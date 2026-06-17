Pilar Rueda y Ana Lucía Pineda: Los perfiles de las dos mujeres que podrían ser la próxima primera dama y ocupar la Casa de Nariño

En las elecciones no solo se juega el cargo a la Presidencia, sino la mujer que se desempeñará como la primera dama - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El domingo 21 de junio de 2026, Colombia nuevamente saldrá a las urnas para elegir al presidente de la República del periodo 2026-2030 en una segunda vuelta bastante polarizada, tal como se observó en la primera jornada que se llevó a cabo el 31 de mayo. En la que Abelardo de la Espriella quedó en el primer lugar con 10.361.499 votos, seguido por Iván Cepeda (9.688.361).

El panorama muestra una división notable entre los ciudadanos habilitados para votar, que están a la espera del resultado oficial tras el conteo de la Registraduría Nacional. Sin embargo, el puesto de presidente no será el único en juego, pues la primera dama también juega un papel relevante en los 4 años de mandato.

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En Colombia, no es una funcionaria como tal, puesto que el cargo es protocolario y se encarga de apoyar programas de asistencia social, además de brindar acompañamiento al mandatario en los eventos públicos y representar al país a nivel internacional.

Quiénes son las dos mujeres que buscan ser la primera dama de los colombianos

Pilar Rueda es la esposa de Iván Cepeda y se ha dedicado a defender los derechos de las mujeres y de las víctimas del conflicto armado. Por su parte, Ana Lucía Pineda es la esposa de Abelardo de la Espriella, administradora de empresas que se ha dedicado a trabajar junto a él en De La Espriella Lawyers y sus otras compañías.

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Quién es la esposa de Iván Cepeda

Pilar Rueda mantiene un bajo perfil, tanto en la contienda electoral como en sus redes sociales. En su trabajo se ha centrado en la defensa de los derechos humanos, la justicia de género y la atención a las víctimas del conflicto armado.

La esposa del candidato de izquierda estuvo vinculada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde el 6 de marzo de 2018, como asesora en la Unidad de Investigación y Acusación y aportó a investigaciones sobre violencia sexual, derechos de las mujeres y protección de víctimas.

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Sin embargo, renunció a la JEP el 1 de junio de 2026, un día después de la primera vuelta, para acompañar la campaña presidencial del senador y candidato Iván Cepeda.

Uno de los momentos de mayor exposición pública de Pilar Rueda ocurrió durante el proceso de paz con las Farc, cuando participó como asesora del enfoque de género incorporado al acuerdo negociado en La Habana.

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De acuerdo con su hoja de vida, publicada por la JEP, es antropóloga de la Universidad Nacional y tiene una maestría en Estudios Internacionales de Conflicto y Paz, con énfasis en Derechos Humanos, Justicia y Género, de la Universidad de Notre Dame. Tiene una hija llamada Lucía, aunque no es hija de Cepeda, pues el candidato no tiene hijos biológicos.

“Muchos dicen que soy feminista, pero yo realmente no me reconozco como feminista, sino como defensora de los derechos de las mujeres”, dijo en diálogo con el diario internacional El País.

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La familia no publica muchas cosas de su vida personal en las redes sociales - crédito Pilar Rueda / Instagram

Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella

Ana Lucía Pineda asumió un rol activo en la campaña presidencial de su esposo, el abogado y candidato Abelardo de la Espriella, pues se le ha visto acompañándolo en la mayoría de sus eventos. Además, aseguró que, en dado caso de ser la primera dama, tiene el objetivo de promover programas de apoyo educativo y financiero para mujeres emprendedoras.

Nacida en Montería en 1988, Pineda es administradora de empresas y empresaria. Ha liderado proyectos en sectores como el jurídico, gastronómico, cultural y de entretenimiento.

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La pareja se conoce desde la infancia y está casada desde 2008. Además, tiene cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

La pareja de Abelardo de la Espriella lo acompaña en cada uno de sus eventos - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram

En los actos de campaña, la empresaria acompaña a su esposo y utiliza sus redes sociales para compartir videos y vivencias de las giras. En esas publicaciones se dirige a las seguidoras del candidato, a las que llama “Tigresas”.

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Tras la jornada de elecciones del 31 de mayo, en la que su esposo ocupó el primer puesto, envió un mensaje a las mujeres que apoyan a su esposo a través de su cuenta de Instagram: “Quiero expresar un agradecimiento muy especial a las ‘Tigresas’ de la Patria. Gracias por su entrega, su valentía, su amor por Colombia y por caminar firmes en esta causa”.