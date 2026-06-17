Procurador pidió respetar resultado de las elecciones presidenciales: CNE es el único con potestad de decir si el escrutinio es válido

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, invitó a los colombianos a convertirse en los responsables de mantener la calma en medio del proceso electoral del 21 de mayo de 2026 - crédito Procuraduría

El llamado a la defensa de la legitimidad electoral marcó el cierre de la reunión entre las principales autoridades de control y vigilancia de Colombia. El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, instó a la ciudadanía a rechazar cualquier intento de alterar los resultados de los comicios, subrayando que nadie puede arrebatar el derecho a constituir las instituciones del país.

Durante el encuentro, al que asistieron directores de medios regionales, el procurador enfatizó el papel exclusivo del Consejo Nacional Electoral (CNE) como la única entidad con autoridad jurídica para validar o no una elección.

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“Solo el Consejo Nacional Electoral, apoyado en los jueces y la organización que despliega la Registraduría, tiene la competencia para definir la validez de un proceso electoral. Nadie más puede decidir sobre la aceptación de los resultados”, precisó Eljach Pacheco.

El jefe del Ministerio Público reiteró que el respeto al resultado final es esencial para garantizar la estabilidad y legitimidad de la sociedad colombiana. Sostuvo que “ninguna minoría, ningún desadaptado tiene derecho a quitarle la esperanza a los colombianos”, y advirtió sobre los peligros de socavar la credibilidad de las urnas.

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Gregorio Eljach, procurador general de la Nación - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En la misma línea, el Registrador expresó la importancia de comunicar a la sociedad el compromiso de todas las instituciones involucradas para asegurar un proceso electoral transparente y ordenado. Expresó que las entidades trabajan coordinadamente para que las elecciones transcurran con normalidad.

La pregunta sobre la protección del proceso electoral encontró respuesta directa en las declaraciones de los funcionarios: la vigilancia y el respeto por los resultados recaen en las instituciones y en la participación activa de la ciudadanía, quienes deben rechazar de manera firme cualquier intento de desconocer la voluntad popular.

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Ya comenzó la votación de la segunda vuelta para elegir presidente en Colombia

La segunda vuelta presidencial colombiana avanza con la apertura de mesas en el extranjero, donde ciudadanos en más de sesenta países han comenzado a ejercer su derecho al voto. El registrador Nacional, Hernán Penagos, afirmó que la jornada internacional se desarrolla en calma y bajo estricta supervisión diplomática.

Penagos fue claro al destacar la importancia de la participación ciudadana: “Pedirle a la ciudadanía que por favor salga a votar, sobre todo en el exterior durante la semana para que no sea golpe en el último día y sea difícil ejercer ese derecho”. Según sus palabras, hasta el momento, “las elecciones en el exterior han transcurrido sin ningún contratiempo en todos los sesenta y siete países, ciento dieciséis consulados, en los diferentes países donde hay representación diplomática en Colombia”.

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La votación internacional antecede a la jornada nacional, permitiendo a los colombianos en el exterior sufragar con mayor comodidad y evitando congestión en los consulados. Este proceso organizado por las autoridades busca que ningún colombiano vea limitado su acceso a las urnas.

Una ilustración estilo acuarela muestra al Registrador Nacional, Hernán Penagos, destacando el proceso de votación de los colombianos en consulados y embajadas durante las jornadas electorales en el exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta segunda vuelta, los colombianos deben elegir entre Iván Cepeda, senador y figura del progresismo, y Abelardo de la Espriella, abogado identificado con posiciones conservadoras. Ambos lideran la contienda en un contexto marcado por la expectativa sobre quién sucederá al presidente Gustavo Petro y será el próximo inquilino de la Casa de Nariño.

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El proceso fuera de Colombia cuenta con la vigilancia de las autoridades correspondientes en los ciento dieciséis consulados habilitados, garantizando la transparencia y la logística adecuada para los residentes en el extranjero. La fecha clave para la definición en territorio nacional será el domingo 21 de junio de 2026, cuando se conocerá el resultado definitivo.

La segunda vuelta presidencial colombiana enfrenta a dos figuras con visiones contrastantes del país. El resultado determinará el rumbo político para los próximos años y marcará la transición en la Casa de Nariño.

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