Policía capturó en Villavicencio a alias Morocho: es señalado de tratar de asesinar al periodista Gustavo Chica

El atentado dirigido contra el periodista ocurre en medio de una ola de violencia creciente y un recrudecimiento del orden público en el departamento del Guaviare - crédito Guaviare Estéreo

La Policía Nacional capturó en Villavicencio, Meta, a alias Morocho por el atentado armado contra el periodista Gustavo Chica, de Caracol Radio, en San José del Guaviare.

Las autoridades informaron que “este sujeto fue sorprendido por las autoridades en la inspección de Pompeya y puesto a disposición de la justicia por concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y tentativa de homicidio agravado”.

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Alias Morocho es identificado como presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc, según lo señaló el coronel Elkin Jesús Corredor Rueda, comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio.

Captura y proceso judicial

El coronel Corredor Rueda detalló que “fue abordado por uniformados del Modelo del Servicio de Policía en la inspección de Pompeya, quienes lo notificaron de la orden judicial que pesaba en su contra, por su presunta responsabilidad en el atentado contra la vida de un periodista y su esposa en el municipio de San José del Guaviare”.

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El coronel Elkin Jesús Corredor Rueda afirmó que alias “Morocho” sería integrante del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc- crédito Colprensa y redes sociales

La tentativa de homicidio ocurrió el 5 de julio de 2025, cuando el comunicador y su esposa salían de su vivienda.

La acción policial permitió detener al sospechoso y trasladarlo bajo custodia hasta la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, donde iniciará el proceso de judicialización ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Villavicencio.

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Alias Morocho quedó a disposición de las autoridades judiciales por cargos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas y tentativa de homicidio, siendo señalado como pieza clave dentro del grupo armado ilegal que opera en la región.

El periodista Gustavo Chica habló por primera vez tras sobrevivir a un atentado sicarial en el Guaviare: “Los médicos me dijeron que estaba vivo de milagro”

El periodista Gustavo Chica permaneció hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá tras sobrevivir a un intento de asesinato en el Guaviare, región marcada por el accionar de diversos grupos armados ilegales. La intervención quirúrgica para extraer los proyectiles alojados en su cuello fue descartada por los médicos, quienes consideraron que el procedimiento representaba un riesgo mayor para su salud.

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Alias “Morocho” quedó a disposición de la justicia por concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y tentativa de homicidio agravado - crédito Gustavo Chica / X

Chica relató a Caracol Radio que recibió tres disparos en un ataque perpetrado cuando salía de su casa en motocicleta junto a su esposa. El agresor se le acercó sin mediar palabra y disparó varias veces, mientras él intentaba cubrirse la cabeza, convencido de que no sobreviviría esa noche. La situación en el Guaviare explica la gravedad del hecho: múltiples actores armados disputan el control del territorio, lo que ha incrementado la violencia y los ataques contra la población civil y los comunicadores.

En el ataque, ambos terminaron en el suelo. La esposa de Chica también resultó herida. La rápida reacción de los vecinos fue determinante: lograron trasladar a la pareja hasta el hospital local, donde los médicos atendieron de inmediato las heridas más graves. Los profesionales del hospital San José de Guaviare reconocieron las limitaciones tecnológicas para tratar lesiones de esa magnitud y recomendaron su evacuación urgente a Bogotá.

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El traslado incluyó fuertes medidas de seguridad. “Fue necesario establecer un vehículo con hombres armados del Goes que la policía dispuso para hacer el acompañamiento”, relató Chica, aludiendo a la práctica extendida en la región de que “los delincuentes van y rematan a las víctimas” en los hospitales. La protección policial durante el traslado resultó clave para salvarle la vida.

Al llegar a la Fundación Santa Fe, los especialistas se sorprendieron por el estado del periodista. “Aquí también los médicos me expresaban su sorpresa, decían, ‘No, está vivo es un milagro’”, recordó Chica desde la clínica. El equipo decidió no extraer los proyectiles: uno quedó cerca de la tráquea y otro próximo a la columna vertebral, por lo que “era conveniente dejarlos ahí”.

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El impacto en el hombro le provocó fractura e inmovilidad, pero el proceso de recuperación avanza favorablemente, según le indicaron los médicos. “Por fortuna, estos proyectiles ya están desinfectados, o sea, es un tratamiento con antibióticos. Hoy veo una respuesta positiva”, compartió Chica sobre su evolución.

La decisión médica de no intervenir quirúrgicamente para retirar las balas se debió al riesgo que implicaba para su vida. El periodista continúa bajo tratamiento antibiótico y control médico, mientras los especialistas monitorean su recuperación y evalúan la estabilidad de los fragmentos alojados en su cuerpo.

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