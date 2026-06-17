Colombia

Petro envió mensaje a colombianos que ‘celebran’ la detención de Beto Coral en Estados Unidos: “La política migratoria en países desarrollados es fascista”

El presidente de la República de Colombia identificó la detención del activista como un caso de “cacería” por razones ideológicas

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El jefe de Estado señaló que la familia de Beto Coral hizo sacrificios por el país - crédito Presidencia/@betocoralg/X
El jefe de Estado señaló que la familia de Beto Coral hizo sacrificios por el país - crédito Presidencia/@betocoralg/X

La detención del activista político de izquierda Beto Coral en Estados Unidos el lunes 17 de junio de 2026 generó una ola de comentarios a favor y en contra del protocolo del Homeland Security Investigations (HSI), agencia federal estadounidense vinculada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Frente a esto, el presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó a aquellos connacionales que celebraron la captura del activista. “Un colombiano que goza porque una tropelía extranjera golpea a otro colombiano en realidad no es un colombiano”, expuso en su cuenta de X.

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El presidente de la República de Colombia identificó la detención del activista como un caso de “cacería” en el país norteamericano - crédito @petrogustavo/X
El presidente de la República de Colombia identificó la detención del activista como un caso de “cacería” en el país norteamericano - crédito @petrogustavo/X

En ese mismo pronunciamiento, Petro amplió el caso y lo llevó al terreno internacional. “La política migratoria contra los pueblos del tercer mundo en países desarrollados es fascista”, dijo Petro, y agregó que ya había planteado esa posición en la presidencia del Consejo de Seguridad, donde, según señaló, ese enfoque sirve para conseguir votos de la extrema derecha y evita discutir “la inteligencia artificial sin control público y la crisis climática sin plan global de descarbonización económica”.

El jefe de Estado también habló de antecedentes de violencia institucional ligados a esa política. “Ya han asesinado mucha gente, encarcelando decenas en miles de campos de concentración, separando familias, persiguiendo niños y niñas. Trajo a nuestra gente encadenada hasta que los detuve y no pregunte si eran de derechas o no (sic)”, afirmó Petro.

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Petro ligó el caso de Coral con una “cacería” por razones ideológicas

El jefe de Estado sostuvo que no hay motivos para celebrar una desgracia ajena - crédito @petrogustavo/X
El jefe de Estado sostuvo que no hay motivos para celebrar una desgracia ajena - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro identificó la detención de Beto Coral como “el primer caso de cacería en EEUU, persiguiendo seres humanos, por su manera de pensar (sic)”, una formulación con la que presentó el episodio como un hecho de persecución política. En esa misma línea, sostuvo que esa conducta está prohibida por la Constitución Política colombiana.

Petro no limitó su respuesta al plano migratorio. “Aquí estamos ante el caso de un hombre de extrema derecha que está más con ICE que con la colombianidad y que se alegra porque tenemos el primer caso de cacería en EEUU (sic)”, escribió al referirse a quienes celebraron la detención.

El mandatario colombiano también defendió la condición pública de Coral y aportó un dato familiar. “Beto Coral es periodista e hijo de un oficial de la policía que dio su vida para que no entrara cocaína en EEUU (sic)”, señaló.

El presidente apuntó contra José Obdulio Gaviria y lo asoció con crímenes de Estado

José Obdulio Gaviria - crédito @JOSEOBDULIO/X
José Obdulio Gaviria calificó de obra maestra la detención de Beto Coral - crédito @JOSEOBDULIO/X

La respuesta presidencial incluyó un señalamiento explícito contra el exsenador José Obdulio Gaviria, a quien ubicó en responsabilidades políticas del pasado. “José Obdulio Gaviria ya estuvo en el poder y es cómplice de la ejecución de miles de jóvenes, inocentes y fusilados por balas oficiales”, afirmó Petro.

Luego extendió esa acusación a otros episodios. “Estuvo en el poder cuando llenaron de fosas comunes de cadáveres en la escombrera en la comuna XIII de Medellín (sic)”, escribió el mandatario, antes de añadir otra imputación: “Estuvo en el poder cuando ascendió la gobernanza narcoparamilitar al poder”.

En la parte final de su mensaje, Petro rechazó que se invoque a la religión para justificar políticas contra migrantes y poblaciones pobres. “No meta a Dios en la persecución de los pueblos del tercer mundo”, escribió.

Y agregó: “El que persigue a los pobres no es Dios, ni Jesús, es el diablo de conciencia negra que deja en las almas de los seres humanos el fascismo”.

Mientras se resuelve la situación migratoria de Coral, la Embajada de Colombia en Estados Unidos y el Consulado General de Colombia en Los Ángeles activaron las gestiones de asistencia consular.

“En relación con la detención del ciudadano colombiano Franklin Humberto Coral Garrido por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Arizona, el martes 16 de junio de 2026, la Embajada de Colombia en Estados Unidos y el Consulado General de Colombia en Los Ángeles activaron las gestiones de asistencia consular desde el día de ayer y establecieron contacto con las autoridades estadounidenses competentes”, señaló la embajada en la misiva.

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