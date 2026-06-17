Colombia

Programa Jefas y Jefes de Hogar: 1.536 damnificados por La Niña recibirán subsidio de $500.000, disponible por 60 días

El mayor número de beneficiarios se concentra en Cundinamarca con 242 personas, seguido de Chocó, Santander, Sucre y Risaralda

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El Programa Jefas y Jefes de Hogar exige que los solicitantes hayan sufrido emergencias asociadas al fenómeno La Niña entre 2021 y 2023 y estén registrados en el Rubda - crédito Ungrd
El Programa Jefas y Jefes de Hogar exige que los solicitantes hayan sufrido emergencias asociadas al fenómeno La Niña entre 2021 y 2023 y estén registrados en el Rubda - crédito Ungrd

Un nuevo ciclo de pagos permitirá que 1.536 damnificados por el fenómeno La Niña reciban ayuda económica a través del Programa Jefas y Jefes de Hogar, según informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Esta fase incluye la entrega de $768 millones, dirigidos a personas que, pese a estar inscritas en el Registro Único Nacional de Damnificados (Runda), presentaban inconsistencias en su información y, tras ser corregidas, han sido incluidas en los listados de reintegros.

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Cada beneficiario recibirá $500.000 en un único pago, que podrá ser reclamado dentro de los 60 días calendario posteriores a la activación del giro. Para verificar la inclusión en este ciclo, las personas deben acudir a sus respectivas alcaldías municipales, donde se dispondrán los listados oficiales.

Cada beneficiario recibirá un subsidio de $500.000 en un único pago y podrá reclamarlo dentro de los 60 días calendario posteriores a la activación del giro - crédito Ungrd
Cada beneficiario recibirá un subsidio de $500.000 en un único pago y podrá reclamarlo dentro de los 60 días calendario posteriores a la activación del giro - crédito Ungrd

Distribución geográfica y requisitos del programa

En esta etapa, la ayuda llegará a damnificados distribuidos en 23 departamentos y Bogotá, D. C.. Los departamentos con mayor número de beneficiarios son Cundinamarca (242 personas), Chocó (178), Santander (153), Sucre (150) y Risaralda (124). También se asignaron apoyos en Norte de Santander, Córdoba, Tolima, Cauca, Bolívar, Putumayo, La Guajira, Cesar, Magdalena, Antioquia, Atlántico, Huila, Valle del Cauca, Meta, Boyacá, Arauca y Nariño.

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Para acceder a este beneficio, es imprescindible que los solicitantes hayan sufrido emergencias relacionadas con el fenómeno La Niña entre 2021 y 2023 y estén registrados en el Rubda. El subsidio, de $500.000, se entrega por única vez y es gestionado directamente por la Ungrd a través del Banco Agrario de Colombia o corresponsales autorizados.

Proceso de verificación y entrega de recursos

Las personas interesadas pueden consultar si están focalizadas para recibir el subsidio ingresando al portal digital de la Ungrd (www.gestiondelriesgo.gov.co), en el módulo de ayudas económicas por desastre nacional. Posteriormente, deben dirigirse a la alcaldía de su municipio para conocer la fecha y el lugar habilitado para el cobro o, de ser necesario, tramitar su inscripción en el Runda.

La ayuda económica por desastre nacional llegará a damnificados de 23 departamentos y Bogotá, con mayor concentración de beneficiarios en Cundinamarca, Chocó, Santander, Sucre y Risaralda - crédito Ungrd
La ayuda económica por desastre nacional llegará a damnificados de 23 departamentos y Bogotá, con mayor concentración de beneficiarios en Cundinamarca, Chocó, Santander, Sucre y Risaralda - crédito Ungrd

El Banco Agrario es responsable de la entrega de los recursos, en coordinación con las autoridades municipales. Desde el 29 de diciembre de 2022, en los primeros 47 municipios, 13.658 jefes de hogar recibieron el apoyo económico como parte de los ciclos iniciales. El banco, junto a las alcaldías, informará progresivamente sobre los ciclos de pago para los 438.179 hogares beneficiados en 496 municipios de 27 departamentos.

A la fecha, el programa ha beneficiado a familias de 550 municipios en 28 departamentos y registra un 81 % de ejecución en la entrega de ayudas económicas. El proceso busca asegurar que quienes tuvieron dificultades por inconsistencias en sus datos puedan acceder al apoyo, tras la actualización y validación de la información.

Antecedentes y evolución del programa

El Programa Jefas y Jefes de Hogar fue creado tras la declaratoria de Desastre Nacional por el fenómeno La Niña, según el decreto 2113 de 2022. La Resolución 1268 de 2022 dispuso la entrega de una ayuda económica única a las personas inscritas en el Runda por afectaciones derivadas de emergencias como inundaciones y deslizamientos.

Esta fase del programa entregará $768 millones a personas inscritas en el Runda que corrigieron inconsistencias en su información - crédito Ungrd
Esta fase del programa entregará $768 millones a personas inscritas en el Runda que corrigieron inconsistencias en su información - crédito Ungrd

En su fase inicial, la ayuda se focalizó en quienes fueron registrados entre el 8 de noviembre de 2022 y el 30 de abril de 2023. En 2026, el programa fue reactivado para atender a familias afectadas por el frente frío, lluvias extremas e inundaciones recientes, ampliando el alcance a nuevas regiones y casos documentados.

El ciclo actual de pagos responde a la necesidad de liberar giros previamente bloqueados por inconsistencias en los datos de los beneficiarios. Tras la actualización de la información, estas personas pueden ahora acceder al subsidio de manera efectiva y dentro de los plazos establecidos por la entidad.

El objetivo principal del programa es mitigar el impacto económico en los hogares damnificados por emergencias climáticas, garantizando que la ayuda llegue directamente a quienes cumplen con los requisitos y se encuentran debidamente registrados en la base oficial de damnificados.

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