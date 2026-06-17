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Sara Corrales sorprendió al referirse a un nuevo embarazo tras dar a luz a su hija Mila: “Ya lo hemos hablado con Damián”

La actriz colombiana reveló que ha conversado con su esposo sobre esta posibilidad

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Los seguidores destacaron la belleza de la colombiana en cada imagen - crédito Sara Corrales / Instagram
Los seguidores destacaron la belleza de la colombiana en cada imagen - crédito Sara Corrales / Instagram

La actriz colombiana Sara Corrales volvió a captar la atención de sus seguidores tras referirse públicamente a la posibilidad de tener otro hijo, poco después del nacimiento de su hija Mila.

La artista, quien reside en México desde hace casi 14 años junto a su esposo, el empresario Damián Pasquini, respondió a preguntas sobre su vida familiar en una reciente dinámica en Instagram.

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Mila, la primera hija de la pareja, nació el 17 de mayo de 2026 en territorio mexicano. El nacimiento fue anunciado al día siguiente, cuando Corrales compartió no solo la hora exacta del parto, sino también el significado especial que tuvo para su vida.

El nacimiento ocurrió el 17 de mayo y llenó de emoción a la pareja - crédito Sara Corrales / Instagram
Sara Corrales compartió con sus seguidores la experiencia de convertirse en madre de Mila y habló sobre la posibilidad de ampliar su familia junto a Damián Pasquini - crédito Sara Corrales / Instagram

Durante el nacimiento, estuvo acompañada por su madre, Mercedes Castillo, quien viajó desde Colombia para estar presente en ese momento.

La pequeña Mila cuenta con cuatro nacionalidades: mexicana, colombiana, argentina e italiana, gracias a los orígenes y documentos de ambos padres. Sobre el nombre, Sara Corrales explicó que no tiene un trasfondo religioso, sino que surgió como una expresión de cariño y fue el resultado de un acuerdo entre ella y su esposo.

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Sara habló sobre la posibilidad de tener otro hijo

Durante una reciente dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, un usuario le preguntó a Sara Corrales si planeaba tener más hijos, especialmente después de que la actriz publicara una foto de Mila junto a su madre con el mensaje: “Su única nieta”.

La famosa demostró su felicidad con hermosas fotografías llenas de amor - crédito Sara Corrales / Instagram
Sara Corrales abordó la posibilidad de ampliar la familia, pero aclaró que aún no han tomado una decisión y prefieren disfrutar el presente con su hija - crédito Sara Corrales / Instagram

“Sarita, ¿tú eres hija única?, ¿cuántos hijos deseas tener?”, preguntó el usuario de Instagram, a lo que Sara aclaró: “Yo soy hija única, sí, pero yo puse lo de su única nieta porque yo soy hija única, no quiere decir que es la única que va a tener en la vida... No sabemos, no hemos tomado esa decisión todavía, no me presionen, apenas estoy empezando a disfrutar a bebita... Lo hemos hablado con Damián ... ¿será?, vamos a ver".

Por ahora, la posibilidad de ampliar la familia sigue abierta, aunque sin una decisión tomada. La actriz insistió en que el tema se conversa de manera informal con su pareja y que “no hay prisa ni presión, solo queremos vivir plenamente esta etapa con nuestra hija”, detalló Sara.

Sara Corrales reveló cómo ha llevado la dieta de su embarazo y desmintió mitos sobre esta etapa de la maternidad

Sara Corrales y Damián Pasquini consolidan su familia en México compartiendo detalles de su vida personal y el embarazo en sus perfiles digitales - crédito saracorrales / Instagram
En relación a la dieta posparto, Sara Corrales desmintió mitos y compartió que su médico le recomendó mantenerse activa para favorecer su bienestar emocional - crédito saracorrales / Instagram

En medio de la dinámica de preguntas y respuestas, Sara fue cuestionada sobre cómo está llevando los 40 días de reposo tras dar a luz a su hija, momento en que aprovechó para enviar un mensaje sobre el cuidado en esta etapa de la maternidad y aseguró que no se trata de estar inmóvil en su casa.

“Yo quiero preguntar mejor cómo funciona la dieta, si la dieta para ti es encerrarse en la casa, que no te dé ni un viento, no puedes tener los pies descalzos, te tienes que tapar los pulmones, no te puede dar la luz... Eso está mandado a recoger, eso no es real”, dijo Corrales para luego explicar cómo ha llevado su dieta.

“Claro que estoy teniendo mi cuarentena, no estoy entrenando, me estoy cuidando, no estoy haciendo fuerzas, estoy dándole el espacio a mi cuerpo, pero eso no es estar inválida en una casa”, añadió.

La actriz colombiana incluso detalló que fue su ginecólogo el que le aconsejó no quedarse quieta en casa, pues el experto le aseguró que muchas veces eso desata la llamada depresión posparto. “Yo salgo de vez en cuando, le doy una vuelta a la manzana a la bebé y pues, me muevo en la casa, me baño, me arreglo, todo muy normal, la verdad”, aseguró Sara.

Sara Corrales adelantó que mostrará fotos especiales de Mila en una sesión hecha por una fotógrafa de recién nacidos - crédito @saracorrales/IG
Sara Corrales relató que, pese al cansancio propio de la maternidad, ha vivido las primeras noches con Mila como una experiencia positiva y llena de afecto - crédito @saracorrales/IG

Con respecto a las primeras noches con su bebé, Corrales confesó que ha tenido suerte con Mila, pues no tiene problemas para dormir, pero sí confesó que recién dio a luz tenía miedo sobre ese tema. “Yo pensé que iba a ser horrible; la gente me decía que me iba a morir del cansancio, y pues sí estoy cansada, pero es un cansancio de amor, de todas formas, ella es una bebita superparchada”, explicó.

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