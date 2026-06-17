Ministro de Justicia pidió perdón a extranjero acusado de abusar de menores que iba a adoptar en Colombia: “Que esto nos sirva a todos”

El ciudadano extranjero anunció que denunciará a los que lo acusaron sin tener pruebas - crédito Visuales IA

En la tarde del 17 de junio, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, publicó un mensaje en su cuenta de X para disculparse con el ciudadano estadounidense que fue capturado en Bogotá luego de que se viralizara un video en el que era acusado de abusar de un menor de edad.

En la grabación, que fue realizada por una mujer, el extranjero estaba en el balcón de un apartamento en una zona residencial de la capital colombiana, y aunque no se tenía contexto de la situación, usuarios pidieron intervención de las autoridades ante lo que calificaron como un presunto caso de abuso.

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La Policía Nacional detuvo al extranjero en la zona residencial, en donde residentes y vecinos del sector intentaron linchar al estadounidense, que fue dejado en libertad luego de que se confirmó que los tres menores que estaban en la residencia no habían sido abusados ni violentados y que el individuo estaba, junto a su pareja, gestionando la adopción de los niños.

“Como ministro de Justicia quiero ofrecer mis más sentidas excusas a los padres de los niños en proceso de adopción que fueron víctimas de un matoneo injusto en redes sociales a raíz de una confusión desafortunada”, escribió Cuervo en su cuenta de X.

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El ministro de Justicia lamentó lo registrado en Bogotá - crédito @cuervoji/X

El ministro indicó que este caso debe servir para que la ciudadanía comprenda la importancia del debido proceso y de que se debe respetar la presunción de inocencia de todas las personas.

“Que esto nos sirva a todos de lección en no apresurarnos a juzgar situaciones sin suficiente información verificada, y en insistir en que siempre debe prevalecer el debido proceso y la presunción de inocencia”.

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Además, Cuervo pidió que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) ayude al ciudadano norteamericano y su pareja para completar el proceso de adopción que estaba adelantando antes de ser detenido.

“Desde el Ministerio estamos listos para apoyar lo que sea necesario para remediar esta situación, e insto al @ICBFColombia para que el proceso de adopción llegue a buen término y esa familia pueda recuperar su tranquilidad”.

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El extranjero estuvo a punto de ser linchado por los residentes de la zona - crédito Red Social X

Extranjero denunciará a la persona que lo grabó

La defensa del ciudadano extranjero señalado falsamente de abuso en Bogotá ha anunciado acciones legales tras la difusión del video que generó acusaciones en redes sociales.

El abogado del ciudadano extranjero le afirmó a Semana que las acusaciones carecen de fundamento y que los tres menores involucrados dieron negativo en las pruebas forenses de abuso, lo que fue confirmado por Medicina Legal.

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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar resaltó la importancia de aclarar los hechos y evitar la difusión de información falsa que pueda afectar la integridad de personas inocentes. El extranjero fue liberado luego de comprobarse que no existió delito. Los abogados insisten en que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias para restituir el buen nombre de su defendido y sentar un precedente sobre la responsabilidad en la divulgación de información.

Esta situación fue la que generó el escándalo mediatico que se registró en Bogotá - crédito Red Social X

La comunidad del conjunto residencial Chico Navarra, en Bogotá, anunció que ofrecerá disculpas públicas al ciudadano extranjero que fue señalado falsamente de abuso tras la difusión de un video.

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Luego de que las autoridades confirmaran que no existió ningún delito y que las pruebas practicadas a los menores resultaron negativas, los residentes reconocieron que el señalamiento se registró por una reacción precipitada ante la viralización del video en redes sociales, lo que ocasionó la detención y estigmatización del extranjero. Además, la administración del conjunto manifestó su disposición a colaborar con la investigación y reiteró la importancia de actuar con responsabilidad en situaciones similares.

El acto de disculpa se llevará a cabo el 17 de junio y tendrá como objetivo reparar el daño causado y restaurar la convivencia dentro del conjunto. La familia afectada insiste en que tomarán acciones legales.

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