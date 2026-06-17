Se pronunció la embajada de Colombia en Estados Unidos sobre la captura de Beto Coral en Arizona: confirmó ayuda para el activista

El activista político fue detenido el 16 de junio de 2026 en Arizona - crédito Cancillería de Colombia/Beto Coral - Instagram

La embajada de Colombia en Estados Unidos se refirió a la situación judicial que enfrenta el ciudadano colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, tras haber sido detenido por funcionarios de la agencia federal HSI (Homeland Security Investigations) en Arizona.

En un comunicado, la delegación diplomática informó que, tras conocerse el arresto del activista político, se dispusieron las gestiones de asistencia consular para atender los requerimientos del connacional.

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“En relación con la detención del ciudadano colombiano Franklin Humberto Coral Garrido por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Arizona, el martes 16 de junio de 2026, la Embajada de Colombia en Estados Unidos y el Consulado General de Colombia en Los Ángeles activaron las gestiones de asistencia consular desde el día de ayer y establecieron contacto con las autoridades estadounidenses competentes”, señaló la embajada en la misiva.

Así mismo, reiteraron que “la Embajada y el Consulado continúan dando seguimiento al caso y brindando al connacional el acompañamiento y la asistencia consular correspondientes, en el marco de las funciones previstas por el derecho internacional y las normas vigentes”.

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La postura de la embajada colombiana en Washington se conoce luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara a la cartera que se dispusieran los recursos necesarios para garantizar los derechos de Coral Garrido.