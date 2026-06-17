Colombia

Procurador pidió respetar resultado de las elecciones presidenciales: CNE es el único con potestad de decir si el escrutinio es válido

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia se celebrará el domingo 21 de junio de 2026. Los candidatos que disputan la presidencia son Abelardo de la Espriella, representante de la derecha, e Iván Cepeda, senador de izquierdas y candidato oficialista del Pacto Histórico

Guardar
Google icon
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, invitó a los colombianos a convertirse en los responsables de mantener la calma en medio del proceso electoral del 21 de mayo de 2026 - crédito Procuraduría
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, invitó a los colombianos a convertirse en los responsables de mantener la calma en medio del proceso electoral del 21 de mayo de 2026 - crédito Procuraduría

El llamado a la defensa de la legitimidad electoral marcó el cierre de la reunión entre las principales autoridades de control y vigilancia de Colombia. El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, instó a la ciudadanía a rechazar cualquier intento de alterar los resultados de los comicios, subrayando que nadie puede arrebatar el derecho a constituir las instituciones del país.

Durante el encuentro, al que asistieron directores de medios regionales, el procurador enfatizó el papel exclusivo del Consejo Nacional Electoral (CNE) como la única entidad con autoridad jurídica para validar o no una elección.

PUBLICIDAD

“Solo el Consejo Nacional Electoral, apoyado en los jueces y la organización que despliega la Registraduría, tiene la competencia para definir la validez de un proceso electoral. Nadie más puede decidir sobre la aceptación de los resultados”, precisó Eljach Pacheco.

El jefe del Ministerio Público reiteró que el respeto al resultado final es esencial para garantizar la estabilidad y legitimidad de la sociedad colombiana. Sostuvo que “ninguna minoría, ningún desadaptado tiene derecho a quitarle la esperanza a los colombianos”, y advirtió sobre los peligros de socavar la credibilidad de las urnas.

PUBLICIDAD

Gregorio Eljach, procurador general de la Nación - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Gregorio Eljach, procurador general de la Nación - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En la misma línea, el Registrador expresó la importancia de comunicar a la sociedad el compromiso de todas las instituciones involucradas para asegurar un proceso electoral transparente y ordenado. Expresó que las entidades trabajan coordinadamente para que las elecciones transcurran con normalidad.

La pregunta sobre la protección del proceso electoral encontró respuesta directa en las declaraciones de los funcionarios: la vigilancia y el respeto por los resultados recaen en las instituciones y en la participación activa de la ciudadanía, quienes deben rechazar de manera firme cualquier intento de desconocer la voluntad popular.

Ya comenzó la votación de la segunda vuelta para elegir presidente en Colombia

La segunda vuelta presidencial colombiana avanza con la apertura de mesas en el extranjero, donde ciudadanos en más de sesenta países han comenzado a ejercer su derecho al voto. El registrador Nacional, Hernán Penagos, afirmó que la jornada internacional se desarrolla en calma y bajo estricta supervisión diplomática.

Penagos fue claro al destacar la importancia de la participación ciudadana: “Pedirle a la ciudadanía que por favor salga a votar, sobre todo en el exterior durante la semana para que no sea golpe en el último día y sea difícil ejercer ese derecho”. Según sus palabras, hasta el momento, “las elecciones en el exterior han transcurrido sin ningún contratiempo en todos los sesenta y siete países, ciento dieciséis consulados, en los diferentes países donde hay representación diplomática en Colombia”.

La votación internacional antecede a la jornada nacional, permitiendo a los colombianos en el exterior sufragar con mayor comodidad y evitando congestión en los consulados. Este proceso organizado por las autoridades busca que ningún colombiano vea limitado su acceso a las urnas.

Ilustración acuarela de Hernán Penagos con gafas y traje, flanqueado por escenas de votación en un consulado colombiano y personas en fila.
Una ilustración estilo acuarela muestra al Registrador Nacional, Hernán Penagos, destacando el proceso de votación de los colombianos en consulados y embajadas durante las jornadas electorales en el exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta segunda vuelta, los colombianos deben elegir entre Iván Cepeda, senador y figura del progresismo, y Abelardo de la Espriella, abogado identificado con posiciones conservadoras. Ambos lideran la contienda en un contexto marcado por la expectativa sobre quién sucederá al presidente Gustavo Petro y será el próximo inquilino de la Casa de Nariño.

