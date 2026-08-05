Caracol Televisión anunció profundas reformas tras denuncias de acoso: Ministerio del Trabajo aclaró su papel en la investigación

El presidente de Caracol Televisión les habló a sus equipos y prometió cambios sostenidos tras las denuncias en medio de polémica por denuncias en MinTrabajo - crédito captura de pantalla Caracol Televisión y Ministerio del Trabajo

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La controversia alrededor de las denuncias por presunto acoso sexual y laboral que involucran al periodista Jorge Alfredo Vargas continúa generando nuevas reacciones.

Tras la audiencia judicial y las declaraciones conocidas públicamente, el Ministerio del Trabajo explicó cuál fue su actuación durante las inspecciones realizadas a Caracol Televisión y aclaró el manejo que dio al material recopilado, mientras que el canal presentó un paquete de medidas para fortalecer la prevención y atención de este tipo de casos.

Las precisiones de la cartera laboral fueron reveladas en declaraciones entregadas a Caracol Radio, donde el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, compartió un reporte elaborado por funcionarios de la entidad en el que se explica el procedimiento seguido durante las investigaciones administrativas y la forma en que la información fue remitida a las autoridades judiciales.

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Según el documento, el Ministerio insistió en que su papel se limitó a recaudar elementos dentro de sus competencias y ponerlos a disposición de la Fiscalía cuando esta lo requirió mediante orden judicial.

El Ministerio explicó cómo manejó el caso Caracol - crédito @AntonioSanguino/X

“Ministro, nosotros como Ministerio del Trabajo compulsamos copias a la Fiscalía de la prueba documental, esto es, hoja de vida de llamados de atención de los presuntos victimarios y documentos que la misma Caracol entregó en donde consta la denuncia de las víctimas. Posteriormente, la Fiscalía hace una inspección judicial en las instalaciones del Ministerio del Trabajo y se lleva físicamente la prueba recaudada en las inspecciones que considera pertinente para continuar la investigación en Fiscalía. Nosotros, en esta diligencia, hacemos solo una entrega formal de lo recaudado en nuestras inspecciones”, señala el reporte conocido por la emisora y leído en vivo en horas de la mañana del 5 de agosto.

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La entidad agregó que toda la información relacionada con las denuncias se encuentra amparada por reserva legal y sostuvo que únicamente fue entregada al ente investigador por disposición judicial. Asimismo, reiteró que el Ministerio no tiene competencia para declarar víctimas dentro del proceso y que su función se limitó a realizar las visitas de inspección mediante funcionarios de planta.

De acuerdo con la explicación entregada, los testimonios recibidos a través del canal habilitado para denuncias —varios de ellos de manera anónima— fueron remitidos íntegramente a la Fiscalía. Además, aclaró que el material probatorio que hoy hace parte del expediente judicial fue entregado directamente por Caracol Televisión al ente acusador y no por el Ministerio.

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Caracol cuestionó presuntas filtraciones durante las inspecciones

En medio de la controversia también se conoció una comunicación enviada por Caracol Televisión al Ministerio del Trabajo con fecha del 14 de abril de 2026, en la que el canal manifestó su preocupación por el desarrollo de las inspecciones adelantadas por la entidad.

Caracol Televisión afirmó que el material probatorio del expediente judicial fue entregado directamente a la Fiscalía y no por el Ministerio del Trabajo - crédito @jorgeavargas67/@orregoricardo/ Instagram

En la carta, según Caracol Radio, la empresa aseguró que durante la visita funcionarios del Ministerio realizaron fotografías y videos de trabajadores sin autorización para el tratamiento de datos personales y advirtió sobre la importancia de preservar la confidencialidad de las denuncias.

“En el curso de la visita de inspección desarrollada por el Ministerio de Trabajo en las instalaciones de Caracol, los funcionarios de dicha entidad realizaron videos y fotografías de funcionarios de Caracol sin haber solicitado la autorización de datos personales correspondiente, rebasando el ejercicio de sus funciones y el objeto de la inspección, por lo cual la entidad debe cesar el uso de dichas imágenes de inmediato, de acuerdo con la ley de habeas data”, indicaron.

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El documento también hace referencia a la reserva que, según el canal, debía mantenerse sobre la información obtenida durante las diligencias.

“En lo que respecta a la información recopilada en la visita y el acta resultante de la misma, la entidad debe tener presente que su contenido, así como el de cualquier denuncia recibida por el ministerio, debe tratarse con sujeción al principio de confidencialidad que rige este tipo de denuncias y procedimientos para mantener la confianza en el proceso de denuncia, prevenir la revictimización y la afectación del ambiente laboral de los denunciantes y también para un correcto desarrollo de cualquier investigación”, mencionaron.

