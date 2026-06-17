Nequi suspenderá los pagos por PSE en la madrugada del 18 de junio: este es el motivo

Nequi suspenderá los pagos por PSE entre las 12:00 a. m. y la 1:00 a. m. del 18 de junio de 2026 por una actualización tecnológica - cortesía Nequi

Nequi suspenderá los pagos por PSE entre las 12:00 a. m. y la 1:00 a. m. de la madrugada del 18 de junio de 2026 por una actualización tecnológica, una interrupción limitada a ese servicio que obliga a programar con anticipación compras, pagos de servicios y otras operaciones que dependan de ese canal.

La plataforma aclaró en su aplicación que la ventana de mantenimiento durará una hora y que fue programada en una franja de baja actividad. Durante ese lapso, una transacción por PSE podría no completarse o quedar pendiente hasta que termine la intervención.

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De acuerdo con el mensaje difundido por Nequi en sus canales oficiales, “el jueves 18 de junio de 2026, entre las 12:00 a. m. y 1:00 a. m., estaremos mejorando nuestra tecnología para ti. Durante ese rato no podrás hacer pagos PSE desde Nequi”.

La compañía explicó que la suspensión temporal responde a trabajos de mantenimiento enfocados en fortalecer su infraestructura tecnológica y mejorar la experiencia de uso de sus servicios digitales. La medida no implica una caída general de la aplicación ni afecta la totalidad de sus operaciones.

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La ventana de mantenimiento de Nequi durará una hora y fue programada en una franja de baja actividad - crédito Nequi

Por esa razón, quienes necesiten pagar una compra en internet, un servicio o cualquier operación que requiera PSE deberán adelantarla antes de la medianoche o esperar a que termine el mantenimiento después de la 1:00 a. m. Nequi recomendó organizar con tiempo esas transacciones para evitar contratiempos.

La empresa también pidió no insistir de inmediato con una operación si aparece pendiente o es rechazada durante la ventana de mantenimiento, y sugirió verificar primero su estado.

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La recomendación adicional es consultar únicamente los canales oficiales de la plataforma para seguir cualquier novedad sobre el servicio.

Según precisó Nequi, la mayor parte de sus herramientas seguirá funcionando con normalidad durante la actualización. Entre ellas están el envío y la recepción de dinero entre cuentas Nequi, las transferencias hacia Bancolombia y otras entidades financieras, los retiros en cajeros automáticos y corresponsales, los pagos mediante códigos QR, la Tarjeta Débito Nequi Visa, las llaves digitales y los demás servicios del llamado “armario”.

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La compañía resumió ese alcance en otro mensaje a los usuarios: “Todos los demás servicios de Nequi como mandar o recibir plata entre Nequis, Bancolombia y otros bancos, retiros en cajeros, Tarjeta Débito Nequi Visa, pagos con QR, llaves y demás servicios del armario estarán disponibles con normalidad”.

Nequi destacó la intervención dentro de las actualizaciones periódicas que realizan las plataformas financieras digitales para mantener la estabilidad de sus sistemas, reforzar estándares de seguridad y responder al crecimiento constante del número de usuarios que utiliza estos servicios.

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Las plataformas como Nequi y Daviplata deberán bloquear de inmediato los recursos embargados

La Dian embargará billeteras digitales como Nequi y Daviplata a contribuyentes con deudas tributarias vencidas en Colombia - crédito Nequi

La Dian embargará billeteras digitales como Nequi y Daviplata a contribuyentes con deudas tributarias vencidas en Colombia, una medida que extiende a esas plataformas el mismo mecanismo de cobro que ya se aplica sobre cuentas bancarias tradicionales para recuperar impuestos, intereses o sanciones impagos.

La decisión afecta a personas naturales y jurídicas que figuren como morosas en la base de datos de la autoridad tributaria. Ese registro se actualiza de forma constante e incluye a quienes no han pagado sus obligaciones y tampoco han atendido los requerimientos oficiales.

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La medida alcanza los fondos depositados en plataformas financieras digitales administradas por entidades bajo vigilancia estatal. Esos recursos podrán ser congelados o retenidos para cubrir total o parcialmente la deuda, igual que ocurre con otros productos financieros.

El procedimiento comienza cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales identifica al contribuyente en situación irregular. Tras determinar la deuda y una vez agotados los plazos para normalizar el pago, la entidad expide un mandamiento de pago con el valor adeudado y un plazo para que el afectado pague o presente su defensa.

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La medida de la DIAN extiende a las billeteras digitales el mismo mecanismo de cobro que ya aplica sobre cuentas bancarias tradicionales - crédito Luisa González/Reuters

Si no hay respuesta, la Dian activa medidas cautelares sobre los activos financieros del deudor. Entre esas medidas ya figura el embargo de las billeteras virtuales, incorporadas ahora al conjunto de bienes susceptibles de bloqueo inmediato.

Las billeteras digitales operan como depósitos electrónicos bajo la tutela de la Superintendencia Financiera o de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Por esa condición, no quedan por fuera de las acciones de cobro coactivo de la autoridad tributaria.

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Cuando se emite la orden, los operadores de billeteras virtuales y las entidades financieras reciben la notificación oficial y están obligados a acatarla. El bloqueo de los recursos señalados debe hacerse de manera inmediata.

La ejecución del embargo se realiza bajo supervisión directa de la Dian, que coordina el procedimiento con bancos, cooperativas y plataformas digitales. Con esa ampliación, el Gobierno sumó las billeteras electrónicas a la ofensiva de cobro de obligaciones tributarias pendientes.