El proceso fuera de Colombia cuenta con la vigilancia de las autoridades correspondientes en los ciento dieciséis consulados habilitados, garantizando la transparencia y la logística adecuada para los residentes en el extranjero. La fecha clave para la definición en territorio nacional será el domingo 21 de junio de 2026, cuando se conocerá el resultado definitivo.

La segunda vuelta presidencial colombiana enfrenta a dos figuras con visiones contrastantes del país. El resultado determinará el rumbo político para los próximos años y marcará la transición en la Casa de Nariño.

Temas Relacionados

ProcuradorGregorio EljachRespetar resultados electoralesCNEColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Un cuerpo recuperado en el río Medellín es el número 17 en lo corrido de 2026: esta es su identidad

El caso refuerza la inquietud ciudadana y desencadena nuevas demandas para fortalecer la prevención y la capacidad investigativa en la ciudad

Un cuerpo recuperado en el río Medellín es el número 17 en lo corrido de 2026: esta es su identidad

Colombia vs. Uzbekistán, Mundial 2026 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

En el estadio Azteca, la Tricolor dirigida por Néstor Lorenzo afronta su primer partido mundialista tras ocho años de ausencia, ante Los Lobos Blancos, debutantes en la competición bajo el mando del campeón mundial italiano Fabio Cannavaro

Colombia vs. Uzbekistán, Mundial 2026 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

Karina García estaría embarazada de Kris R, así lo especuló Yina Calderón: “Ya les dije”

La exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ dio pistas de un supuesto embarazo de la modelo paisa y desató reacciones en redes sociales

Karina García estaría embarazada de Kris R, así lo especuló Yina Calderón: “Ya les dije”

‘Mane’ Díaz se viralizó con una oración de rodillas antes del debut de Colombia en el Mundial 2026

La plegaria del papá de Luis Díaz puso el foco en la fortaleza mental del grupo, el respaldo de todo un país y la confianza en la preparación del equipo para arrancar su camino mundialista

‘Mane’ Díaz se viralizó con una oración de rodillas antes del debut de Colombia en el Mundial 2026

Además de ‘Giovanny’, líder del Tren de Aragua en Colombia, autoridades le siguen la pista a ‘Johan Petrica’, cabecilla por el que EE. UU. ofrece millonaria recompensa

Yohan José Romero, conocido como alias Johan Petrica, estaría operando desde el estado de Bolívar, mismo lugar en donde se llevó a cabo el bombardeo a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, por parte de uniformados del Comando Sur de los EE. UU.

Además de ‘Giovanny’, líder del Tren de Aragua en Colombia, autoridades le siguen la pista a ‘Johan Petrica’, cabecilla por el que EE. UU. ofrece millonaria recompensa
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Ovy on the Drums reveló cuál ha sido el video más costoso que ha grabado Karol G: costó más de un millón de dólares

Ovy on the Drums reveló cuál ha sido el video más costoso que ha grabado Karol G: costó más de un millón de dólares

Carlos Torres sorprendió en ‘La Revuelta’ al revelar cuántas veces tiene relaciones con su pareja y por qué no le gusta masturbarse

Cintia Cossio consultó si debería volver o no a OnlyFans: “Estoy en otra etapa de mi vida”

Westcol dio su opinión sobre la selección Colombia previo al partido en Ciudad de México: “Estamos viviendo un Mundial superextraño”

Así puede hacerse ondas en el cabello sin aplicar calor y en pocos minutos: creadora de contenido compartió truco

Deportes

Colombia vs. Uzbekistán, Mundial 2026 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

Colombia vs. Uzbekistán, Mundial 2026 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

Carlos Antonio Vélez habló en la previa del debut de la selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026: “Imponerse con autoridad”

Colombia vs. Uzbekistán: recomendaciones para quienes asistirán al estadio Azteca a alentar a la Tricolor, según la Secretaría de Turismo de Ciudad de México

Westcol dio su opinión sobre la selección Colombia previo al partido en Ciudad de México: “Estamos viviendo un Mundial superextraño”

Técnico de Uzbekistán elogió a la selección Colombia, previo a su debut en el Mundial 2026: “Están entre los primeros”