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Gonzalo Córdoba Mallarino informó a los trabajadores que Caracol Televisión creó una Comisión Especial Independiente para revisar dinámicas internas y escuchar testimonios (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa misma comunicación, Caracol manifestó preocupación por una publicación de la revista Raya, al considerar que incluía información que, según la empresa, solo podía provenir de documentos recopilados durante la inspección del Ministerio.

El presidente de Caracol Televisión habló a los trabajadores

Mientras avanzan las investigaciones, el presidente de Caracol Televisión, Gonzalo Córdoba Mallarino, se dirigió a todos los colaboradores del canal durante una intervención realizada en la mañana del miércoles 5 de agosto, en la que aseguró que la organización decidió convertir esta situación en una oportunidad para revisar sus procesos internos y fortalecer su cultura organizacional.

Durante su discurso recordó que hace meses el canal creó una Comisión Especial Independiente para revisar las dinámicas internas y escuchar los testimonios de los trabajadores y habló sobre lo que viene ahora para el medio con respecto a ese tema.

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“Hace cuatro meses asumimos un compromiso que iba mucho más allá de revisar procedimientos o adoptar nuevas políticas. Asumimos el compromiso de escucharnos con honestidad, de aprender con humildad y de actuar con responsabilidad frente a una situación que nos obligó a mirarnos con espíritu crítico y a preguntarnos qué debíamos hacer para ser una mejor organización”, empezó diciendo el presidente del canal.

Caracol Televisión anunció una política integral contra el acoso sexual y las violencias basadas en género, con nuevos canales de denuncia, capacitación y una ombudsperson a cargo de Diana Rodríguez Uribe - crédito Colprensa

El directivo explicó que el informe elaborado por la comisión encontró conductas incompatibles con los principios de respeto y convivencia, aunque también concluyó que, cuando existieron denuncias formales, la empresa activó los mecanismos institucionales disponibles.

“El informe que hoy recibimos identifica conductas incompatibles con los principios de respeto, dignidad y convivencia que deben orientar cualquier organización. También reconoce que cuando existieron denuncias formales, la compañía activó los mecanismos institucionales previstos para atenderlas. Pero el mensaje central del informe va mucho más allá. Nos recuerda que siempre podemos hacerlo mejor”, aseguró Córdoba Mallarino.

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También se refirió al compromiso del canal de ahora en adelante y enfatizó que la transformación no dependerá únicamente de nuevos protocolos.

“La confianza no se recupera con discursos, sino con hechos, con coherencia, con decisiones que se sostienen en el tiempo. Seguiremos escuchando, seguiremos evaluándonos, seguiremos rindiendo cuentas y seguiremos trabajando para que cada persona que haga parte de Caracol encuentre aquí un lugar donde pueda desarrollar su talento con libertad, con respeto, con dignidad y sin miedo”, indicó.

Caracol reforzará sus protocolos tras las denuncias por acoso sexual - crédito @CaracolTV/X

Las nuevas medidas anunciadas por el canal

Como resultado del trabajo adelantado por la Comisión Especial Independiente, Caracol Televisión anunció oficialmente la implementación de una Política Integral para la Prevención, Atención y Eliminación del Acoso Sexual y las Violencias Basadas en Género.

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De acuerdo con la información netregada, la investigación interna incluyó entrevistas, grupos focales, análisis documentales y una encuesta anónima en la que participaron 1.212 trabajadores de distintas áreas de la compañía.

Entre los principales hallazgos se identificó que, aunque existían protocolos para atender este tipo de situaciones, una parte importante del personal desconocía su funcionamiento y persistían prácticas que podían normalizar conductas inapropiadas cuando provenían de personas con posiciones de poder.

Entre las principales decisiones adoptadas se encuentran el fortalecimiento de los canales de denuncia, la implementación de mecanismos independientes para generar mayor confianza entre los trabajadores, programas permanentes de capacitación y sensibilización, seguimiento continuo a los casos reportados y la creación de la figura de una ombudsperson, responsabilidad que asumirá a partir del 22 de agosto la abogada Diana Rodríguez Uribe.

El presidente de Caracol Televisión les habló a sus equipos y prometió cambios sostenidos tras las denuncias - crédito @CaracolTV/X

Según el canal, estas acciones buscan consolidar un entorno laboral más seguro, fortalecer la prevención, garantizar acompañamiento a quienes presenten denuncias y promover una cultura organizacional basada en el respeto, la igualdad y la dignidad de todas las personas que hacen parte de la compañía.