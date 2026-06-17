Quién es Beto Coral, el activista colombiano de izquierda detenido por Homeland Security en Arizona, Estados Unidos

La información fue dada a conocer por el periodista Daniel Coronell, quien entregó detalles en sus redes oficiales - crédito @betocoral/Instagram/@DCoronell/X

El 16 de junio de 2026, el ciudadano colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, fue detenido en Arizona, Estados Unidos, por la agencia federal HSI (Homeland Security Investigations), quienes podrían iniciar un proceso migratorio que podría derivar en su regreso a Colombia.

Homeland Security Investigations (HSI) es una agencia federal de Estados Unidos que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Su misión principal consiste en investigar delitos relacionados con la seguridad nacional, incluyendo inmigración, tráfico de personas, contrabando, fraude, delitos cibernéticos y lavado de dinero.

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HSI opera tanto a nivel nacional como internacional y colabora con otras agencias gubernamentales y cuerpos policiales para detectar y desarticular organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad del país.

Coral nació en Medellín, Antioquia, y se ha consolidado como una figura relevante entre la diáspora colombiana en Estados Unidos. Su vida pública se ha caracterizado por el activismo político, la defensa de los derechos de los migrantes y la denuncia de abusos contra los colombianos en el exterior.

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Desde su llegada a territorio estadounidense en 2015, tras exiliarse por amenazas vinculadas a su labor investigativa sobre el asesinato de su padre, el capitán de la Policía Humberto Coral, ha mantenido una presencia constante en redes sociales y espacios públicos.

Beto Coral nació en Medellín, Antioquia, y se ha consolidado como una figura relevante entre la diáspora colombiana en Estados Unidos- crédito suministrada a Infobae Colombia

Beto Coral es abogado y ha desarrollado su carrera combinando la creación de contenido digital con la participación política. En el ámbito político, se postuló a la Cámara de Representantes de Colombia por la circunscripción de colombianos en el exterior, promoviendo propuestas centradas en la reforma consular y el apoyo a migrantes. Su candidatura, ligada al Frente Amplio, no alcanzó el respaldo necesario para obtener una curul, pero reforzó su perfil como voz crítica e independiente.

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De hecho, el excandidato a la Cámara de Representantes expresó en sus redes sociales su agradecimiento a quienes respaldaron su candidatura y lamentó no haber alcanzado los resultados que esperaba.

“Gracias, colombianos en el exterior. No alcanzó el resultado que queríamos, pero esta ruta nos recordó algo poderoso: cuando los colombianos se encuentran, la esperanza se mueve. Gracias por cada persona, cada conversación y cada abrazo. La ruta termina, pero la causa sigue”, indicó el creador de contenido en su momento.

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Su actividad pública se ha visto marcada por la denuncia de amenazas y la investigación sobre la muerte de su padre, quien formó parte del Bloque de Búsqueda que participó en la operación contra Pablo Escobar. Cinco meses después de esa operación, el capitán Coral fue asesinado en abril de 1994, un hecho que marcó la vida de Beto Coral y lo impulsó a buscar justicia y visibilizar las problemáticas de la violencia en Colombia.

En Estados Unidos, Coral ha ejercido distintas ocupaciones, incluyendo el servicio de conducción, mientras sostiene su activismo y apoya a la comunidad migrante. Ha sido objeto de denuncias legales, entre ellas una presentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su estilo directo y sus investigaciones han generado debates y controversias, convirtiéndolo en una figura polarizadora para algunos sectores.

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En Estados Unidos, Beto Coral ha ejercido distintas ocupaciones, incluyendo el servicio de conducción, mientras sostiene su activismo y apoya a la comunidad migrante - crédito @Betocoralg/X

Detalles de la detención

Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral en redes sociales, fue arrestado el martes 16 de junio de 2026 en Arizona por agentes de ICE, según primeras versiones, sin embargo se conoció que fue detenido por el Homeland Security Investigations Las razones específicas de su detención no se han dado a conocer, pero el proceso iniciado podría terminar en su expulsión de Estados Unidos.

Coral, quien nació en Medellín y es activista y exaspirante al Congreso, enfrenta dos opciones: apelar la medida ante un juez o aceptar salir voluntariamente del país. En Estados Unidos, además de su actividad política, trabajaba como conductor.

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La manifestación se realizó al mediodía del 15 de junio de 2026 frente a la Universidad de Miami, en plena segunda vuelta presidencial en Colombia, con carteles y consignas sobre intereses externos - crédito @Betocoralg / X

El periodista Daniel Coronell informó en X que Beto Coral lo llamó poco antes de su arresto: “Atención: El activista colombiano Beto Coral me llamó hace unos minutos para decirme que agentes de inmigración de ICE lo están arrestando en este momento en Arizona, aparentemente con la intención de deportarlo. Está con su hijo que es menor de edad”. En videos compartidos por Coronell, se observa a un menor junto a un perro y a agentes en la escena, que habría sido grabada con gafas inteligentes.

Coronell también indicó que la detención fue realizada por agentes de Homeland Security Investigations y aclaró que el hijo de Coral está bajo el cuidado de su madre.

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