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Atentaron contra diputado del Valle Yesid Sandoval mientras se movilizaba en su carro: desde el Pacto Histórico exigieron investigación

Según denunció la representante a la Cámara Ana Erazo, el diputado salió ileso del ataque pese a que los presuntos sicarios dispararon hacia la ventana del conductor

El político se diría por la vía Yumbo - Dapa, cuando fue interceptado por desconocidos- crédito Instagram
El político se diría por la vía Yumbo - Dapa, cuando fue interceptado por desconocidos- crédito Instagram
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Hay alerta entre el Pacto Histórico, después de que se conociera en la tarde del domingo 2 de agosto sobre el atentado contra uno de sus diputados en el departamento del Valle del Cauca.

Según se conoció, el hecho se habría presentado en horas de la mañana del domingo cuando el diputado Yesid Sandoval se desplazaba en su automóvil sobre la vía Yumbo-Daga.

En ese momento, hombres desconocidos lo interceptaron y, sin mediar palabra, atacaron con arma de fuego su vehículo personal. Según las imágenes compartidas por la representante a la Cámara Ana Erazo, el proyectil impactó contra el vidrio del conductor.

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Acaban de atentar contra la vida del diputado Yesid Sandoval en la antigua vía entre Yumbo y Dapa”, señaló la congresista.

La agresión ocurrió el domingo en la ruta Yumbo-Dapa, cuando desconocidos interceptaron el carro en el que se movilizaba el dirigente y abrieron fuego, con un impacto en el vidrio del conductor - crédito X

Sobre el estado de salud del diputado, la legisladora aseguró que, por fortuna, los impactos de bala no lograron afectar su integridad, aunque exigió a la Gobernación del Valle establecer una investigación urgente para dar con los responsables del ataque sicarial.

En su denuncia, la congresista también hizo un llamado directo a la Unidad Nacional de Protección para que evalúe el nivel de riesgo al que se enfrenta el diputado, además de disponer de un equipo de seguridad para resguardar su integridad.

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Exijo a la gobernadora Dilian Francisca Toro y a la Policía Nacional de Colombia se esclarezcan los hechos y a la Unidad Nacional de Protección que se le otorgue la seguridad para el cuidado de la vida a nuestros líderes políticos del Pacto Histórico. Gracias a Dios el Diputado está bien, acabo de conversar con él”, señaló Erazo.

Ana Erazo afirmó que Yesid Sandoval salió ileso y pidió a la Gobernación del Valle una investigación urgente por el ataque sicarial - crédito X
Ana Erazo afirmó que Yesid Sandoval salió ileso y pidió a la Gobernación del Valle una investigación urgente por el ataque sicarial - crédito X

Por su parte, otros dirigentes del Pacto Histórico también cuestionaron la creciente ola de inseguridad que estaría comprometiendo a los militantes del movimiento del presidente Gustavo Petro justo cuando empieza la transición hacia el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

Acaban de atentar contra nuestro diputado del Valle Yesid Sandoval. Yecid se dirigía a su casa llegando a Yumbo cuando personas de una moto dispararon contra su vida. Ayer atentaron contra al gobernador Indígena de Florida Valle. Se siente la llegada del nuevo gobierno. Que Dios nos acompañe”, señaló el senador Alejandro Ocampo en su cuenta de X.

Alejandro Ocampo aseguró que personas en una moto dispararon contra Yesid Sandoval cuando llegaba a Yumbo - crédito X
Alejandro Ocampo aseguró que personas en una moto dispararon contra Yesid Sandoval cuando llegaba a Yumbo - crédito X

En esa misma línea, la senadora Alejandra Omaña, también conocida como Amaranta Hank, insinuó que los recientes ataques estarían vinculados con la llegada de un nuevo gobierno de derecha.

Nuestra solidaridad con nuestro compañero diputado Yesid Sandoval y rechazo al atentado en contra de su vida. Qué horribles tiempos estamos presenciando", indicó la congresista.

El Pacto Histórico denunció un atentado contra el diputado Yesid Sandoval en el Valle del Cauca - crédito X
El Pacto Histórico denunció un atentado contra el diputado Yesid Sandoval en el Valle del Cauca - crédito X

Y es que apenas un día atrás, se conoció sobre el ataque que dejó tres muertos y un herido grave en el resguardo Kwesx Yu Kiwe, en Florida, Valle del Cauca, en la tarde del sábado 1 de agosto de 2026, cuando cuatro integrantes de la comunidad y su esquema de seguridad estaban en un restaurante del municipio y fueron atacados a tiros por hombres armados.

Las víctimas mortales fueron el mayor indígena Julián Mauricio Gutiérrez, el comunero indígena Haminton Daniel y Andrés Machín, escolta de la Unidad Nacional de Protección. Jhon Lemus, también escolta de la UNP, quedó herido de gravedad y permanece en un centro médico del municipio con pronóstico reservado.

Tras conocerse el ataque contra el líder indígena, el Ministerio del Interior expresó condolencias a las familias de los tres fallecidos y definió el crimen como una agresión directa contra el Pueblo Nasa, sus procesos de gobierno propio y la seguridad de quienes defienden derechos humanos y territorio en el suroccidente del país.

“Reconocemos que este hecho atroz no solo enluta al Pueblo Nasa, sino que constituye una agresión directa contra los procesos de gobierno propio y la seguridad de quienes defienden los derechos humanos y el territorio en el suroccidente del país”, señaló la cartera.

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