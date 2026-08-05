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Ciudadano venezolano buscado en Argentina por Interpol por fraude informático fue capturado en un bus con destino a Medellín

Las autoridades lo ubicaron durante un control a un bus que cubría la ruta Cúcuta-Medellín; tras verificar el requerimiento internacional, el extranjero quedó a disposición de las autoridades mientras avanza el proceso para su extradición al país suramericano

Ciudadano venezolano de 44 años, requerido por la justicia de Argentina mediante circular roja de Interpol por un caso de presunta defraudación informática - crédito Policía de Bucaramanga
Ciudadano venezolano de 44 años, requerido por la justicia de Argentina mediante circular roja de Interpol por un caso de presunta defraudación informática - crédito Policía de Bucaramanga
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Las autoridades colombianas reportaron dos capturas de ciudadanos extranjeros requeridos mediante circular roja de Interpol en operativos realizados en Bucaramanga y Rionegro.

En el primer caso, un ciudadano venezolano de 44 años fue detenido cuando viajaba en un bus intermunicipal que cubría la ruta entre Cúcuta y Medellín, luego de que las autoridades confirmaran que era solicitado por la justicia de Argentina por un proceso relacionado con presunta defraudación informática.

Posteriormente, en Antioquia, fue capturado un ciudadano mexicano buscado por tentativa de feminicidio, en un caso que investiga la justicia del Estado de México.

La primera detención se produjo durante un puesto de control instalado en el sector de La Quebrada Seca, en Bucaramanga. Uniformados de la Policía Nacional inspeccionaban un vehículo de servicio público cuando solicitaron la documentación de los pasajeros y verificaron la identidad del ciudadano venezolano.

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Entre ellos, uno contaba con circular roja de Interpol por homicidio agravado y hurto calificado, y deberá responder por la muerte de una persona que se encontraba en estado de indefensión durante un intento de robo - crédito Migración Colombia
El ciudadano venezolano fue capturado en Bucaramanga durante un operativo de control migratorio, luego de que las autoridades confirmaran que era requerido por Argentina mediante circular roja de Interpol - crédito Migración Colombia

De acuerdo con la información conocida por El Tiempo, la revisión permitió establecer que sobre el hombre pesaba una circular roja de Interpol emitida por el Juzgado de Garantías N.° 1 del Departamento Judicial de San Martín, en Argentina, dentro de una investigación por el presunto delito de defraudación informática.

Según informó El Frente, los policías consultaron los datos del pasajero en el Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros (Sire), administrado por Migración Colombia.

La verificación confirmó que el ciudadano tenía una notificación roja vigente, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la autoridad migratoria para formalizar el procedimiento.

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Tras confirmar el requerimiento internacional, el venezolano quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan los trámites establecidos por la legislación colombiana y los mecanismos de cooperación judicial para su posterior extradición a Argentina, donde deberá responder por el proceso penal en su contra.

La Policía indicó que este resultado corresponde al quinto caso registrado en Santander de una persona capturada con circular roja de Interpol, la mayoría de ellos en Bucaramanga.

El coronel Harvey Augusto Silva, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró que el operativo evidencia la coordinación entre las autoridades nacionales y Migración Colombia para ubicar personas requeridas por la justicia internacional.

Mexicano fue capturado en Rionegro por un proceso de tentativa de feminicidio

Carlos Alfonso Villa Gil es requerido por las autoridades del Estado de México por el delito de tentativa de feminicidio. - crédito Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Carlos Alfonso Villa Gil es requerido por las autoridades del Estado de México por el delito de tentativa de feminicidio. - crédito Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Horas después se conoció otro procedimiento de cooperación internacional, esta vez en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), donde fue capturado el ciudadano mexicano Carlos Alfonso Villa Gil, quien era requerido por las autoridades del Estado de México por el delito de tentativa de feminicidio.

La detención se produjo durante controles migratorios desarrollados por la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), Migración Colombia y otras autoridades presentes en la terminal aérea.

Según El Tiempo, durante la verificación de antecedentes se confirmó que Villa Gil registraba una circular roja de Interpol emitida a solicitud de las autoridades judiciales mexicanas.

La investigación en su contra está relacionada con presuntos episodios reiterados de violencia física y psicológica contra una mujer, además de amenazas de muerte y otras conductas que, según las autoridades del Estado de México, habrían puesto en grave riesgo la vida de la víctima.

El expediente también señala que la intervención de la madre de la mujer fue determinante para detener la agresión y evitar consecuencias más graves, hecho que hace parte de los elementos que sustentan la solicitud internacional de captura.

La investigación señala que la víctima habría sido sometida a reiterados episodios de violencia física y psicológica. - crédito Colprensa
La investigación señala que la víctima habría sido sometida a reiterados episodios de violencia física y psicológica. - crédito Colprensa

Tras su detención, el ciudadano mexicano quedó a disposición de las autoridades colombianas mientras avanzan los trámites de cooperación judicial y el proceso para su eventual extradición a México.

El brigadier general Enry Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que este tipo de resultados hacen parte de las acciones coordinadas para impedir que personas requeridas por delitos de alto impacto utilicen otros países para evadir la acción de la justicia.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que la ciudad continuará fortaleciendo la cooperación con organismos internacionales para identificar y capturar a personas buscadas por otros Estados.

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