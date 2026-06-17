Colombia

María Fernanda Cabal desmintió a Gustavo Petro tras acusarla por la captura de Beto Coral en EE. UU.: “Nunca amenacé a su amigo”

La excongresista del Centro Democrático se desmarcó de la tesis promovida por el mandatario colombiano, al recordar que el activista político había recibido amenazas de muerte

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La exsenadora señaló que no tuvo nada que ver en el operativo policial contra Beto Coral - crédito Colprensa/Beto Coral - Instagram
La exsenadora señaló que no tuvo nada que ver en el operativo policial contra Beto Coral - crédito Colprensa/Beto Coral - Instagram

La detención del activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, en Arizona (Estados Unidos), el martes 16 de junio de 2026, generó todo tipo de reacciones en la clase política colombiana.

Uno de ellos fue el presidente Gustavo Petro, que consideró que el arresto del creador de contenido no obedece a un supuesto problema migratorio, sino que sería por posible persecución política.

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Durante su intervención en el Consejo de Ministros de la noche del 16 de junio, el jefe de Estado fue más allá y apuntó a un nombre de un congresista que, en sus palabras, estaría detrás de las amenazas contra Coral en su residencia en el país norteamericano.

El Beto Coral, la Florida, había sido amenazado por la exsenadora (María Fernanda) Cabal pidiendo su captura, o sea, entrando a listas de exterminio”, dijo Petro, añadiendo su solicitud a la Cancillería para atender la situación del connacional.

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Ante ello, la excongresista del Centro Democrático salió en sus redes sociales a cuestionar la postura de Gustavo Petro y aseguró que no tendría ninguna vinculación con la detención del activista político en Arizona.

Petro, no cometa delitos en mi contra. Yo nunca amenacé a su amigo, el activista Beto Coral, otro más instrumentalizado por el odio de su proyecto político”, escribió la exsenadora en su cuenta de X.

A su vez, Cabal cuestionó la postura del jefe de Estado colombiano sobre las reglas estipuladas en Estados Unidos frente a la situación de los migrantes. “A ustedes no les gusta acatar la Constitución y la Ley en Colombia, pero en Estados Unidos esas reglas no se negocian”, complementó.

El procedimiento contra Beto Coral fue ejecutado por la agencia federal HSI (Homeland Security Investigations), adscrita al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), mientras que el influencer se encontraba con su hijo menor de edad.

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