de destrucción, múltiples heridos y el inicio de una nueva lucha para quienes lograron sobrevivir y ahora enfrentan un proceso de recuperación física y emocional.

Uno de esos uniformados relató a RCN el impacto que le produjo la detonación y recordó el instante en que creyó que no saldría con vida. “Dije, nos mataron, yo me sentí la cara caliente, el cuerpo caliente, me sentí todo, yo sentí que me bajaba, yo dije: ¡No!, me mataron”, relató uno de los policías que sobrevivió al ataque registrado en la capital de Norte de Santander.

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El ataque con carro bomba ocurrió cerca del comando de la Policía de Norte de Santander, en una zona contigua al mercado público Cenabastos -crédito Lucas Molet/REUTERS
El ataque con carro bomba ocurrió cerca del comando de la Policía de Norte de Santander, en una zona contigua al mercado público Cenabastos -crédito Lucas Molet/REUTERS

El atentado ocurrió el sábado 1 de agosto cerca del comando de la Policía del departamento. La explosión de un vehículo cargado con explosivos fue seguida por otras detonaciones y dejó al menos ocho policías y otras tres personas heridas, según el balance entregado por las autoridades. La zona donde fue activada la carga explosiva está ubicada cerca del mercado público Cenabastos, sitio al que llegan durante la madrugada numerosos camiones con productos agrícolas. Esa dinámica habitual hizo que el vehículo utilizado para el atentado no despertara sospechas antes de la explosión.

De acuerdo con el director de la Policía Nacional, general William Rincón, el responsable del ataque fue el ELN. Explicó que los explosivos fueron instalados en un camión con placas falsas y que la carga fue activada mediante un sistema de radiofrecuencia. Mientras avanzan las investigaciones para identificar a todos los responsables, los policías afectados continúan recibiendo atención médica. De los ocho uniformados lesionados, cuatro permanecen hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica privada a la que fueron trasladados tras la emergencia.

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Entre ellos hay dos auxiliares y dos patrulleros que requirieron atención prioritaria debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el atentado. El resto de los lesionados continúa bajo observación y seguimiento médico.

El Gobierno también ofreció hasta 350 millones de pesos para identificar y capturar a los autores materiales que abandonaron el vehículo con explosivos - crédito @PedroSanchezCol/X
El Gobierno también ofreció hasta 350 millones de pesos para identificar y capturar a los autores materiales que abandonaron el vehículo con explosivos - crédito @PedroSanchezCol/X

El sobreviviente que entregó su testimonio también habló sobre el sentimiento que le dejó el ataque y la manera en que afronta este episodio junto a sus compañeros. “De verdad gracias por la visita porque uno espera es conocerlos a ustedes en otras circunstancias, no conocerlos en estas circunstancias de vida porque lastimosamente como se dice nos atacan cuando estamos durmiendo o estamos dando la espalda, porque no son capaces de atacarnos de frente”, añadió el uniformado.

Más adelante expresó que la experiencia fortaleció su compromiso con la institución. “Esto me da más paso para yo amar más a mi policía, para amar más lo que yo soy, lo que yo he sido durante nueve años en esta institución, porque eso es lo que hace la policía, a la policía pueden desquebrajarlos muchas veces, pero siempre vamos a salir victoriosos”, finalizó el sobreviviente.

Tras un Consejo de Seguridad Nacional extraordinario, las autoridades anunciaron nuevas medidas para reforzar la protección en Cúcuta. Entre las decisiones está el despliegue de 250 hombres que permanecerán en la ciudad hasta el 7 de agosto, la instalación de un Puesto de Mando Unificado diario y el fortalecimiento de las labores de inteligencia en el área metropolitana con el propósito de prevenir nuevos hechos terroristas.

Las autoridades reforzaron la seguridad en Cúcuta con el despliegue de 250 uniformados y una recompensa para dar con los responsables del atentado -crédito Lucas Molet/REUTERS
Las autoridades reforzaron la seguridad en Cúcuta con el despliegue de 250 uniformados y una recompensa para dar con los responsables del atentado -crédito Lucas Molet/REUTERS

El Ministerio de Defensa también informó que ofrecerá una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a los responsables del atentado contra el comando de la Policía en Cúcuta, ataque que dejó 12 uniformados y tres civiles heridos.

A través de su cuenta en X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó la acción al ELN y manifestó: “Condenamos con absoluta firmeza los atentados terroristas perpetrados en Cúcuta. Los responsables son los narcoterroristas del ELN, organización criminal responsable de homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, narcotráfico, minería ilegal y múltiples violaciones al Derecho Internacional Humanitario. No representan ninguna causa social; representan el terror y el crimen. A quienes pretenden sembrar miedo, afectar a la población y desafiar al Estado, encontrarán siempre una respuesta contundente, legítima y dentro de la ley”.

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