Alcalde de Buenos Aires, Cauca fue atacado a disparos en la vía a Cali: salió ileso tras maniobra de su conductor

El alcalde de Buenos Aires, Cauca, continúa con su agenda institucional pese a los recientes hechos de violencia. - crédito Facebook/Pablo Cesar Peña

El alcalde del municipio de Buenos Aires, Cauca, Pablo César Peña, denunció haber sido víctima de un ataque armado cuando se movilizaba hacia Cali tras cumplir compromisos oficiales en su territorio.

Según la información oficial y los relatos entregados por el propio mandatario, los hechos ocurrieron en la tarde del martes en el sector del corregimiento de Timba, jurisdicción del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, un corredor vial considerado estratégico y de alta complejidad en materia de orden público.

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El alcalde se desplazaba desde el corregimiento de La Balsa con destino a la capital del Valle del Cauca, donde tenía prevista una reunión institucional, cuando su vehículo (asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP)) fue interceptado y atacado a disparos por hombres armados.

“Salimos ilesos gracias a la pericia del conductor”

En declaraciones entregadas a Blu Radio, el mandatario relató el momento del ataque y destacó la reacción inmediata del conductor del esquema de seguridad:

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“Ayer en la tarde recibí un ataque armado cuando me movilizaba del corregimiento de La Balsa hacia una reunión en Cali. La pericia del conductor que hace parte del esquema asignado por la UNP nos permitió salir ilesos del ataque”, aseguró Peña.

El alcalde explicó que el atentado ocurrió cuando regresaba de actividades institucionales en la cabecera municipal de Buenos Aires, y que el ataque se produjo en el tramo vial del corregimiento de Timba, una zona limítrofe entre Cauca y Valle del Cauca.

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En el operativo, los atacantes se apoderaron de armas oficiales y facilitaron la fuga sin dejar heridos entre el personal de custodia ni la seguridad privada - VisualesIA Infobae

Así ocurrió el ataque: motocicletas, interceptación y disparos

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el ataque se habría ejecutado por cuatro sujetos armados que se movilizaban en dos motocicletas, quienes intentaron interceptar el vehículo oficial de manera abrupta.

El esquema de seguridad, al percatarse del riesgo, decidió no detener la marcha y aceleró para proteger la integridad de los ocupantes. Fue en ese momento cuando los atacantes habrían desenfundado armas de fuego y disparado en repetidas ocasiones contra el automóvil en movimiento.

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Gracias a la maniobra evasiva del conductor y a la reacción del esquema de protección de la UNP, ninguno de los ocupantes resultó herido y el vehículo logró salir de la zona de peligro.

Zona del ataque: un corredor con presencia de grupos armados

El hecho ocurrió en el sector de Timba, una zona que conecta el departamento del Cauca con el Valle del Cauca, especialmente con el municipio de Jamundí.

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Según reportes de seguridad conocido por La FM, este corredor ha sido identificado históricamente como un área de alta complejidad operacional, debido a la presencia de estructuras armadas ilegales y disputas por el control territorial.

Las autoridades han señalado que este tipo de vías rurales y limítrofes suelen ser utilizadas para acciones de intimidación, retenes ilegales y ataques contra funcionarios públicos o población civil.

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El sector entre Timba y Cali ha sido identificado como una ruta estratégica de alto riesgo por la presencia de grupos armados ilegales. - crédito Policía del Valle del Cauca

Reacción del alcalde: “seguiremos trabajando en los territorios”

Pese al ataque, el alcalde Pablo César Peña reiteró que continuará ejerciendo sus funciones y recorriendo el territorio para cumplir su agenda institucional.

“Lamento profundamente este hecho porque no hemos hecho otra cosa distinta que trabajar de la mano de las comunidades, tratando de encontrar caminos que nos permitan avanzar en la construcción de mejores condiciones para nuestro municipio”, expresó el mandatario en la entrevista con el medio ya mencionado.

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Asimismo, rechazó lo ocurrido y advirtió sobre las dificultades que enfrentan los líderes locales en regiones con presencia de actores armados.

Investigación en curso y ausencia de denuncias formales

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de los responsables del ataque ni los móviles detrás del mismo. Los organismos de investigación trabajan con información preliminar para esclarecer lo sucedido.

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De manera preventiva, se ha indicado que aún no se ha instaurado denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, por lo que los hechos están siendo verificados a partir de reportes de campo y testimonios del esquema de seguridad.

Unidades de la Policía y el Ejército han reforzado la presencia en la zona para garantizar la movilidad del mandatario y apoyar las labores de investigación.

Apoyo institucional y rechazo al atentado

El Gobernador departamental del Cauca rechazó el ataque armado y expresó su solidaridad con el alcalde, su familia y la comunidad de Buenos Aires.

En un comunicado, la administración señaló la importancia de garantizar condiciones de seguridad para los líderes políticos y sociales de la región:

“Ninguna amenaza o acto de violencia puede tener cabida en una sociedad que aspira a la paz, la convivencia y el fortalecimiento de la democracia”, indicó la Gobernación.

Asimismo, se hizo un llamado a la Fiscalía y a la Policía Judicial para avanzar con celeridad en las investigaciones y evitar la impunidad.

El Gobernador del Departamento de Cauca rechazó el atentado y exigió garantías para la protección de los líderes políticos y sociales en la región. - crédito @OctavioGuzmanGu/X

Antecedentes: segundo ataque contra el alcalde en menos de un año

Según información de El Tiempo, este es el segundo ataque o incidente de seguridad que enfrenta el alcalde Pablo César Peña en menos de un año.

El antecedente más reciente ocurrió en octubre de 2025, cuando el mandatario fue víctima de un asalto armado en la vía entre Popayán y Cali. En ese episodio, hombres armados instalaron un retén ilegal en el sector de El Túnel, jurisdicción de Cajibío, donde obligaron al alcalde a detenerse y le hurtaron pertenencias personales y la camioneta oficial.

Posteriormente, logró llegar a Piendamó junto a su escolta para denunciar lo ocurrido.