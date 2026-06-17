Políticos de derecha en Colombia reaccionaron al arresto de Beto Coral, activista de izquierda, en Estados Unidos: “Justicia poética”

Los pronunciamientos se dieron en las cuentas oficiales de X de los políticos - crédito suministrada a Infobae/@DCoronell/X

El 16 de junio de 2026, las autoridades federales de Estados Unidos, a través de la agencia HSI (Homeland Security Investigations), detuvieron en Arizona al ciudadano colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, identificado públicamente como Beto Coral.

El hecho generó reacciones de políticos de derecha en Colombia. La senadora María Fernanda Cabal afirmó que la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos “no reparte visas” y sostuvo que las autoridades del país norteamericano aplicaron la ley migratoria contra el activista colombiano.

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“La Primera Enmienda no reparte visas. Lo que usted llama “violación de libertades civiles” se llama soberanía, es EE. UU. aplicándole su ley migratoria a un extranjero (sic)“, indicó Cabal en respuesta a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

María Fernanda Cabal sostuvo que las autoridades del país norteamericano aplicaron la ley migratoria contra Beto Coral - crédito @MariaFdaCabal/X

La excandidata presidencial y periodista Vicky Dávila afirmó que Coral “ha sido un infame ‘sicario moral’” y cuestionó su estadía en Estados Unidos.

“Beto Coral ha sido un infame “sicario moral” que lleva años escondido en un lugar “seguro”, EEUU, destruyendo con la difamación a quien se le atraviesa y piensa diferente. No olvido a Felipe Pasos, que ya no está, no resistió el matoneo (sic)“, indicó Dávila.

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Dávila calificó a Beto Coral como “chillón” y sostuvo que ahora buscan presentarlo como víctima. Indicó que ha sido uno de los defensores más agresivos de Gustavo Petro.

“Lo que pasa es que Coral es chillón y ahora, lo pintan como víctima. No lo es. Y claro, ha sido uno de los defensores de Petro más agresivos. Recuerdo “La Banda del Pajarito”. Es otro Levy Rincón, y la lista es más larga. Los endiosaron como perros rabiosos y están entrenados para destrozar al contrario (sic)“, expresó la excandidata presidencial.

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Dávila señaló que no existe persecución contra Beto Coral y afirmó que si el activista político debe algo ante la justicia debe pagar por sus actos.

“Beto Coral, arrestado por HSI, si debe algo que pague. Humanamente, lo siento por su familia que nada tiene que ver. Pero aquí no hay persecución, solo que al que actúa mal, le va mal. Todos esos “sicarios de redes” son obra de Petro, que es Cepeda (sic)“, aseveró.

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Vicky Dávila señaló que no existe persecución contra Beto Coral y afirmó que si el activista político debe algo ante la justicia debe pagar por sus actos - crédito @VickyDavilaH/X

En un breve mensaje, el concejal de Medellín Andrés ‘Gury’ Rodríguez reaccionó diciendo “pa que afine” en referencia a la detención de Beto Coral.

“Waaaaajajajajajajaja muy bueno, pa’ este remamertazo incoherente manipulando el sistema del pais más capitalista del mundo. Pa’ que afine (sic)“, expresó el cabildante.

El concejal de Medellín Andrés ‘Gury’ Rodríguez reaccionó diciendo “pa que afine” en referencia a la detención de Beto Coral - crédito @AndresGuryRod/X

El periodista y excandidato al Congreso Hassan Nassar afirmó que lo realizado por Beto Coral “está prohibido”, y cuestionó la victimización posterior a sus acciones.

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“Se van a los EEUU a pedir asilo y terminan haciendo activismo político bajo ese estatus migratorio, lo cual está prohibido. Terminan arrestados, aportas de ser deportados y todavía se quejan y se victimizan (sic)”, indicó Nassar.

Y agregó: “La gente tiene todo el derecho a ser activista político de la izquierda petrista en el exterior. Pero no sean tan descarados de irse a vivir a Miami. Ustedes no son eso, lo suyo es el modelo castrista cubano. Pidan asilo en ese ‘paraíso intelectual’ (sic)”,.

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Hassan Nassar aseguró que respetar el estatus migratorio no es fascismo, sino que se trata de respetar la ley.

Hassan Nassar - crédito @HassNassar/X

“Hacer respetar el estatus migratorio no es fascismo, es respetar la ley. Si uno entra a un país debe respetar las leyes de ese país. EEUU tiene una legislación amplia y generosa en materia migratoria. Tan amplia que a los activistas petristas les encanta vivir en Miami (sic)”, expresó Nassar.

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El exsenador de la República José Obdulio Gaviria calificó como una obra de la justicia la detención de Beto Coral, señalándolo de ser “uno de los más feroces y vociferantes defensores del Socialismo del Siglo XX”.

El exsenador de la República José Obdulio Gaviria calificó como una obra de la justicia la detención de Beto Coral - crédito @JOSEOBDULIO/X

“¡Obra maestra de la Justicia! De todas las justicias: la justicia poética, jurisdiccional, internacional y también la divina. Una persecución implacable, tenaz, inextinguible y quirúrgicamente precisa acaba de abatir a Beto Coral, uno de los más feroces y vociferantes defensores del Socialismo del Siglo XXI en los propios Estados Unidos. Justicia implacable, sin tregua y merecidísima. Que lo sepa el mundo (sic)“, expresó.

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